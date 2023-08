Ich erin­nerte mich, dass der gute Dirk Pohl­mann vor etwa 10 Jahren einen Doku­men­tar­film gemacht hatte, der sich mit Mani­pu­la­tionen der Ameri­kaner in Schweden beschäftigte. Der damals sehr umstrit­tene Film, umstritten im guten Sinne, trug den Titel: „Täuschung – Die Methode Reagan“. Das Deut­sche Fern­sehen zierte und zierte sich, uns diesen Film zu zeigen, der dann schließ­lich tief in der Nacht auf ARTE lief. Man wollte sicher­stellen, dass so wenige Deut­sche wie möglich diesen Film sahen. Ich bitte Sie daher jetzt, dafür zu sorgen, dass so viele Deut­sche wie möglich diesen Film sehen. Aufklärung ist momentan die effek­tivste Form des Wider­standes. Ich habe mir den Film vor ein paar Tagen noch­mals ange­schaut. Sie müssen sich diesen Film anschauen. Unbe­dingt. Jeder Deut­sche muss diesen Film sehen. Ein Meis­ter­werk von Dirk Pohl­mann, einem der wenigen deut­schen Jour­na­listen, der wahr­lich auch heute noch diesen Titel verdient. Bitte verspre­chen Sie sich selbst und mir, dass Sie sich den Film von Dirk Pohl­mann anschauen werden.

www.youtube.com/watch?v=lidwUebHhjl

Sollten Sie den Film unter dieser Adresse nicht mehr finden, suchen Sie. Sie werden ihn finden. Und reichen Sie diese Adresse an ihre Freunde und Bekannten weiter. Ihnen, Ihren Freunden und Bekannten werden die Augen aufgehen. Was meinen Sie wohl, warum die beim Deut­schen Fern­sehen damals so ein mulmiges Gefühl hatten und den Film eigent­lich nie zeigen wollten?

Anmer­kung von Peter Haisenko: Obige Adresse wurde von ARTE gelöscht. Ich habe diesen Film aber hier noch gefunden:

www.youtube.com/watch?v=rc0jThe2F4Q

Die Gram­matik der Macht

Wenn Sie eine Sprache lernen und verstehen wollen, dann müssen Sie die Gram­matik der Sprache kennen. Wenn Sie Macht verstehen wollen, dann müssen Sie die Gram­matik der Macht lernen. Denn es gibt diese Gram­matik der Macht. Macht entsteht doch nicht aus Zufall. Macht heut­zu­tage ist ein unheim­lich kompli­ziertes Konstrukt. Hundert­tau­sende von Menschen arbeiten an diesem schändlichen Meis­ter­werk. Denn das ist es leider. Daher ist es so schwer von den Menschen zu durch­schauen. Daher ist es so schwer, sich gegen die hinterhältigen Mani­pu­la­tionen dieser Macht zu vertei­digen. Der Film von Dirk Pohl­mann gibt Ihnen die seltene Gele­gen­heit, hinter den Vorhang zu schauen. Und zu staunen.

Aber nicht nur das. Als ich mir den Film noch einmal anschaute, blieb ich an einer Stelle hängen. Und dann machte es „klick“ in meinem Hirn. Ich hatte ein „Aha-Erlebnis“. Da wurde doch der ehema­lige ameri­ka­ni­sche Vertei­di­gungs­mi­nister James Schle­singer zum Thema Schweden befragt. Schle­singer fragte zurück:

„Welches Schweden? Das poli­ti­sche Schweden oder das militärische Schweden?“

Es gibt also zwei Schweden! Mindes­tens zwei. So wie es auch zwei Deutsch­lands gibt. Mindes­tens zwei. Und es gibt zwei Ausgaben von England, Dänemark und so weiter. Und dann wurde in dem Film erläutert, dass das neutrale Schweden bereits seit den 1960er Jahren Kontakte mit dem ameri­ka­ni­schen Militär und mit der NATO hatte. Obwohl das Land offi­ziell neutral war. Obwohl es neutral war!

Wie ist das möglich? Das ist nur möglich, weil es zwei Ausgaben von Schweden gibt. Das poli­ti­sche Schweden war neutral. Die Bürger dachten, Schweden sei neutral. Aber das militärische Schweden war nie neutral. Frage: Wen vertritt das militärische Schweden? Antwort: Das militärische Schweden vertritt die Inter­essen der Elite im Land. Das poli­ti­sche Schweden spielt währenddessen „Demo­kratie“ mit dem Volk. Ein Unter­hal­tungs­pro­gramm mit aufge­regten Poli­ti­kern und aufge­regten Medien, um das Volk unten zu halten. Was ja wohl auch die Aufgabe von Unter­hal­tungs­pro­grammen ist. Die deut­sche Sprache ist sehr präzise.

