Immer mehr Deut­sche trauen der Regie­rung nicht zu, kompe­tent mit der Coro­na­virus-Pandemie umzu­gehen. Die Bürger sind zuneh­mend skep­tisch, was die Kompe­tenz der Regie­rungs­par­teien CDU, SPD und CSU angeht. Das ergab eine reprä­sen­ta­tive Umfrage des Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts Civey im Auftrag des „Spiegel“.

Bundes­kanz­lerin Angela Merkel und ihre Regie­rung konnten sich bisher auf die durchweg guten Noten verlassen, die ihnen die Bürger während der Pandemie gaben. Doch nun scheint die Stim­mung umge­schlagen zu sein: Das Vertrauen der Deut­schen in die Kompe­tenz der großen Koali­tion bei der Bekämp­fung des Coro­na­virus schwindet.

Das Vertrauen in die deut­sche Regie­rung im Kampf gegen die Pandemie schwindet

Rund 45 Prozent haben derzeit wenig oder kein Vertrauen in die Fähig­keit von CDU/CSU und SPD, die pande­mi­sche Heraus­for­de­rung zu meis­tern. Das Vertrauen in die Koali­tion ist nur bei weniger als 40 Prozent der Deut­schen vergleichs­weise noch sehr hoch oder eher hoch.

Dabei ist das Vertrauen in CDU und CSU deut­lich höher als in die SPD. Rund 43 Prozent gaben an, dass sie der EU im Kampf gegen eine Pandemie explizit oder sehr stark vertrauen. Nur etwa 21 Prozent spra­chen der Partei des Kanz­ler­kan­di­daten Olaf Scholz mehr oder weniger Vertrauen aus.

Das Vertrauen der Bürger in die Kompe­tenz der Regie­rung im Kampf gegen das Coro­na­virus war bereits gesunken. Anfang Februar hatte die Mehr­heit zum ersten Mal nicht mehr viel Vertrauen in die Arbeit der Koalition.

Lock­down-Maßnahmen in Deutschland

Am 10. Februar beschlossen Angela Merkel und die Minis­ter­prä­si­denten der Länder, die Lock­doen-Maßnahmen bis zum 7. März zu verlängern.

Am Montag wurde berichtet, dass Bundes­kanz­lerin Angela Merkel eine Locke­rung der Beschrän­kungen in drei Berei­chen zulässt: persön­liche Kontakte, Schulen und Berufs­schulen sowie Sport, Gastro­nomie und Kultur, dies aber an umfang­reiche Tests knüpfen will. Ab Dienstag soll eine Arbeits­gruppe unter Vorsitz von Kanz­ler­amts­chef Helge Braun (CDU) die Details mögli­cher Öffnungs­sze­na­rien ausar­beiten und die für den 3. März geplante nächste Konfe­renz der Kanz­lerin mit den Minis­ter­prä­si­denten der Länder vorbereiten.

