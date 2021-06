Letztes Jahr begannen die Spieler vor jedem Premier-League-Spiel zu „knien“, um die „Black Lives Matter“-Bewegung zu unter­stützen. Die Geste war eine starke Botschaft gegen Rassen­dis­kri­mi­nie­rung und wurde von den Spie­lern der Premier League allge­mein begrüßt.

Das Knien entwi­ckelte sich in leeren Stadien, und es gab Befürch­tungen, wie die Zuschauer auf die Geste reagieren würden, wenn sie endlich auf die Tribünen zurück­kehren. Die öffent­liche Unter­stüt­zung war jedoch alles andere als erwartet: in den letzten beiden Premier-League-Spielen wurde die Geste von Minder­heiten ausgebuht.

Hunga­rian players remain stan­ding and point at their respect badge as fans boo as the Irish team ‚take the knee‘ for BLM Marxism tonight, Hungary knows commu­nism, they won’t kneel for that crap!

From #Tommy­Ro­binson pic.twitter.com/NAZMi7Ju2O

— Andrew 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@Stokiedrew) June 8, 2021