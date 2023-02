Arkansas: In öffent­li­chen Schulen sollen Toiletten nur gemäß

biolo­gi­schem Geschlecht aufge­sucht werden dürfen

In den USA regt sich zuneh­mend Wider­stand gegen die linken Biologie-Leugner. In Arkansas brachte die repu­bli­ka­ni­sche Abge­ord­nete Mary Bentley in einem Ausschuss des Reprä­sen­tan­ten­hauses einen Geset­zes­ent­wurf ein, welcher vorsieht, dass Trans­gender-Schüler bzw. ‑Studenten in den öffent­li­chen Schulen bzw. den öffent­li­chen Char­ter­schulen dieses Bundes­staates nur jene Toiletten, Umklei­de­räume oder Dusch­räume benützen dürfen, die ihrem biolo­gi­schen Geschlecht entspre­chen. „Jedes Kind in unseren Schulen hat ein Recht auf Privat­sphäre und darauf, sich in den Sani­tär­räumen der Schule sicher zu fühlen“, sagte Bentley.

Im Geset­zes­ent­wurf wird fest­ge­halten, dass „Geschlecht den physi­schen Zustand bedeutet, männ­lich oder weib­lich zu sein, basie­rend auf Genetik und Physio­logie“. Und das öffent­liche Schul­wesen in Arkansas kann sich auf das Geschlecht eines Schü­lers stützen, „das in seiner ursprüng­li­chen Geburts­ur­kunde, die zum Zeit­punkt seiner Geburt oder kurz nach der Geburt ausge­stellt wurde“. Für Schul­leiter, die sich den vorge­schrie­benen Anord­nungen wider­setzen, sieht der Geset­zes­ent­wurf Gehalts­kür­zungen von 15 Prozent im folgenden Geschäfts­jahr vor.

LGBTIQ-Lobby­isten üben scharfe Kritik am Geset­zes­ent­wurf Bent­leys. Verhin­dern können werden sie ihn aber nicht, denn Arkansas ist fest in der Hand der wert­kon­ser­va­tiven Repu­bli­kaner, die nicht nur den Gouver­neur stellen, sondern auch in beiden Kammern des Bundes­staats­par­la­ments über eine klare Mehr­heit verfügen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unseren Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

