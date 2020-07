Die AfD-Frak­tion im Bundestag will am Freitag die DDR-Bürger­recht­lerin, Mitbe­grün­derin der Ost-SPD und Ex-Bundes­tags­ab­ge­ord­nete Ange­lika Barbe in das Kura­to­rium des Deut­schen Insti­tuts für Menschen­rechte wählen lassen. Eigent­lich steht der größten Oppo­si­ti­ons­partei im Bundestag das Recht zu, einen Kandi­daten in das Kura­to­rium zu entsenden. Aller­dings wurde bereits die von der AfD für das Kura­to­rium nomi­nierte frühere Bürger­recht­lerin Vera Lengs­feld vom Bundestag nicht bestä­tigt.

Boris Reit­schuster sprach mit Ange­lika Barbe über ihre Kandi­datur.

