Bulga­rien – Bulga­rien entwi­ckelt im Raum Plovdiv eine Zone, wo sich immer mehr Betriebe ansie­deln, die früher in Asien produ­zierten. Es fehlt an Fach­kräften, die man aus Mongolei und Vietnam holen möchte. Die Indus­trie expan­diert seit den späten 1990er Jahren, wobei Produk­ti­ons­stätten in der Stadt und in ihren Aussen­be­zirken, haupt­säch­lich in der Gemeinde Maritsa, gebaut werden. In dieser Zeit wurden etwa 500 Mio. € in den Bau neuer Fabriken inves­tiert. Die Wirt­schafts­zone Trakia, eine der grössten Indus­trie­zonen in Osteu­ropa, liegt in der Nähe von Plovdiv. Einige der grössten Unter­nehmen in der Region sind der öster­rei­chi­sche Ener­gie­ver­sorger EVN, PIMK (Trans­port), Insa Oil (Kraft­stoffe), Lieb­herr (Kühl­an­lagen), Magna Inter­na­tional (Auto­mo­bil­in­dus­trie), Bella Bulgaria (Lebens­mit­tel­her­stel­lung), Socotab (Tabak­ver­ar­bei­tung). ), ABB Group, Schneider Elec­tric, Osram, Sensata Tech­no­lo­gies usw. ORF.at

Deutsch­land – Russ­land behielt seine Posi­tion als Deutsch­lands grösster Kohle­lie­fe­rant im vergan­genen Jahr trotz Sank­tionen, die die Einfuhr des fossilen Brenn­stoffs aus dem Land Mitte 2022 verboten, berich­tete die Bild-Zeitung unter Beru­fung auf Daten des Verbandes Deut­scher Kohle­im­por­teure (VDKi). Dem Bericht zufolge kaufte Deutsch­land im Jahr 2022 insge­samt 44,4 Millionen Tonnen Kohle – eine Stei­ge­rung von 8 % gegen­über dem Vorjahr. Während die Importe des fossilen Brenn­stoffs aus Russ­land im Vergleich zu den Zahlen von 2021 um 37 % einbra­chen, lieferte das Land immer noch rund 13 Millionen Tonnen an die euro­päi­sche Nation, was etwa 29 % seiner Gesamt­im­porte ausmacht. Die Käufe von anderen deut­schen Liefe­ranten nahmen zu, blieben aber immer noch hinter den russi­schen Mengen zurück. Die USA lieferten 9,4 Millionen Tonnen, eine Stei­ge­rung von 32 % gegen­über dem Vorjahr, während Kolum­bien mit 7,2 Millionen Tonnen zum dritt­grössten Liefe­ranten wurde, was einem Anstieg von 210 % entspricht. Auch die Liefe­rungen aus Südafrika stiegen im Jahres­ver­gleich drama­tisch um 278 % auf 3,9 Millionen Tonnen. Austra­lien war mit 6,3 Millionen Tonnen der viert­grösste Kohle­lie­fe­rant. DLF.de

● Bundes­kanzler Scholz will die Zuwan­de­rung von Fach­kräften aus Indien deut­lich ausbauen und erleichtern.

● Der Bundes­wehr­ver­band kriti­siert, dass sich durch das 100-Milli­arden-Euro-Paket für die Bundes­wehr bisher nichts spürbar verbes­sert hat. Verbands­chef Wüstner sagte der „Bild am Sonntag“, es brauche mehr Tempo: bei Mate­rial, Personal und Infra­struktur. Ohne Beschleu­ni­gung zweifle er daran, dass man die Zusagen an die NATO ab 2025 erfüllen kann, so Wüstner. Er nannte die Bundes­wehr im Moment weder voll einsatz­fähig noch abwehr­be­reit. Ähnlich hat sich Heeres­in­spek­teur Mais in einem Inter­view mit der Deut­schen Presse-Agentur geäus­sert. Er kriti­sierte, dass die 100 Milli­arden Euro für eine Voll­aus­stat­tung der Bundes­wehr nicht reichen würden – zumal das Mate­rial ersetzt werden müsse, das an die Ukraine abge­geben wurde.

● Die Gefahr von Sabo­ta­ge­akten in Deutsch­land hat sich laut Bundes­in­nen­mi­nis­terin Faeser durch den Krieg in der Ukraine verschärft. Wie sie den Funke Zeitungen sagte, haben die Angriffe von Hackern zuge­nommen. Faeser sprach von einer hohen Gefahr durch Spio­nage- und Sabotageaktivitäten.

● „Die Frie­dens­be­we­gung muss wieder auf die Strasse“, ruft Sahra Wagen­knecht über den Platz vor dem Bran­den­burger Tor. „Eine neue Bürger­be­we­gung“ entstehe hier, pflichtet Alice Schwarzer ihr bei. Es ist der Auftakt für den „Aufstand für den Frieden“ – eine Gross­kund­ge­bung, auf der sich die Linken-Poli­ti­kerin und die Publi­zistin gegen weitere Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine richten und eine sofor­tige Verhand­lungs­lö­sung des Krieges fordern. Teile­neh­mer­zahl der Frie­dens­demo lag zwischen 13’000 und 60’000. RBB.de

El Salvador – 166 ha Mega-Gefängnis CECOT bei Teco­luca, 70 km von San Salvador, eröffnet: Platz für 40’000 Häft­linge. Etwa 2’000 Banden­mit­glieder wurden heute ins Gefängnis gebracht. NOS.nl

Frank­reich – Lionel Messi wird von der Fifa zum Welt­fuss­baller des Jahres 2022 gekürt. Bei den Frauen gewinnt Alexia Putellas (ESP). SRF.ch

Grie­chen­land – Fast 100 Wald­brände mitten im Winter. ORF.at

Gross­bri­tan­nien. – Tomaten, Gurken und Kopf­salat sind Mangel­ware. In briti­schen Super­märkten fehlt Gemüse. Nicht wegen des Brexit. Sondern wegen der Kälte rund ums Mittelmeer.

