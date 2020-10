Nach dem Ersten Welt­krieg sind die Grenzen in ganz Mittel­eu­ropa neu gezogen worden. In Südkärnten wurde die Bevöl­ke­rung am 10. Oktober 1920 gefragt, ob sie zum König­reich Jugo­sla­wien gehören oder bei Öster­reich bleiben wolle. Der Abstim­mung zugunsten des Verbleibs ging ein Abwehr­kampf voraus.

Details zur Geschichte: kaernten.orf.at/stories/3070397/

Die Volks­ab­stim­mung musste erkämpft werden. Bereits im Dezember 1918 drangen die ersten bewaff­neten Okku­panten aus Slowe­nien in Südkärnten ein und besetzten später sogar für eine kurze Zeit Klagen­furt. Nur der bewaff­nete Wider­stand von Studenten und Frei­korps, der etwa 300 Todes­opfer auf Deutsch­kärntner Seite forderte, erzwang das Zustan­de­kommen der Abstim­mung.

Kärnten feiert 100 Jahre Volks­ab­stim­mung mit Versöh­nung

Der slowe­ni­sche Präsi­dent Borut Pahor ist am Samstag zur Teil­nahme am Festakt zum 100. Jahrestag der Kärntner Volks­ab­stim­mung in Klagen­furt einge­troffen. Bundes­prä­si­dent Alex­ander Van der Bellen und der Kärntner Landes­haupt­mann Peter Kaiser (SPÖ) empfingen das Staats­ober­haupt des südli­chen Nach­bar­landes mit mili­tä­ri­schen Ehren. Pahor ist der erste Spit­zen­ver­treter Slowe­niens, der an den Kärntner Volks­ab­stim­mungs­feiern teil­nimmt.