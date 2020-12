Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Alba­nien. Masken­pflicht auch in den Straßen. Hohe Strafen für Covid-Sünder bis 1 Mio Lek (1000 €). Mit der Fertig­stel­lung der 200 km Hoch­span­nungs­lei­tung von Alba­nien in den Kosovo, wird Kosovo unab­hängig von serbi­schem Strom. RT.al

Austra­lien klagt Face­book. ZP30.py

Belgien. Sperr­stunde wird von 24 auf 22 Uhr vorver­legt. NPO.nl

China expor­tiert Impf­stoff u.a. nach Brasi­lien, Indo­ne­sien, Türkei. Covid brach in Wuhan nicht am Fleder­maus­markt aus, sondern bei den Meeres­tieren, also Import­ware. China verstärkt Koope­ra­tion mit afri­ka­ni­schen Staaten im Bereich Welt­raum­for­schung. Chong­qing wird wich­tigster Knoten­punkt der Neuen Seiden­straße. Welt­raum­ge­stein geht auch an Wissen­schaftler in anderen Ländern und auch ins Museum in Peking. CRI.cn

Deutsch­land. Univer­sität Tübingen bietet weiteren Impf­stoff, derzeit in Stufe 3. Keine Neben­wir­kungen SWR.de Parla­ment berät Bewaff­nung von Drohnen, CDU dafür, SPD noch dagegen. Ein Soldat im deut­schen Ramstein sieht am Monitor Figuren in Afga­ni­stan, wo er nicht erkennt, ob es Soldaten oder Zivi­listen sind. Mit einem Knopf­druck kann er zig Menschen dort töten. Da im Moment solche Drohnen in Deutsch­land noch verboten sind, werden die Soldaten in Israel einge­schult. Zum 1.1. erhöht Deutsch­land die Mehr­wert­steuer und führt die CO2-Abgabe ein. 2021 Super­wahl­jahr, aber ohne Merkel. Kommt Schwarz-Grün mit Söder oder Rot-Grün-Rot unter Scholz? SNA.ru 2017 wurde im Bode­mu­seum in Berlin die 100 kg schwere Big Maple Leaf-Münze gestohlen – sie wurde wohl einge­schmolzen. ZP30.py Deutsch­land scheint North Stream 2 aufzu­geben und statt dessen eine Andock­stelle für Frackinggas aus USA zu planen. Derzeit können US Schiffe das Gas nur in Kroa­tien in eine Pipe­line einfüllen. Bion­tech in Mainz arbei­tete seit 2008 an einer Krebs­imp­fung auf RNA Genbasis und baute den Impf­stoff 2020 für Convid kurz­fristig um. SNA.ru

Fiji. Wind fegt mit über 300 km/h über Fiji. RNZ.nz

Groß­bri­tan­nien. Big Ben, seit 2017 in Repa­ratur, wird Brexit einläuten am 31.12.2020 um 23 Uhr. ZP30.py

Kroa­tien. Russi­scher Außen­mi­nister besucht die neue Russi­sche Botschaft in Zagreb und lobt die guten Bezie­hungen. HR.hr

Libanon. Rechts­system wird digi­ta­li­siert. 1200 Grati­s­klagen nach der Explo­sion am Hafen. 700 Anwälte arbeiten gratis. Selbst Präsi­dent Diab ist ange­klagt. SRF.ch

Neusee­land impor­tiert Seneca und Novovex Impf­stoff. RNZ.nz

Nieder­lande. Viele Holländer versu­chen dem Lock­down zu entkommen, obwohl das Reisen bis März verboten ist. Lieb­lings­ziele: Kanaren, Spanien, Türkei, Curaçao. Viel Betrieb am Flug­hafen Schip­hool. Kirchen und Moscheen offen, alle Schulen zu. Nieder­länder reisen nach Belgien, weil dort die Waren­häuser offen sind. BNR.nl

Öster­reich: 60% fürchten sich vor Covid, 49% finden Maßnahmen richtig. ORF.at Landes­haupt­mann Doskoc­zils Wunsch zu einem Lock­down geht in Erfül­lung, 26.12 bis 11.1. Einigen Öster­rei­chern gelang es ilegal russi­schen Impf­stoff zu impor­tieren und sind bereits geimpft. OE24.at

Papua-Neuguinea. China baut einen Fisch­park. RNZ.nz

Para­guay leidet nicht nur unter Corona, sondern auch unter dem Denge­fieber. Nach den schweren Regen­fällen breiten sich die Mücken stark aus. Geringster Wirt­schafts­rück­gang in Latein­ame­rika (-1,6%). Meisten Leute kaufen ihre Lebens­mittel an inof­fi­zi­ellen Ständen. Tere­retee von UNESCO als Kultur­erbe aner­kannt. ZP30.py (ZP30 ist der Menoni­ten­sender aus Florida im Chaco, sendet deutsch, spanisch, indi­genen Spra­chen auf MW, KW, Internet.)