Das militärische Schweden

Jede Armee der Welt hat einen Geheim­dienst. Und an dem Geheim­dienst hängt eine Abtei­lung die sich „psycho­lo­gi­sche Kriegsführung“ nennt. Die werden Ihnen erzählen, dass sich die Abtei­lung „psycho­lo­gi­sche Kriegsführung“ auf den Gegner stürzt. Das ist erlogen. Die Abtei­lung „psycho­lo­gi­sche Kriegsführung“ führt vor allem Krieg gegen das eigene Volk. Die Abtei­lung „psycho­lo­gi­sche Kriegsführung“ der Bundes­wehr und der NATO führt Krieg gegen Sie. Gegen Sie!

Sie sind doch nicht von selbst darauf gekommen, dass der Putin ein böser Mensch sei. Sie sind dem Mann doch noch nie begegnet. Viel­leicht sind Sie noch nie einem Russen begegnet. Trotzdem wissen Sie, dass Putin ein Monster ist und dass die Russen gefährliche Gestalten sind. Hören Sie mal in sich hinein: „Der Russe! Der Russe! Der Russe!“ Oder hören Sie die Klänge der Balalaika?

Das ist das Ergebnis von Propa­ganda von ihrer freund­li­chen Regie­rung. Nein, nicht von dem Scholz. Von der anderen Regie­rung. Wie das passiert können Sie in dem Buch „Gekaufte Jour­na­listen“ von dem leider viel zu früh verstor­benen Jour­na­listen Udo Ulfkotte lesen. Das Buch kam 2014 heraus. In dem Buch berichtet Udo Ulfkotte wie die Geheim­dienste bei den Medien herum­spuken, um sicher­zu­stellen, dass Nach­richten in ihrem Sinne nach­ge­richtet werden. Sie glauben doch nicht im ernst, dass die Medien Sie der Wahr­heit aussetzen wollen. Damit können Sie doch gar nicht umgehen. Daher schützen diese Geheim­dienste Sie vor der Wahr­heit. Sie ersetzen die Wahr­heit durch span­nende Märchen.

Nur wenn es sich leider nicht vermeiden lässt, erhalten Sie mal ein Portiönchen von Wahr­heit. Löffelweise. Wie jetzt zum Beispiel bei der Situa­tion um die Ukraine. Die Ukraine war doch am gewinnen. Wir waren am gewinnen. Ja, ja. Aber das war erstunken und erlogen. Und jetzt werden Sie langsam, vorsichtig darauf vorbe­reitet, dass da irgend­etwas unvor­her­ge­se­he­ner­weise dazwischenkam.

Im Engli­schen nennt man die Spezia­listen, die so wunderbar Realität drehen und wenden können „Spin Doctor“. Sie verstehen. Das ist ein Mann oder eine Frau, der/die Ihnen die Welt inter­pre­tiert, je nachdem, wie es gerade gewünscht ist. Man nennt das auch heut­zu­tage PR (public rela­tions), ein kosten­loser Service von Ihrer Regie­rung, denn dass Sie mit Ihrem wenig Verstand die Welt verstehen ist so gut wie ausge­schlossen. Davon geht die Regie­rung aus. Davon gehen diese Spezia­listen aus. Und daher helfen die Ihnen. Ist das nicht nett? Die denken für Sie. Die entscheiden für Sie. Sie brau­chen dann nichts weiter zu tun als mit Olaf Demo­kratie zu spielen. Alldie­weil die Geheim­dienste Sie verar­schen. Seit vielen, vielen Jahren. Und Sie sind doch trotzdem glücklich? Oder etwa nicht? Na also!

Die Wahr­heit aus dem Munde von Yanis Varoufakis

Yanis Varou­fakis war einst der Finanz­mi­nister von Grie­chen­land. Aller­dings nur von Januar 2015 bis Juli 2015. Nur 7 Monate. Warum? Nun, der Mann ist ein ehrli­cher Mensch, der wollte sich einfach nicht verbiegen lassen. Es stellte sich heraus, dass Varou­fakis leider kein Poli­ti­ker­ma­te­rial war.