● Es fehlt ein Diamant in Camillas Krone. Queen Consort Camilla dürfe diesen Stein nicht in der Krone tragen, warnte der indi­sche Premier Narendra Modi. Mit seinen gut 108 Karat und 21 Gramm ist der Koh-i-Noor einer der grössten Diamanten der Welt. Derzeit liegt er im Tower of London. Schon die indi­schen Götter hätten mit ihm gespielt und um ihn gestritten, so wie die Menschen bis heute. Die datierte Geschichte des Koh-i-Noor beginnt im Jahr 1304. Damals soll ihn der Khan von Delhi dem Sultan von Malwah geklaut haben. Er schmückte abwech­selnd die Häupter von Gross­mo­gulen, Sultanen, Khanen und Schahs. Wanderte zwischen Persern, Indern und Afghanen hin und her. Später zierte der Diamant sogar den goldenen Pfau­en­thron in Delhi. Dort erbeu­teten ihn die Perser und schleppten ihn samt Thron in ihre Heimat. Nach der Ermor­dung des persi­schen Schahs Mitte des 18. Jahr­hun­derts landete der Diamant in einer Schatz­kammer im Pand­schab. 1849 über­nahmen die Briten dort die Macht und machten das Pand­schab zu ihrer Kolonie. Das Macht­symbol Koh-i-Noor brachten sie ihrer Queen Victoria nach London. Diese liess den Stein neu schleifen, weil er angeb­lich sein Feuer verloren hatte. Das kostete den Diamanten fast die Hälfte seiner Grösse: von 184 Karat blieben nur noch 108. Später zierte er dann zwei Queen-Consort-Kronen: 1911 die Queen-Mary Krone und 1937 die Krone der Köni­gin­mutter Elisa­beth. Indien möchte den Stein jedoch schon seit Jahr­zehnten zurück haben. Iran, Afgha­ni­stan, Paki­stan aller­dings auch. SRF.ch

Hong Kong – Drei Personen werden des Mordes an einem Model in Hong­kong ange­klagt. In einem Kühl­schrank einer Wohnung seien am Leichen­teile der 28-jährigen Abby Choi gefunden worden, berichtet unter anderem die Nach­rich­ten­agentur AFP. Die Polizei fand auch einen Fleisch­schneider und eine Ketten­säge in der Wohnung. In dem Haus soll auch Eintopf­fleisch gefunden worden sein, das mögli­cher­weise mensch­liche Über­reste enthielt. Vier Personen wurden fest­ge­nommen, drei von ihnen sollen am Montag vor Gericht erscheinen. NOS.nl

Indien – steht nach Worten von Premier­mi­nister Narendra Modi mit Blick auf den Ukraine-Krieg bereit, „einen Beitrag zu jegli­chen Frie­dens­be­mü­hungen zu leisten“. Indien habe seit Kriegs­be­ginn vor einem Jahr zu einer Lösung durch Dialog und Diplo­matie aufge­rufen, sagte Modi nach einem Treffen mit dem deut­schen Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag in Neu-Delhi. Scholz will Indien aus seiner engen Bindung an Russ­land befreien. ORF.at

Iran – Die isla­mi­sche Repu­blik soll eine neue Währung bekommen, der Toman ersetzt den Rial. Sechs­stel­lige Beträge an der Super­markt­kasse sollen damit der Vergan­gen­heit ange­hören. Der Toman, bislang das zweite, vor allem im Alltag gebräuch­liche Zahlungs­mittel Irans, soll die offi­zi­elle Währung der isla­mi­schen Repu­blik, den Rial, ablösen. Zuvor durch­läuft er eine Schlank­heitskur: Vier Nullen sollen dem Toman gestri­chen werden, so dass der Bevöl­ke­rung endlich wieder eine über­sicht­liche und stabile Währung zur Verfü­gung steht. So hatte es in Reak­tion auf eine seit Jahren anhal­tende Diskus­sion der Idee in den vergan­genen Jahren die irani­sche Zentral­bank in einem Entwurf ausge­ar­beitet. Anfang Mai stimmte das Parla­ment dem Plan zu. Erhält er die Zustim­mung des Wäch­ter­rats, könnte die neue Währung in zwei bis drei Jahren an den Start gehen. Der Währungs­wechsel wurde aus der Not geboren. Hatte die Infla­ti­ons­rate in den Jahren 2016 und 2017 noch bei über 9 % gelegen, stieg sie bis 2019 auf über 41 %. Derzeit liegt sie bei 34 %. „Irans Wirt­schaft geht es schlecht“. „Seit der Wieder­ein­füh­rung der US-Sank­tionen 2018 steigt die Infla­ti­ons­rate bei gleich­zei­tiger Abwer­tung des Rial. Es gibt ein komplexes Wech­sel­kurs­system bestehend aus drei Wech­sel­kursen, die unter­schied­li­chen Zweigen der Wirt­schaft zur Verfü­gung stehen.“ Dennoch sei der Iran auf den inter­na­tio­nalen Finanz­märkten aufgrund seiner vola­tilen Landes­wäh­rung und dem sehr teuren US-Dollar stark einge­schränkt. Dies wirke sich auch auf das Brut­to­in­lands­pro­dukt aus, das im letzten Jahr um über 9 % gesunken sei. Für das laufende Jahr seien die Prognosen noch schlechter. „Die Menschen können sich bei stei­gender Infla­tion nur das Nötigste leisten und redu­zieren ihre Ausgaben in allen Berei­chen. Selbst die Geschäfte mit China, Irans wich­tigstem Handels­partner, sind stark zurück­ge­gangen. Weiters sei unklar, wie die irani­sche Führung das Problem der drei bestehenden Wech­sel­kurse mit einer Währungs­re­form lösen wolle. (1 Euro = 44’286.90 Rial). Für den Rial gibt es derzeit drei paral­lele Wech­sel­kurse. Der erste ist der Refe­rence-Kurs für Auslands­ge­schäfte. Nach der Reform im Herbst 2012 verlor dieser Kurs an Bedeu­tung. Im Jahr 2016 war ein Euro 3’447 Toman und ein US-Dollar 3’215 Toman wert. Der zweite Kurs ist der Nonre­fe­rence als offi­zi­eller Devi­sen­wech­sel­kurs. Er ist etwa doppelt so hoch wie der Refe­rence, d. h., es müssen doppelt so viele Rial für einen US-Dollar bezahlt werden. Der dritte Kurs ist der Schwarz- bzw. Grau­markt­kurs für Bargeld auf Märkten. Vor dem Herbst 2012 bestimmten Durch­schnitts­preise des Tehe­raner Marktes diesen Kurs halb­of­fi­ziell. Heute schränkt die Regie­rung den Gebrauch dieses Kurses ein, dennoch tauscht man die Landes­wäh­rung weiter auf dem Markt. Im Januar 2013 war z. B. der Kurs des Rial 42.900 / €, während der Non-refe­rence-Kurs bei ca. 33.000 / € lag. Am 1. Mai 2019 lag der Grau­markt­kurs bei 162.600 Rial für einen Euro. 10 Rial wurden als ein Toman, der Name der alten persi­schen Währung, bezeichnet. 100 Dinar ergaben früher einen Rial. Im Dezember 2016 beschloss die Regie­rung, den Rial durch den Toman zu ersetzen, der bis 1925 die Landes­wäh­rung war. Da einem Toman zehn Rial entspre­chen, wurde mit der Umstel­lung bei Preis­an­gaben eine Null gestri­chen. DW.de

