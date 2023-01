Das jeden­falls soll Oleksiy Ares­t­e­vo­vich, Zelenskij-Präsi­den­ten­be­rater, in einem Inter­view zuge­geben haben: Dass nämlich die Haus­ex­plo­sion in Dnipro von der ukrai­ni­schen Luft­ver­tei­di­gung verur­sacht wurde.

Oleksiy Ares­t­e­vo­vich

Schwerer Rake­ten­treffer auf Wohnblock

Bekannt­lich wurde während des russi­schen Rake­ten­an­griffs am Samstag ein Wohn­haus in Dnipro von einer Rakete getroffen. Die Ukrainer, mit Selen­skyj an der Spitze, spra­chen über russi­schen Raketen-Terro­rismus als Urheber.

„Fehl­ge­lei­tete Rakete der ukrai­ni­schen Luftabwehr“

Lau Präsi­den­ten­be­rater Aresto­vich soll aber dieses Rakete, die den Eingang zu einem mehr­stö­ckigen Gebäude zerstörte, vom ukrai­ni­schen Luft­ver­tei­di­gungs­system selbst abge­schossen worden sein.

🇷🇺🚀🇺🇦Feigin: So there was no oppor­tu­nity to shoot down this missile in the Dnieper in a good way?

Aresto­vich: No, she was hit, and she fell on the entrance.

F: Did she fall on the entrance?

A: Yes. But it exploded when it fell pic.twitter.com/rhPL6CGmvk