Es war die Zeit als Grie­chen­land wieder mal pleite war. Varou­fakis wollte sein Volk schützen. Vor Madame Merkel und ihren Häschern den Banken. Madame Merkel und ihre Häscher wollten den armen Yanis über den Tisch ziehen. Sie kennen das ja: Die Banken müssen geschützt werden, die armen Banken. Und die Grie­chen? Nun, die dämlichen Grie­chen mussten natürlich für alles zahlen, unbe­dingt, selbst wenn sie die kümmerliche Rente weiter kürzen mussten, selbst wenn Selbst­mord im Lande gras­sieren sollte. Egal. Geld regiert die Welt. Wen kümmert es schon, was mit den Grie­chen passiert? Schon gar nicht Angela Merkel. Angela Merkel war pures Poli­ti­ker­ma­te­rial. Verrucht, verkommen bis ins Mark.

Yanis Varou­fakis konnte nicht mit seinem Gewissen verein­baren was die von ihm forderten und warf das Hand­tuch. Aber eine wich­tige Erkenntnis aus der Zeit ist mir in Erin­ne­rung geblieben, die auch heute noch große Bedeu­tung hat. Nach seinem ersten Gespräch in erlauchter Runde berich­tete Yanis Varou­fakis erstaunt, dass es nicht erlaubt war, irgend­welche Notizen zu machen. Nichts schrift­lich. Keine Beweise. Können Sie sich das vorstellen? Warum nichts schrift­lich? Ich vermute einmal, die wollen sich schützen. Von den Schwei­ne­reien soll nichts an die Öffentlichkeit. Die haben so eine Art Ehren­kodex. Wie bei der Mafia.

Und daher ist es auch so unge­mein schwierig, dem Joe Biden und seinen Gangs­ter­kol­legen mit Beweisen ihrer Schändlichkeiten beizu­kommen. Die Frage ist, was da an Beweisen in der Ukraine oder in anderen Ländern liegen könnte, von denen Joe Biden nichts weiß. Um den Biden zu erpressen. Daher die größte Frage: Warum nur, warum, warum macht der Biden nach wie vor riesige Milliardenbeträge locker, um ein Regime zu unterstützen, das alle Eigen­schaften einer Mafia aufweist und das diesen Krieg nie gewinnen wird? Es scheint nicht um den Krieg zu gehen. Es scheint um Geld zu gehen. Um viele Milli­arden. Geldwäsche. Bisher über 150 Milli­arden. Und die Toten? Ach, wen inter­es­sieren die Toten?

„NATO, NATO über alles, über alles…“

Sie beginnen jetzt langsam zu verstehen, warum die NATO natürlich auf keinen Fall aufgelöst werden durfte und konnte. Die wird doch noch gebraucht. Die NATO hat nicht nur eine Geheim­armee. Die haben auch einen ausge­bufften Geheim­dienst bei der NATO. Es gibt da nur ein kleines Missverständnis. Sie haben immer geglaubt, die NATO sei dazu da, Sie gegen die Russen zu schützen. Bitte entschul­digen Sie dieses Missverständnis. Die Aufgabe der NATO besteht darin, die Macht im Lande gegen Sie zu schützen. Nicht so sehr mit Waffen. Denn Sie werden doch nicht wirk­lich mit Messern auf die Bundes­re­gie­rung losgehen. Vergessen Sie also die Bilder von der Bundes­wehr, so wie die Bundes­wehr in ihrem Geist herum­wan­dert. Das sind harm­lose Gesellen, die keiner Fliege ein Leid zufügen können. Berufs­sol­daten nennen die sich. Soldat spielen ist deren Job.

Die gefährlichen Gesellen sind die, die Sie nicht sehen. Die gefährlichen Gesellen unserer Zeit arbeiten bei den militärischen Geheim­diensten in den Abtei­lungen für psycho­lo­gi­sche Kriegsführung. Kriegsführung gegen wen? Gegen Sie.

Und aus diesem einen Grunde müssen all diese Länder der NATO beitreten. Damit man die unter Kontrolle hat. Und daher konnte und kann man unmöglich mit den Russen Frieden schließen. Sind sie wahn­sinnig. Dann würde doch der ganze Betrug auffliegen. Das kann und darf nicht sein. Ich bin sicher, der Putin hat das inzwi­schen kapiert und sich mit seinem Schicksal abge­funden. Er muss den bösen Mann spielen. Das ist seine Rolle im Spiel der Volksverarschung.