Italien – Elly Schlein wird Vorsit­zende des sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partito Demo­cra­tico (PD). Damit setzt sich die 37-Jährige gegen Favorit Stefano Bonac­cini (56) durch. Schlein ist in Lugano aufge­wachsen und besitzt die Schweizer Staats­bür­ger­schaft. Elly Schlein will der stärksten Oppo­si­ti­ons­partei Italiens eine klare Rich­tung nach links geben. Elly Schlein ist in Lugano aufge­wachsen und ist ameri­ka­ni­sche, italie­ni­sche und schwei­ze­ri­sche Staats­an­ge­hö­rige. Sie ist offen bise­xuell und lebt mit einer Frau zusammen. Schlein ist meist unge­schminkt – auch das sei in Italien ein poli­ti­sches State­ment. 2015 war Schlein aus Protest gegen den dama­ligen Premier Matteo Renzi aus dem Partito Demo­cra­tico ausge­treten. Nun ist sie wieder einge­treten, um erfolg­reich Chefin der Partei zu werden. Sie ist die Tochter zweier Univer­si­täts­pro­fes­soren. Ihre Mutter Maria Paola Viviani Schlein ist Italie­nerin und lehrte Öffent­li­ches Recht an der Univer­sität Insubrien, ihr Vater Melvin Schlein stammt aus den Verei­nigten Staaten und ist emeri­tierter Professor für Inter­na­tio­nale Bezie­hungen an der Franklin Univer­sity Switz­er­land in Lugano. Der anti­fa­schis­ti­sche Wider­stands­kämpfer und Senator Agos­tino Viviani war ihr Gross­vater. Ihr älterer Bruder ist der Mathe­ma­tiker Benjamin Schlein (* 1975). Zur US-Präsi­dent­schafts­wahl 2008 enga­gierte sie sich als Wahl­kampf­hel­ferin für Barack Obama. Sie möchte sich für die Boots­flücht­linge einsetzen. SRF.ch

Jorda­nien – Hoch­ran­gige Poli­tiker aus Israel und aus den Paläs­ti­nen­ser­ge­bieten haben sich gemeinsam mit Diplo­maten aus den USA und Ägypten in der jorda­ni­schen Hafen­stadt Akaba getroffen. Darunter soll auch Paläs­ti­ne­ser­prä­si­dent Machmud Abbas gewesen sein. Thema waren Fragen der Sicher­heit. In einem gemein­samen State­ment bekräf­tigen beide Seiten nun, dass sie die Situa­tion dees­ka­lieren und mehr Gewalt verhin­dern wollen, wie die Nach­rich­ten­agentur Reuters schreibt. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass israe­li­sche und paläs­ti­nen­si­sche Sicher­heits­chefs sowie Vertreter der wich­tigsten regio­nalen Parteien zusam­men­kamen. Ein weiteres Treffen soll nächsten Monat im ägyp­ti­schen Sharm Esch-Scheik statt­finden. SRF.ch

Nieder­lande – Die Nord­lichter haben ihren Namen von dem Ort auf der Erde, wo man dieses Phänomen am besten beob­achten kann, nämlich in der Nähe des Nord­pols. Aber auch in den Nieder­landen kann man Nord­lichter sehen. Die Nord­lichter sind viel­leicht die beste Licht­show der Natur. Die Quelle des Lichts sind gela­dene Teil­chen, die durch Sonnen­aus­brüche das Erdma­gnet­feld errei­chen. Nach einer ein- bis drei­tä­gigen Reise kolli­dieren die Teil­chen an den Polen mit Sauer­stoff- und Stick­stoff­mo­le­külen. Die Energie dieser Kolli­sion wird in Form von Licht frei­ge­setzt: das Nord­licht (in der Nähe des Nord­pols) und das Südlicht (in der Nähe des Südpols). Die Nord­lichter sind nur in Zeiten maxi­maler Sonnen­ak­ti­vität zu sehen. Das passiert alle elf Jahre einmal, aber selbst dann sind Nord­lichter in unserem Teil der Welt selten. Wir bewegen uns derzeit auf ein neues Sonnen­ma­ximum zu, das um 2024/2025 seinen Höhe­punkt errei­chen wird. Schliess­lich kommt es auch darauf an, wo man schaut: Steht man weiter vom Nordpol entfernt, sieht man (aufgrund der Erdkrüm­mung) haupt­säch­lich die höheren Schichten der Atmo­sphäre (mit rotem Sauer­stoff­licht). Schauen Sie rund um den Nordpol gerade nach oben und Sie werden haupt­säch­lich das grüne Licht sehen. NPO.nl

Nigeria – Lange Schlangen vor Wahl­lo­kalen in Nigeria, Wahlen sind chao­tisch. An manchen Orten ist die Abstim­mung am Sonntag noch möglich. Die Probleme werden zum Teil durch ein neues System zur Betrugs­be­kämp­fung verur­sacht. Nige­rias Kandidat der dritten Truppe, Peter Obi, hat den Bundes­staat Lagos gewonnen, wie aus den Ergeb­nissen des Vergleichs­zen­trums des Bundes­staates hervor­geht. Obis Sieg kommt über­ra­schend, da der Staat eine Hoch­burg des Kandi­daten der regie­renden APC-Partei Bola Tinubu ist, von dem erwartet wurde, dass er den Staat leicht gewinnen würde. NOS.nl

Öster­reich – Es sei eine Zwangs­steuer, auch für dieje­nigen, die mit dem ORF nichts zu tun haben wollten. «Wir sind im Kommu­nismus ange­kommen, mit dieser Form von Zwangs­be­glü­ckung! Das ist Kommu­nismus pur.» Kickl sprach an einer Faschings­ver­an­stal­tung, meinte es aber ernst. Bisher zahlten in Öster­reich nur jene die ORF-Gebühr, die ein Radio- oder Fern­seh­gerät besitzen. Doch weil immer mehr Leute das ORF-Angebot über das Handy, den Computer oder das Tablet nutzen und Beiträge streamen, geht dem öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk viel Geld verloren. Über die Jahre hunderte Millionen Euro. Darum will die konser­vativ-grüne Regie­rung in Wien ab nächstem Jahr eine Gebühr einführen, die jeder Haus­halt entrichten muss, unab­hängig davon, ob Empfangs­ge­räte jedwel­cher Art vorhanden sind oder nicht. Den Einspa­rungen soll das Radio Symphonie Orchester RSO zum Opfer fallen. Seit seiner Grün­dung 1969 verbuchte der Klang­körper mehr als 300 Urauf­füh­rungen, wurde zur Instanz, wenn es um Neue Musik geht. Führende Kultur­schaf­fende rufen zum Wider­standauf. SRF.ch

● Nato­nal­bank OeNB empfiehlt Haus­halten Bargeld für Notfälle.

