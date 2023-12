Am 13. Mai 2023 explo­dierte ein riesiges Lager mit briti­scher Uran­mu­ni­tion im ukrai­ni­schen Khmel­nytski nach einem Raketentreffer.

Die daraus entstan­dene riesige, leicht radio­ak­tive Staub­wolke trieb über Polen nach Westen und verteilte sich sodann über ganz Europa. Der Nach­weis dafür ist einem briti­schen Wissen­schaftler in England, basie­rend auf offi­zi­ellen Daten, gelungen.

Uran­staub aus briti­scher Uran­mu­ni­tion über Europa verteilt

Die Verwen­dung von Uran­mu­ni­tion durch USA und NATO gegen den Irak wie auch seiner­zeit in Serbien, haben erheb­li­cher Opfer und Lang­zeit­schäden unter der Zivil­be­völ­ke­rung gefordert.

Der deut­sche Doku­men­tar­filmer Moritz Enders hat in seinem neuen Werk „TOXIC NATO – Srđan Aleksić’s Long Way to Justice“ die Lang­zeit­schäden wie Krebs und die Todes­fälle doku­men­tiert wie auch TKP hier berichtet hatte. Uran­staub ist ein sehr starkes chemi­sches Gift und dazu schwach radioaktiv.

Abge­rei­chertes Uran (Depleted Uranium – DU) wie es in der Muni­tion verwendet wird, hat eine Gamma­si­gnatur, es setzt Gamma­strahlen frei. Das U‑238, das übrig bleibt, nachdem das spalt­bare U‑235 in den Zentri­fugen entfernt wurde (und für Atom­waffen und Reak­toren verwendet wird), ist ein schwa­cher Alpha­strahler. Uran 238 wandelt sich bei seinem Alpha­zer­fall in Thorium-234 und Protoac­ti­nium-234m um, das sich dann in Uran 234 verwan­delt. Thorium 234 ist ein Beta- und Gamma­strahler, der 6 % seiner Zerfalls­en­ergie als Gamma­strah­lung abgibt. Daher können große Wolken von DU-Aero­sol­par­ti­keln von Gamma­de­tek­toren nach­ge­wiesen werden.

Keine stan­dard­mä­ßigen Uran-Messungen über Europa

Uran wird in der Luft in Europa einfach gar nicht gemessen, und die einzigen Daten, die man erhalten kann, sind die, über den Uran­ge­halt in der Luft, die von den High Volume Air Samplers (HVAS) in der Atom­waf­fen­an­lage (AWE) in Alder­maston in Berkshire, UK, stammen.

Diese musste Anfang der 1990er Jahre nach einer öffent­li­chen Unter­su­chung über eine Häufung von Leuk­ämie­fällen bei Kindern in der Nähe des Stand­orts einge­richtet werden. Das AWE ist gesetz­lich verpflichtet, in regel­mä­ßigen Abständen Uran (und Pluto­nium und Tritium) an Stellen in der Nähe der Fabrik, aber auch weiter entfernt von der Waffen­fa­brik zu messen.

Dank einem Antrag auf Infor­ma­ti­ons­frei­heit konnte man sich Uran­daten von AWE beschaffen. Aus den in einer Excel-Datei zuge­sandten Daten hatte man die in der Abbil­dung gezeigte Grafik erstellt:

Darin sind die Filter­werte für drei Außen­stand­orte darge­stellt. In den Offsite-Filtern vom 15. Mai bis zum 15. Juni, die zu dieser Zeit in Betrieb waren, gibt es ein sehr deut­li­ches Signal für den Monat nach der Explo­sion. Man habe auch Daten für die Stand­orte vor Ort erhalten, und auch diese zeigen alle den glei­chen Anstieg.

Die Grafik zeigt, dass die Uran­kon­zen­tra­tion in der Luft in Südost­eng­land durch die, von der Khmel­nizki-Explo­sion frei­ge­setzten Partikel um etwa 600ng/Kubikmeter gestiegen ist. Was hat das zu bedeuten?

Miss­bil­dungen, Geburts­fehler und Krebs als Spätfolgen

Die durch­schnitt­liche Größe eines Uran­par­ti­kels liegt unter 1 Mikron. Ein Mensch atmet pro Tag etwa 24 Kubik­meter ein. Wenn die Partikel also einen Monat oder 30 Tage lang einge­atmet wurden, können wir die durch­schnitt­liche Lungen­auf­nahme auf 0,432 mg schätzen. Daraus ergeben sich 200 Millionen Partikel pro Person in dem Gebiet und natür­lich in der Spur der Wolke im Verei­nigten Königreich.

Die, 2010 veröf­fent­lichte Studie über Fallujah zeigte, dass es nach dem Einsatz von Uran­waffen im zweiten Irak­krieg 2003 zu einem enormen Anstieg von Krebs­er­kran­kungen und ange­bo­renen Miss­bil­dungen bei Babys kam und allge­mein erschre­ckende Anzei­chen für gene­ti­sche Schäden in der Bevöl­ke­rung vorlagen.

Später wurde auch bei den Müttern der Kinder mit Geburts­feh­lern anhand von Haar­proben und Massen-Spek­tro­me­trie ein Über­schuss an Uran nach­ge­wiesen. Ähnliche Nach­weise wurden seiner­zeit auch in Serbien erbracht.

Die Konzen­tra­tionen in Polen, Deutsch­land und überall sonst auf dem Weg über Europa nach England werden wohl viel höher gewesen sein. Hierzu sind jedoch keine Messungen verfügbar.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.