Wichtig ist noch zu wissen: All diese Geheim­dienste sind unter­ein­ander in Netz­werken verbunden. Und die sind wiederum mit anderen Netz­werken mit den eigent­li­chen Geheim­diensten verbunden. Wenn Sie gegen diese Macht­struk­turen anstinken wollen, dann müssen Sie sich wirk­lich was ganz Beson­deres einfallen lassen. Das ganze System ist mitt­ler­weile fast perfekt. Daher also die Frage:

Wie viele Länder fehlen in Europa in der NATO? Offi­ziell fehlen noch die Schweiz, Österreich, Zypern, Irland und Malta. Schwe­dens Beitritt ist noch nicht offi­ziell. Aber das ist nur eine Formalität. Frage: Sind all diese angeb­lich neutralen Länder wirk­lich neutral? Glauben Sie an den Weih­nachts­mann? Es heißt zum Beispiel, dass Österreich seine Bezie­hungen zur NATO ausge­baut hat und an der „Part­ner­schaft für den Frieden“ teil­nimmt. „Part­ner­schaft für den Frieden“. Köstlich!

Troja­ni­sche Pferde in Herdenstärke

Sie werden wohl eines einsehen: Die Elite dieser Welt kann Ihnen nicht frank und frei sagen, dass Sie in deren Welt keine Rolle spielen, dass es der Elite völlig gleich ist, wenn hundert­tau­sende in der Ukraine verre­cken, wenn Millionen verhun­gern oder mit Krank­heiten dahin­sie­chen. Das können die Ihnen aber nicht frank und frei verpassen. Warum also wollten Sie diesen Herr­schaften Vorhal­tungen machen, wenn die sich den indi­rekten Weg aussu­chen, um Sie zu unterdrücken? Sie würden das doch auch so machen, oder nicht? Daher:

Sie leben in einer Welt der Illu­sionen. Von Realität haben Sie wenig Ahnung. Das erleich­tert Ihr Leben. Denn warum wollen Sie wirk­lich wissen von Dingen, an denen Sie nichts ändern können? Und wenn Sie das ändern könnten, dann würden Sie demnächst tot sein. So wie die Kennedys oder Martin Luther King oder Olof Palme und andere, die das versuchten. Denn nicht einmal ein Präsident der Verei­nigten Staaten von Amerika herrscht über die Geheim­dienste im Pentagon. Und daher, aus diesem einen Grunde, ist es unmöglich, dass die Doku­mente über den Mord an Kennedy offen gelegt werden. Dann würde doch diese ganze Struktur auffliegen. Es würde auffliegen, dass die ameri­ka­ni­sche Regie­rung den Präsidenten Amerikas ermor­dete. Diese andere Regie­rung. Daher: Wie viele Präsidenten haben verspro­chen, die Doku­mente in die Öffentlichkeit zu bringen? Und? Nicht mal Trump hat das geschafft. Obwohl er das verspro­chen hatte. Denn Trump war nur Präsident von dem einen Amerika. Aber nicht von dem anderen!

Alle werden zur Waffe. Alles wird zur Waffe

Der Mecha­nismus der Machtausübung an sich läuft unter dem Begriff „Weapo­nizing ever­y­thing“ (alles wird zur Waffe gemacht). Die NATO ist dabei nur die offen­sicht­lichste Offen­sicht­lich­keit. Beispiele von weiteren Varia­tionen von „Weapo­nizing ever­y­thing“: Die EU ist eine Waffe gegen das Volk. Die Verfas­sung ist eine Waffe gegen das Volk. Die Verfas­sung ist eine Täuschung. Von wegen „Die Würde des Menschen…“ Eine Lach­nummer. Der Rechts­staat ist eine Waffe gegen das Volk. Die Universitäten. Die Schulen. Die Medien natürlich. Das Umwelt­thema. Die angeb­liche Ener­gie­krise. Die Kinder sogar sind eine Waffe gegen das Volk. Denen werden die absur­desten Absurditäten in den Schulen und per digi­tale Geräte ins Hirn gepflanzt, um sie selbst und ihre Familie zu zerstören. Ja, auch die Familie ist eine Waffe. Und dieser ganze Gender­wahn. Letzt­end­lich: Indi­vi­duum, Familie, Volk müssen zerstört werden. Dafür wird alles, alles und alle als Waffe gebraucht. Alles und alle. Sie sind umzin­gelt. Machen Sie mal die Augen richtig auf! Sie haben eine Frage? Ob der Staat Ihnen helfen wird? Nein, wenn es darauf ankommt, wird Ihnen der Staat nicht helfen. Der Staat ist Ihr Feind.