● Öster­rei­chi­sche Unter­nehmen machen weiterhin grosse Geschäfte in Russ­land. Vor allem Raiff­ei­sen­bank Inter­na­tional ist für ihr Geschäft in Russ­land immer wieder in die inter­na­tio­nale und ukrai­ni­sche Kritik geraten. Jetzt ist die Raiff­eisen Bank Inter­na­tional (RBI) wegen ihres Russ­land­ge­schäfts ins Visier der US-Sank­ti­ons­be­hörden geraten. Berichten zufolge erhielt die Bank im Januar ein Schreiben vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), einer Abtei­lung des US-Finanz­mi­nis­te­riums, die für die Über­wa­chung und Umset­zung von Sank­tionen gegen Russ­land zuständig ist, „dass Zahlungs­ge­schäft der RBI und die damit verbun­denen Prozesse ange­sichts der jüngsten Entwick­lungen in Bezug auf Russ­land und Ukraine geklärt werden müssen“.

● Bei einer Schuss­ab­gabe in der Poli­zei­in­spek­tion Trieben im Bezirk Liezen (Stei­er­mark) ist heute ein Poli­zei­be­amter getötet worden. Der 59-jährige wurde von einem 46-jährigen Kollegen erschossen. ORF.at

Polen – Polen unter­stützt die Ukraine im Krieg gegen Russ­land so konse­quent wie kaum ein anderes Land. Doch es gibt auch grosse Ressen­ti­ments. Polni­sche Flüsse fliessen nach Norden, in die Ostsee, das weiss in Polen jedes Schul­kind. Doch die Strwiaz, der Fluss, der unter der Brücke im Zentrum von Ustrzyki Dolne plät­schert, trägt sein Wasser nach Süden, in die Ukraine. So wie das Fluss­wasser hätte der Lauf der Geschichte auch die verschla­fene Klein­stadt in die Ukraine schwemmen können. Vor dem Zweiten Welt­krieg war sie polnisch, dann ukrai­nisch. Erst nach einem Gebiets­tausch mit der Sowjet­re­pu­blik Ukraine gehörte sie ab 1951 wieder zu Polen. Ustrzyki Dolne lag im 20. Jahr­hun­dert in einem der blutigsten Land­striche Europas. Zuerst mordeten hier die Nazis, dann massa­krierten natio­na­lis­ti­sche ukrai­ni­sche Banden zehn­tau­sende Polen. Und später zwangen polni­sche Behörden über 150’000 Ukrainer aus der Region wegzu­ziehen. Henryk Stad­nicki kam in den 1950er Jahren hierher, um in einer Sägerei zu arbeiten. Heute ist er 86. Im schmuck­losen Aufent­halts­raum des lokalen Alters­heims lässt er seinen Kaffee kalt werden vor lauter Erin­ne­rungen: Es sei damals, als er neu war, in Ustrzyki Dolne immer wieder zu Konflikten mit den wenigen verblie­benen Ukrai­nern gekommen. «Diese ukrai­ni­schen Natio­na­listen hatten immer noch den Wunsch, dieses polni­sche Gebiet zur Ukraine zu schlagen. Wenn sie getrunken hatten, schrien sie: ‹Das ist unser Land›. Und wir Polen hielten dagegen», sagt Stad­nicki. Ein Seil­ziehen sei es gewesen. Heute gebe es weniger Konflikte, aber die Geschichte gebe bis heute zu reden. Lieber als von den Konflikten erzählt der Mann mit dem akkurat gebü­gelten Hemd unter dem Trai­nings­anzug von den Momenten der Versöh­nung. «An Weih­nachten kamen die Ukrainer zuerst zu uns in die katho­li­sche Kirche. Und Anfang Januar feierten wir mit ihnen ortho­doxe Weih­nachten.» Öffent­lich ausge­tra­gene Konflikte gab es jahr­zehn­te­lang keine. Es durfte keine geben zwischen den kommu­nis­ti­schen Bruder­völ­kern in der Ukraine und Polen. Das änderte sich nach dem Zusam­men­bruch des Kommu­nismus in Osteu­ropa. Rechts­na­tio­nale Poli­tiker auf beiden Seiten der Grenze versuchten, mit Vorur­teilen Stimmen zu holen. Und in Prze­mysl, dem Zentrum dieser Region, störten Rechts­na­tio­nale 2016 sogar eine Prozes­sion von ukrai­ni­schen Gläu­bigen und zerstörten Gedenk­ta­feln. «Die Rechts­extremen sind zwar nicht zahl­reich, aber sie sind einfluss­reich hier, im Südosten Polens», sagt der Histo­riker Tomasz Pudlocki. Er ist in Prze­mysl aufge­wachsen. Heute forscht er an der Krakauer Jagiel­lonen-Univer­sität zum polnisch-ukrai­ni­schen Verhältnis. Er sagt: Die Span­nungen zwischen Polen und Ukrai­nern gingen weit über die rechts­extremen Kreise hinaus. «Das hat damit zu tun, dass die Gefühle, die Fami­li­en­ge­schichten, dass das Unrecht, das Polen und Ukrainer einander rund um den Zweiten Welt­krieg angetan hatten, im Kommu­nismus kein Thema sein durfte.» Diese Jahr­zehnte des Schwei­gens hätten auf beiden Seiten jene Ressen­ti­ments geför­dert, die nach dem Ende des Kommu­nismus hoch­ge­kocht seien. Dazu hatten viele in Südost­polen hand­feste Befürch­tungen. Die polni­sche Regie­rung begann nämlich in den frühen 1990er Jahren, enteig­neten Besitz zurück­zu­geben. Ukrainer, die vertrieben worden waren, konnten ihre Ansprüche anmelden. Viele polni­sche Fami­lien hatten Angst, ihre Häuser zu verlieren. «Die Leute seien scho­ckiert gewesen, dass es in Polen immer noch Ukrainer gab, nachdem jahr­zehn­te­lang so getan wurde, als gebe es keine Minder­heiten mehr im Land», sagt der Histo­riker Tomasz Pudlocki. Durch die hohen Räume des «Dom Ukrainski» im histo­ri­schen Zentrum von Prze­mysl weht ein ukrai­ni­sches Volks­lied. In einem der Räume übt eine Gesangs­gruppe. Das Eckhaus mit der präch­tigen Back­stein­fas­sade ist das wich­tigste ukrai­ni­sche Kultur­zen­trum in der Grenz­re­gion. Im Leitungs­büro sitzt Katar­zyna Komar-Macynska. Sie fühlt sich als Ukrai­nerin – trotz polni­schem Pass, trotz Kind­heit und Jugend in Nord­polen. Erst vor ein paar Jahren ist sie nach Prze­mysl gezogen, auf der Suche nach einem Zuhause. «Es war eine Rück­kehr zu den Wurzeln meiner Familie», sagt die 34-Jährige. Ihre Eltern wurden als Kinder von hier vertrieben. Zwangs­um­ge­sie­delt im Rahmen der «Aktion Weichsel». Umso mehr pflegten sie am neuen Wohnort die ukrai­ni­sche Iden­tität. Mit Erfolg: Neben ihrer Arbeit hier im ukrai­ni­schen Haus schreibt Tochter Katrzyna für eine ukrai­nisch­spra­chige Zeitung. Und sie betreut Flücht­linge. Seit Kriegs­be­ginn ist das «Dom Ukrainski» nämlich auch eine Anlauf­stelle. Der Krieg habe nicht nur ihre Arbeit stark verän­dert, sondern auch das Image der Ukrainer in der polni­schen Bevöl­ke­rung, sagt Katar­zyna Komar-Macynska. «Früher sah man Ukrainer vor allem als Bauar­beiter oder als Putz­kräfte. Als Leute, die den Polen angeb­lich Jobs wegnahmen. Als Leute, über die man sich lustig machte. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese Ukrainer ziem­lich gut kämpfen können.» Das habe zu einem neuen Respekt für die Ukrainer geführt. Das könnte, glaubt sie, nach dem Krieg die Basis für ein part­ner­schaft­li­cheres Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine sein. Doch bei aller Soli­da­rität, bei aller Bewun­de­rung für den ukrai­ni­schen Abwehr­kampf, die anti-ukrai­ni­schen Ressen­ti­ments seien nicht verschwunden, sagt Komar-Macynska. «Erst gestern ist eine Kollegin auf der Strasse beschimpft worden, als sie das ‹Dom Ukrainski› verlassen hat.» Alte Ressen­ti­ments und ein neuer Krieg nur wenige Kilo­meter entfernt – hat Komar-Macynska unter diesen Umständen das ersehnte Zuhause in der Heimat ihrer vertrie­benen Eltern gefunden? Die Antwort kommt zöger­lich: «Ja. Nur habe ich auch grosse Angst. Ich weiss nicht, wie sicher ich hier bin, so nahe an der Grenze. Mein neu gefun­denes Zuhause ist auf jeden Fall kein Bilder­buch­idyll.» SRF.ch