Polen. Über 50% der Polen trauen dem Pfizer Impf­stoff nicht. Regie­rung soll Impf­schäden ersetzen. Lock­down nach Weih­nachten 28.12.–17.1. RPI.pl

Rumä­nien. Talmud Silber­stein, Polit­be­rater des öster­rei­chi­schen Kanz­lers Kern, zu 5 Jahren verur­teilt. ORF.at

Russ­land. Präsi­dent Putin spricht in seiner Pres­se­kon­fe­renz am 17.12. über Video 4½ Stunden in einem Stück und beant­wortet vorallem auch Fragen zu Covid-19. SNA.ru Team 2 Jahre für Olympia, Tokyo und Peking, gesperrt und die Fußball­welt­meis­ter­schaft in Qatar. ZP30.py

Schweden führt 15-Minuten-Anti­gen­test ein. Wärmstes Jahr in der Geschichte. Mangels Seuchen­ge­setz Lock­down nicht möglich. RS.se

Schweiz. Mini­mum­mo­nats­lohn im Frem­den­ver­kehr bei 3500 sfr. Uber Eats muß seinen Boten die glei­chen Löhne zahlen wie die Schweizer Post. Basel führt das Bettel­verbot wieder ein. Man muss den Leuten in ihrer Heimat helfen. Lock­down, aber auch kleine Geschäfte offen, Restau­rants zu ‚22.12.–22.1. SRF.ch

Slowe­nien bringt Gedenk­münze „30 Jahre Slowe­nien“ heraus. Mehr Geschäfte öffnen. Schulen zu. Regie­rungs­krise, weil linke Pensio­nis­ten­partei aus Koali­tion aussteigt. SI.si

Somalia bricht Bezie­hungen ab zu Kenia, wegen dessen guten Bezie­hungen zu Soma­li­land, Punt­land und Yuba­land. Während es im Mutter­land drunter und drüber geht, herrscht in den drei wegge­bro­chenen Terri­to­rien Friede und geord­nete Verhält­nisse. Die Terri­to­rien während durch kein Land aner­kannt. ZP30,py

Spanien lega­li­siert Ster­be­hilfe und ‑beglei­tung. SRF.ch

Tsche­chien mit Massen­tests bis 15. Jänner, am Freitag öffnen Ski-Zentren. Nega­tiver Test nötig. Restau­rants, Hotels zu, auch kleine Geschäfte offen. Lock­down ab 18.12. bis 22.1.2021 verlän­gert. RPI.cz

Türkei erreicht, dass Face­book, Google, Amazon und ähnliche US Firmen türki­sche Firmen mit einem türki­schen Geschäfts­führer gründen und sich an die türki­schen Steu­er­ge­setze halten, sonst wird ihnen Internet gesperrt. TRT.tr

Ukraine lehnt russi­schen Impf­stoff ab und muß mindes­tens bis Februar auf den Pfizer Impf­stoff warten. RUI.ua

Ungarn darf als einziges EU Land mit Sonder­ge­neh­mi­gung russi­schen Impf­stoff impor­tieren. OE24.at

USA stuft Schweiz und Vietnam als Währungs­ma­ni­pu­la­toren ein und droht mit Sank­tionen. Schweiz expor­tiert mehr nach USA als es kauft. SRF.ch Häcker hackten viele US Behörden, die alle mit der Soft­ware Orion von Solar­winds geschützt sind über entdeckte Hinter­türen. Es soll sich um profes­sio­nelle Spio­nage eines unbe­kannten Landes handeln. Hinter­türen lassen sich nicht schließen. Bitcoin über 20000 US$, eher ein Anla­ge­instru­ment, aber man kann damit auch bezahlen. Drohungen an Russ­land, sollte North Stream 2 in Betrieb gehen. SRF.ch