Wer hat die Macht über Leben und Tod?

Das ist die entschei­dende Frage. Wenn Sie die wahre Macht haben, müssen Sie die Kontrolle über Leben und Tod besitzen. Diese Macht liegt heute in den Händen der Geheim­dienste. Diese Geheim­dienste schützen ihre Mario­netten, die für sie Poli­tiker spielen. Daher sind Poli­tiker wie Hilary Clinton oder Joe Biden unan­greifbar. Sie genießen den Schutz der Geheim­dienste und der Straf­ver­fol­gung. Diese Garantie ihrer Unver­letz­lich­keit gibt dem ganzen krimi­nellen System seine Glaubwürdigkeit. Sollte eine der Führungspersönlichkeiten auffliegen, vor Gericht kommen oder gar verur­teilt werden, dann könnte sich niemand mehr in dem System in Sicher­heit wiegen. Daher konnte Angela Merkel machen was sie wollte. Sie wusste, dass sie geschützt war. Und genauso ist es mit Scholz, von der Leyen, Baer­bock, Sunak, Macron, Biden und all diesen Verbre­chern. Das System schützt sich selbst. Das ist möglich, weil das System alle Hebel der Macht kontrol­liert. Das Rechts­system ist nichts weiter als eine Illu­sion. Es gibt kein Recht.

„Täuschung – Die Methode Reagan“

Wie nannte Dirk Pohl­mann seinen Film? „Täuschung – Die Methode Reagan“. Es geht um Täuschung. Tausende, zehn­tau­sende, hundert­tau­sende von Menschen welt­weit arbeiten daran, Sie zu täuschen. Die Werbe­indus­trie, die Public Rela­tions Indus­trie, die Propa­ganda, Holly­wood, all die digi­talen Indus­trien: Das sind alles Waffen, um aus Ihnen einen künstlichen Menschen zu machen, der auf Befehl nach links oder rechts marschiert und heute und morgen denkt und fühlt was er denken und fühlen soll. Herz­li­chen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, an der Spitze der mensch­li­chen Evolu­tion zu stehen. Sie sind der totale Idiot.

Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie anders leben wollen als die meisten Menschen um Sie herum. Sie können dann nicht einfach der Herde hinter­her­laufen und von Demo­kratie plap­pern und sich zu Weih­nachten das neueste iphone wünschen. Das wird nicht reichen. Aber Ihnen zum Trost: Am einfachsten ist es wirk­lich, wenn Sie nicht aufmu­cken und sich eben super­brav verhalten. Sie müssen dann aller­dings Lügen als Wahr­heiten akzep­tieren. Wäre das ein Problem?

Das Lügengebäude des Westens

Bei dem aktu­ellen Wahl­kampf in den U.S.A. gibt es zwei Kandi­daten, die einen wahr­lich selt­samen Vorteil heraus­stellen, wenn sie gefragt werden, warum gerade sie zum Präsidenten der Verei­nigten Staaten von Amerika gewählt werden sollten. Sowohl Robert F. Kennedy Junior als auch Vivek Ramas­wamy antworten: „Ich werde Wahr­heit sprechen.“

So weit haben wir es gebracht. Und die beiden haben recht. Was wir im Westen in den Führungsetagen der Macht erleben ist die verdor­benste Ansamm­lung von Poli­ti­kern in der Geschichte der Mensch­heit. Dabei ist es heute, mit Hilfe der Technik, eine Leich­tig­keit, deren Lügen als Lügen aufzu­de­cken. Aber die werden für die Lügen nicht zur Rechen­schaft gezogen. Weil die Medien das Lügenspiel mitma­chen. Wenn die Medien einen Rest von Ehrgefühl hätten, dann würden sie diese Poli­tiker bloß­stellen. Der Betrug würde auffliegen. Die Lügen kämen an die Öffentlichkeit. Aber Lügen sind in der west­li­chen Welt der Politik erlaubt.

Wir erleben also im Kern eine mora­li­sche Krise. Diese Poli­tiker leben nach Stan­dards, die Ihre Mutter Ihnen nicht mal als Kind erlaubt hätte. Und diese schändlichen Gestalten schwingen sich auf, ein ganzes Volk zu führen. Diese jämmerlichen Gestalten. Selbst dem Putin würde ich heute eher trauen als irgend­einem Poli­tiker im Westen. Überprüfen Sie doch, wann Putin das letzte mal log. Oder log Michail Gorbat­schow? Der hielt sein Wort. Ein Ehren­mann. Und daher wollen wir ihm das letzte Wort geben. Denn Gorbat­schow sprach Wahrheit.