● An der Grenze zwischen Polen und Belarus stauen sich die LKWs. Schon zu Beginn der Woche war die Schlange mehr als 40 Kilo­meter lang. „Etwa 1900 Last­wagen stehen im Stau, was etwa 63 Stunden Warte­zeit entspricht“, sagte der Spre­cher der örtli­chen Zoll­be­hörde, Michal Drus, an der Strasse, die zum Koroszczyn-Über­gang führt. Polen hatte am 10. Februar einen der Grenz­posten geschlossen. Die Regie­rung in Warschau wollte die Sank­tionen gegen Belarus verschärfen. Russi­sche LKW weichen weit­räumig über Litauen und Lett­land aus. BELTA.by

Russ­land – US Drohnen greifen Russ­land an. Das russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium hat die Ukraine beschul­digt, über Nacht versuchte Droh­nen­an­griffe auf zivile Infra­struk­tur­ziele in zwei südrus­si­schen Regionen gestartet zu haben, und hinzu­ge­fügt, dass die Angriffe geschei­tert seien. Eine Drohne ist in der Nähe einer Erdgas­ver­tei­ler­sta­tion südöst­lich von Moskau aufge­taucht. Andrei Vorobyov berich­tete über den Vorfall in der Nähe der Stadt Kolomna, 110 km vom Zentrum Moskaus entfernt, kurz nachdem das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium die Ukraine beschul­digt hatte, über Nacht zwei Droh­nen­an­griffe in Südruss­land versucht zu haben. Russi­sche staat­liche Nach­rich­ten­agen­turen hatten zuvor einen Brand in einem Öldepot in der Region Kras­nodar, etwa 240 km südöst­lich der Halb­insel Krim, gemeldet, nachdem eine Drohne am Himmel gesichtet worden war. Ein Hacker­an­griff hat einige russi­sche Regio­nal­sender dazu veran­lasst, eine falsche Warnung heraus­zu­geben, in der die Menschen aufge­for­dert wurden, sich vor einem Rake­ten­an­griff zu schützen, sagte das Notfall­mi­nis­te­rium. Zu den Regionen, in denen die gefälschten Nach­richten verbreitet wurden, gehörte die Krim. Russ­land habe den Luft­raum über St. Peters­burg vorüber­ge­hend geschlossen, und der Flug­hafen Pulkovo der Stadt habe vorüber­ge­hend alle Flüge einge­stellt wegen einer Drohne, teilte die Stadt­re­gie­rung am Dienstag mit. Der Flug­hafen Pulkowo wurde vorüber­ge­hend geschlossen.

● 2022 war das erste Jahr, in dem in Russ­land produ­zierte Filme mehr als die Hälfte aller Kassen­ein­nahmen ausmachten. Letztes Jahr um diese Zeit waren 73,36 % der hier gezeigten Inhalte auslän­disch. Der Januar 2023 wurde zum besten Monat aller Zeiten für das russi­sche Kino, und die Einnahmen an den Kino­kassen über­stiegen 8’663 Milli­arden Rubel (118 Millionen US-Dollar). Dies war eine Stei­ge­rung von 61,8 % gegen­über 2022 und verbes­serte sich gegen­über dem Rekord von 2020 um 12,3 %. Dieser Erfolg war vor allem auf die Veröf­fent­li­chung des Fami­lien-Block­bus­ters „Tsche­bu­raschka“ zurück­zu­führen, der an den natio­nalen Kino­kassen einen Rekord aufstellte und 6 Milli­arden Rubel (fast doppelt so viel wie „Avatar“ im Jahr 2009) oder 80 Millionen US-Dollar einspielte. Derzeit befinden sich mehrere Filme in der Post­pro­duk­tion, die den Rekord viel­leicht nicht brechen, aber wahr­schein­lich erfolg­reich sein werden. So soll „The Chall­enge“ im April in die Kinos kommen. Dies ist der erste Spiel­film, der teil­weise im Welt­raum auf der Iss gedreht wurde. Das Fehlen von Holly­wood wird bereits durch die Entwick­lung des häus­li­chen Dramas ausge­gli­chen. Bis Ende 2022 stieg die Zahl der in Produk­tion gegan­genen russi­schen Filme und Fern­seh­se­rien um 16 %. Dieses Wachstum wurde durch den Rückzug von Holly­wood-Block­bus­tern ausge­löst, die einen Gross­teil der Kassen­ein­nahmen ausmachten. Wenn Holly­wood sich für eine Rück­kehr entscheidet, wird es wahr­schein­lich einer viel härteren Konkur­renz ausge­setzt sein als zuvor.

