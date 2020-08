„Black Lives Matter“-Aktivisten marschieren durch Wohn­viertel von Seattle (Bundes­staat Washington) und fordern: „Gebt euer Haus auf. Gebt den Schwarzen ihre Häuser zurück.“ „Was wollt ihr dagegen tun? Öffnet eure Brief­ta­schen.“

Seattle BLM protes­ters march through resi­den­tial neigh­bor­hoods and demand white people give up their homes.

“Give up your house. Give Black people back their homes.” “what are you going to do about it? Open up your wallets.”pic.twitter.com/btRzqos0IR

— Katie Davis­court🇺🇸 (@KatieDaviscourt) August 14, 2020