Das letzte Wort hat Michail Gorbatschow

Am 28. Februar 1986 wurde der schwe­di­sche Ministerpräsident Olof Palme auf offener Strasse in der Stock­holmer Innen­stadt erschossen. Der Täter wurde nie gefasst. Olof Palme war die letzte Hoff­nung einer Gene­ra­tion, die auf Frieden und Verständigung setzte. Vor allem mit Russ­land. Er durfte nicht leben.

In dem Doku­men­tar­film von Dirk Pohl­mann, am Ende, kommt Michail Gorbat­schow zu Wort, ein Mann, der wusste, wie die Realität seiner Zeit aussah. Wie immer man auch zu Michail Gorbat­schow stehen mag, es ist eine Schande, dass zu seiner Beer­di­gung im Jahre 2022 kein Vertreter der Bundes­re­gie­rung erschien. Diese elenden Feig­linge. Diese kleinen, wider­li­chen Krie­cher, denen in ihrem elenden Leben jede Mensch­lich­keit ausge­trieben wurde und sie daher zu perfekten Werk­zeugen von Verbre­chern machte. Ohne einen Anflug von Ehrgefühl.

Also sprach Gorbat­schow zum Tode von Olof Palme: „Ich bezweifle nicht, dass es ein poli­ti­scher Mord war. Ein Auftrags­mord. So ein Mord geschieht nicht durch Zufall, nein.“

Frage des Repor­ters: „Warum glauben Sie, dass es ein poli­ti­scher Mord war?“

Gorbat­schow: „Wenn seine Vision reali­siert worden wäre, hätte das mächtige Inter­essen gestört. Das sind Gruppen, die nicht daran inter­es­siert sind, dass es eine bessere Welt gibt.“

Schauen Sie sich um in der Welt: Es exis­tieren keine Männer mehr vom Format von Willy Brandt, Olof Palme oder Michail Gorbat­schow. Sie würden nur stören in dem für uns so aufwendig insze­nierten Theater, in dem gerade der letzte Akt aufgeführt wird. Das Problem: Es gibt dummer­weise zu viele Menschen auf der Welt in den Augen dieser „mächtigen Inter­essen“ von denen Gorba­chev sprach.

Wir staunen: Warum wehren sich denn diese Menschen nicht?

Es ist fürwahr in hohem Masse erstaun­lich, dass 99 % der Menschen sich von einer kleinen soge­nannten Elite dermaßen mani­pu­lieren lassen, so dass sie noch nicht einmal mehr wissen wo rechts und links, wo unten und oben ist. Auch die Schweden und die Finnen müssen in dieses System hinein­ge­zwungen werden. So wie alle anderen Europäer im Westen. Sie müssen vor der Frei­heit geschützt werden. Denn im Osten lockt tatsächlich die Frei­heit. Im Westen Versklavung.

Frage: Haben wir wirk­lich keine Chance? Hat denn niemand eine Lösung?

Ich habe eine Lösung. Sie werden mich aber leider nicht ernst nehmen. Aber das ist in Ordnung. Eines Tages werden Sie verstehen. Bis dahin sehen Sie meine Lösung mehr symbo­lisch: „Nehmen Sie einen Holz­klotz, nehmen sie einen Hammer zur Hand, legen Sie Ihr Handy auf den Holz­klotz und schlagen Sie zu.“

Nein, ich habe kein Handy. Nein, ich weiß auch nicht, wie ich so leben kann. Es muss ein Wunder sein.

————

Anmer­kung des Verlages:

Die Grund­lüge, die das 20. Jahr­hun­dert bis heute geformt hat, ist mit dem „Versailler Vertrag“ fixiert worden: Deutsch­land trägt die Schuld an allem! Wenn auch Sie bereit sind, diese Grund­lüge zu hinter­fragen, dann empfehlen wir die Werke im Ander­welt­Verlag von Peter Haisenko und Rein­hard Leube. Sehen Sie doch einfach mal herein und beginnen am besten mit dem Werk: „England, die Deut­schen, die Juden und das 20. Jahr­hun­dert“. Wenn Sie dann Zweifel an einigen Passagen haben, nehmen Sie die Werke von Rein­hard Leube zur Hand. Er belegt die Thesen mit mehr als 500 Quellen pro Band. Unwiderlegbar.

anderweltverlag.com/

————-