● Tsche­bu­raschka ist eine Adap­tion des Kinder­buchs Gena das Krokodil und seine Freunde von Eduard Uspensky aus den 1960er Jahren und seiner sowje­ti­schen Cartoon-Adap­tion über die Aben­teuer von Gena dem Krokodil und dem Grossohr Tsche­bu­raschka. Die Idee für den Film wurde bereits 2020 umge­setzt, die Dreh­ar­beiten begannen Anfang 2021 im Arbo­retum in Sotschi . Tsche­bu­raschka wurde am 1. Januar 2023 von Central Part­ner­ship in Russ­land im Kino gestartet. Tsche­bu­raschka stellte einen Kassen­re­kord unter den am 1. Januar veröf­fent­lichten russi­schen Filmen auf: Er spielte am ersten Tag der Veröf­fent­li­chung mehr als 225 Millionen Rubel ein und in den ersten drei Tagen 837 Millionen Rubel. Es beginnt in einem Oran­gen­hain in Spanien, wo mehrere Bauern Orangen pflü­cken, bis dort ein pelziges Plüsch­tier­chen mit grossen Ohren und Augen auftaucht, das gerne Orangen isst. Klein und Gross sind in Russ­land begeis­tert von dessen Aben­teuern. VESTI.ru

● Die russi­sche Sojus-Raum­kapsel MS-23 hat die inter­na­tio­nale Raum­sta­tion Iss erreicht. Sie ersetzt die dortige beschä­digte Raum­fähre. Das Leck soll ein Mikro­me­teorit verur­sacht haben. Die jetzige Sojus-Kapsel hat auch rund 430 Kilo­gramm Mate­rial zur Iss gebracht – darunter medi­zi­ni­sche Geräte und Ausrüs­tung für wissen­schaft­liche Expe­ri­mente. Mit der neuen Kapsel sollen im Herbst zwei russi­sche Kosmo­nauten und ein US-Astro­naut zur Erde zurück­kehren. RBB.de

● Die Russen feiern Masle­nitsa, auch bekannt als „Butter­woche“ oder „Pfann­ku­chen­woche“ – ein tradi­tio­neller Volks­fei­ertag, der den Winter verab­schiedet und den Früh­ling mit ausge­las­senen Feier­lich­keiten und einem Lecker­bissen begrüsst, der entweder süss oder herz­haft serviert wird, bekannt als Bliny. Masle­nitsa enthält sowohl heid­ni­sche als auch christ­liche Tradi­tionen und wird jähr­lich in der letzten Woche vor der grossen Fasten­zeit oder in der achten Woche vor dem ostor­tho­doxen Oster­fest gefeiert, das dieses Jahr am Sonntag, dem 16. April, landet. Die älteste slawi­sche Feier, die seit Hunderten von Jahren nicht an Bedeu­tung verloren hat und immer noch weithin gefeiert wird, dauert dieses Jahr sieben Tage, vom 20. bis 26. Februar. Tradi­tio­nell werden Pfann­ku­chen mit verschie­denen Füllungen wie Sauer­rahm, Kaviar, Lachs, Obst- und Beeren­mar­me­lade zube­reitet. Wenn Sie Desserts mögen, werden Sie nicht vergessen: Vogel­kirsch­pfann­ku­chen mit Sand­dorn­quark und Kondens­milch, Zitronen-Mohn-Minz-Pfann­ku­chen mit Scho­ko­la­den­stück­chen, Pfann­ku­chen mit Bananen und Honig­butter. Obwohl Masle­nitsa weithin als ein lustiges und harm­loses tradi­tio­nelles Fest wahr­ge­nommen wird, bietet es neben dem Kochen und Essen von Bliny wenig bekannte raue und stür­mi­sche Akti­vi­täten. Eine Gruppe von Schlä­gern von sechs bis über 100 versam­melt sich, stellt sich dann in zwei ordent­li­chen Reihen oder „Wänden“ gegen­über und testet ihre Männ­lich­keit im härtesten Kampf des Jahres. Die Feier bietet auch beliebte Winter­ak­ti­vi­täten wie Schlit­ten­fahren, Schnee­mann­bauen, Schnee­ball­schlachten und andere Akti­vi­täten, die die Gäste mit dem Geist eines echten russi­schen Festes erfüllen können. Die einwö­chigen Feier­lich­keiten gipfeln im Verbrennen eines Stroh­wa­gens, der den Winter symbo­li­siert. VESTI.ru

Schweiz – Landes­weit fehlen über 50’000 Wohnungen. Es wird relativ wenig gebaut, gleich­zeitig wächst die Bevölkerung.

● Multi­kul­tu­relle Schweiz? In der Politik sieht man davon wenig. Fast 40 % der Bevöl­ke­rung haben einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. In der Politik ist der Anteil deut­lich tiefer.

● Künst­liche Intel­li­genzen, die auf Befehl Bilder malen oder Texte schreiben, sorgen seit Wochen für Schlag­zeilen. Doch selten ist dabei von recht­li­chen Problemen die Rede. Urhe­ber­recht, Leis­tungs­schutz­recht, Daten­schutz, Mode­ra­tion der Inhalte. Dazu der Rechts­an­walt und Medien- und Urhe­ber­rechts­experte Simon Schlauri: «Die Ergeb­nisse der künst­li­chen Intel­li­genzen sind nicht voll­ständig kontrol­lierbar. Wenn im Einzel­fall doch etwas passiert, obwohl der Anbieter ange­mes­sene Schutz­mass­nahmen getroffen hat, kann man ihm kaum Vorwürfe machen.» Die Diskus­sion dürfte wohl in dieselbe Rich­tung laufen wie im Bereich des auto­nomen Fahrens. Es könne nicht gefor­dert werden, dass KI-Systeme ganz fehler­frei funktionieren.

● Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Zürich und in Genf für ein Ende des Krieges in der Ukraine demonstriert.

● Der Schweizer Foto­graf Dominic Büttner hat die Bundes­ver­fas­sung verfilmt. Insge­samt 175 Personen lasen für das Bürger­pro­jekt «Consti­tutio» (constitutio.ch/) die 195 Artikel vor der Kamera ein. Die Kurz­filme sind ab sofort auf den Video­platt­formen Youtube und Vimeo kosten­frei abrufbar. Die Videos zeigen ein «viel­stim­miges und viel­far­biges» Bild der Schweiz. Die Artikel werden von promi­nenten Persön­lich­keiten vorge­lesen. (youtube.com/channel/UC_Litf6UI0pjimf4kGpso3A), Vimeo (werbe­frei: vimeo.com/showcase/constitutio-de) Das Projekt entstand anläss­lich des 175-Jahre-Jubi­läums der Bundes­ver­fas­sung, welches in diesem Jahr gefeiert wird. Finan­ziert wurde das Projekt von Städten und Kantonen, Einzel­per­sonen und verschie­denen Stif­tungen, jedoch ohne Bundes­gelder, wie in der Mittei­lung betont wurde. Büttner sei nun auf der Suche nach finan­zi­ellen Mitteln, um das Projekt auch in Fran­zö­sisch, Italie­nisch und Räto­ro­ma­nisch umzusetzen.

● Initia­tive will kommer­zi­elle Plakat­wer­bung in Genf verbieten. Eine werbe­freie Stadt – ein Novum in der Schweiz. Dies könnte in Genf bald der Fall sein. Abge­stimmt wird am 12. März.

● Als Anfang 1173 mit dem Tod von Graf Ulrich IV das Adels­ge­schlecht der Lenz­burger ausstarb, ging es darum, was mit dem Erbe geschieht. Der Graf besass Herr­schafts­rechte, Lände­reien und Zugänge zu Alpen­pässen. Das Inter­esse daran war gross. Sein Erbe wurde von Kaiser Fried­rich I. bean­sprucht. Er wurde auch Barba­rossa genannt, italie­nisch für Rotbart, der damals mäch­tigste Herr­scher Mittel­eu­ropas. Er war von 1155 bis 1190 Kaiser des römisch-deut­schen Reichs und stammte aus dem adligen Geschlecht der Staufer. Sein Besuch auf Schloss Lenz­burg verhalf später den Habs­bur­gern dazu, die mäch­tigste Familie der Deutsch­schweiz zu werden. Barba­rossas Aufent­halt in Lenz­burg ist belegt. Es gibt einen Schutz­brief vom 20. Februar 1173. Barba­rossa habe wohl das Erbe des Grafen bean­sprucht, weil ihm der Zugang zu den Alpen­pässen wichtig war. Immer wieder zog er gegen Italien in den Krieg. Und: «Er wollte seine Konkur­renten, die Zähringer, nicht allzu mächtig werden lassen». Barba­rossa habe mit der Über­nahme des Erbes den Siegeszug der Adels­fa­milie Zähringer blockiert. Diese konnten ihre Herr­schaft nicht wie geplant bis zum Bodensee ausbreiten. Nur so konnten sich später die Habs­burger etablieren. Ab 1264 waren sie die führende Familie in der Schweiz. SRF.ch

Spanien – Die Vogel­grippe trifft welt­weit immer mehr Wild­vo­gel­arten. Das Virus tritt neu auch im Sommer und nicht mehr nur im Winter auf und hat bereits verschie­dene Säuge­tier­arten ange­steckt, teils mit tödli­chen Folgen für Robben, Delfine, Füchse und Katzen. Bisher wurde das Virus über den direkten Kontakt mit einem infi­zierten Vogel weiter­ge­geben. Nun sei es auf einer Farm in Spanien höchst­wahr­schein­lich von einem Nerz zum anderen gesprungen, sagt Ursula Höfle vom Natio­nalen Forschungs­in­stitut für Wild­tiere der Univer­sität Kasti­lien-La Mancha. Die Nerze werden in Käfigen gefüt­tert, gut erreichbar für Vögel. Die WHO schätzt die Gefähr­dung für die Bevöl­ke­rung bisher als eher gering ein. SRF.ch

Türkei – Jetzt auch ein Erdbeben in der Zentral­türkei. Das Beben hatte nach Angaben des Euro­päi­schen Seis­mo­lo­gi­schen Zentrums (EMSC) eine Stärke von 5,2. Schäden und mögliche Opfer sind noch nicht bekannt. Das Beben ereig­nete sich in einer Tiefe von etwa zehn Kilo­me­tern. Das Epizen­trum lag etwa 40 Kilo­meter von der Stadt Aksaray – zwischen Konya und Kayseri – entfernt. TRT.tr Auch in Malatya in Ostana­to­lien bebte die Erde. ORF.at

Ukraine – Janu­ko­witschs Wahl zum Präsi­denten im Jahr 2010 wurde vom gesamten Westen als frei und fair aner­kannt und niemand anderes als der dama­lige US-Präsi­dent Barack Obama hat Janu­ko­witsch als Erster zum Wahl­sieg gratu­liert. Ausserdem bestehen erheb­liche Zweifel an der Einord­nung von Wiktor Janu­ko­witsch als „prorus­sisch“, denn die Verhand­lungen der Ukraine mit der EU über das Asso­zi­ie­rungs­ab­kommen, die dem Land letzt­lich zum Verderben wurden, trieb niemand anderes als Janu­ko­witsch bis zur Unter­schrifts­reife voran. Ein wirk­lich prorus­si­scher Präsi­dent hätte diese Verhand­lungen gar nicht erst zuge­lassen. Demons­tranten und Schläger besetzten am 21. November den Unab­hän­gig­keits­platz von Kiew, – unmit­telbar, nachdem die Regie­rung ange­kün­digt hatte, die Unter­zeich­nung der Asso­zi­ie­rung mit der EU auszu­setzen. Berech­nungen der Regie­rung hatten damals ergeben, dass die Ukraine rund 40 Milli­arden Euro euro­päi­scher Hilfen benö­tige, um die Wirt­schaft fit für den euro­päi­schen Markt zu machen. Die EU verwei­gerte jedoch finan­zi­elle Hilfen, weshalb Janu­ko­witsch die Unter­zeich­nung des Abkom­mens vertagen wollte. Der von Anfang an von ukrai­ni­schen Natio­na­listen domi­nierte Maidan wurde später zum Epizen­trum einer Konfron­ta­tion zwischen Sicher­heits­kräften und Radi­kalen, bei der es zu Zusam­men­stössen kam, die Dutzende Opfer forderten. Im Februar 2014 setzte das ukrai­ni­sche Parla­ment, die Werchowna Rada, auf Druck gewalt­tä­tiger und bewaff­neter Maidan-Anhänger, den amtie­renden Präsi­denten Wiktor Janu­ko­witsch ab, der daraufhin gezwungen wurde, die Ukraine zu verlassen. Zuvor hatte die EU noch ein Abkommen zwischen Janu­ko­witsch und der Oppo­si­tion vermit­telt, das den Abzug aller Sicher­heits­kräfte aus Kiew und Neuwahlen Anfang 2015 vorsah. Unter anderem über­nahm der dama­lige deut­sche Aussen­mi­nister Stein­meier mit seiner Unter­schrift die Garan­ten­stel­lung für dieses Abkommen, tat aber nach dessen Bruch durch die Oppo­si­tion nichts, um das Wort, das er im Namen Deutsch­lands gegeben hatte, zu halten. Um eine Klage Janu­ko­witschs vor dem Verfas­sungs­ge­richt zu verhin­dern, setzten die Maidan-Putschisten einige Tage später – und das ist der eigent­liche Staats­streich – auch alle Verfas­sungs­richter in einem Akt beispiel­loser Willkür ab. Ende Mai 2014 wurde Petro Poro­schenko in Wahlen, in denen der wich­tigste Wider­sa­cher unter Haus­ar­rest stand und andere Kandi­daten, etwa Oleg Zarjow, verprü­gelt und am Wahl­kampf gehin­dert wurden, zum Staats­ober­haupt gewählt.

● Der Krieg in der Ukraine könne nicht gewonnen werden, weshalb so schnell wie möglich ein Waffen­still­stand erfor­der­lich sei, erklärte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán am Frei­tag­morgen im öffent­lich-recht­li­chen Radio Kossuth. Er betonte, dass Russ­land den Krieg nicht gewinnen könne, weil der Westen so viele Waffen, Energie und Geld in die Ukraine schicke, dass es „nach mensch­li­cher Einschät­zung unwahr­schein­lich“ sei, einen offenen mili­tä­ri­schen Konflikt gegen eine solche Streit­macht zu gewinnen. Er fügte hinzu, dass auch das Gegen­teil der Fall sei und dass jeder, der glaubt, dass Russ­land als Atom­macht geschlagen werden kann, falsch liegt. Zum einjäh­rigen Jahrestag des Ausbruchs des russisch-ukrai­ni­schen Krieges – nach acht Jahren Krieg zwischen Ukraine und Donbass – betonte der Minis­ter­prä­si­dent auch, dass neben dem Verlust von Menschen­leben und unvor­stell­baren Wert­ver­lusten das Kriegs­ziel unklar sei. KR.hu

● Die Russen tun sich schwer mit dem Einsatz moderner, digi­taler Infor­ma­ti­ons­mittel im Krieg. Die Ukrainer dagegen nutzen viel­fäl­tige digi­tale Tech­no­lo­gien zur Aufklä­rung und Bekämp­fung des Feindes. Stefan Soesanto – Experte für digi­tale Abwehr beim Center for Secu­rity Studies der ETH Zürich – weiss mehr darüber. Die Ukraine hat sich enorm digi­ta­li­siert, während Russ­land damit Schwie­rig­keiten hat. Auf ukrai­ni­scher Seite kommt viel Unter­stüt­zung zur modernen, digi­ta­li­sierten Kriegs­füh­rung auch von privater Seite und von Frei­wil­ligen. Ziel ist die vernetzte Kriegs­füh­rung (Network Centric Warfare). Im Zentrum steht das System Delta. Die digi­tale Platt­form beschreibt das Lage­bild auf dem Kriegs­schau­platz in Echt­zeit. In dieses System fliessen alle vorhan­denen Daten ein. Sie stammen etwa von Front­ein­heiten, Frei­wil­ligen hinter den russi­schen Linien oder vom Geheim­dienst. An der Front können sich Kampf­ein­heiten auf einem Tablet einen Über­blick über die Stel­lungen der feind­li­chen Verbände verschaffen. Diese mit all den Daten gefüt­terte Karte wird auch an den Front­li­nien genutzt. Dort können sich die Kampf­ein­heiten per Internet – oftmals ermög­licht durch das SpaceX-Star­link-System von Musk in Hawt­horne, Kali­for­nien mit bereits 23’000 Termi­nals in der Ukraine – auf einem Tablet einen Über­blick beispiels­weise über den aktu­ellen Standort von feind­li­chen Verbänden in ihrer Nähe verschaffen. Aufgrund dieser Infor­ma­tionen werden dann Kampf­ent­schei­dungen getroffen. Die Ukrainer nutzen auch die Soft­ware Meta Constel­la­tion des US-Unter­neh­mens Palantir (palantir.com/) von Peter Thier in Denver, das auf Big Data spezia­li­siert ist. Die Soft­ware­platt­form fügt Satel­li­ten­la­ge­bilder von bis zu 30 verschie­denen Satel­liten-Provi­dern zusammen. Man hat also viele verschie­dene Blick­winkel und unter­schied­liche Auflö­sungen, beispiels­weise um russi­sche Mili­tär­ob­jekte zu iden­ti­fi­zieren und nach­zu­ver­folgen, wohin sie sich verschieben oder verschoben haben. Meta Constel­la­tion nutzt auch Künst­liche Intel­li­genz, etwa um Wolken aus Satel­li­ten­bil­dern heraus­zu­fil­tern. Man hat auch klare Bilder, wenn es bewölkt ist. Derzeit operieren erst einige Einheiten der ukrai­ni­schen Armee gemäss der Nato-Doktrin der vernetzten Kriegs­füh­rung. Ziel ist es, dass möglichst alle Einheiten diese Fähig­keit erlangen. Erst dann wird man sehen, inwie­weit die Ukraine die Vorteile tatsäch­lich nützen kann.

● Selenski: Ohne Krim – kein Friede! Selenski entlässt hohen Komman­deur im Donbass wegen Miss­erfolgen. SRF.ch

Ungarn – Laut der Rede von Premier­mi­nister Viktor Orbán zur Lage der Nation in der vergan­genen Woche wurde bestä­tigt, dass eine neue Donau-Brücke bei Mohács im Südwesten Ungarns geplant ist. KR.hu

USA – Schnee ist in Los Angeles gefallen, als ein Winter­sturm an diesem Wochen­ende seinen eisigen Griff über Südka­li­for­nien festigte. San Fran­cisco brach einen 132-jährigen Tiefst­tem­pe­ra­tur­re­kord und fiel am Frei­tag­morgen auf 4°. Zehn Millionen Einwohner des Golden State sind unter Schneesturm‑, Wind- und Über­schwem­mungs­war­nungen. Eine Million Grund­stücke von Küste zu Küste ohne Strom. In der Schweiz war der Winter zu trocken und zu warm. SRF.ch

