Ergän­zend zum Inter­view mit Professor Alena Douhan in unserem Artikel „Sank­tionen gegen Vene­zuela: Der Krieg gegen die Ärmsten der Armen“ vom 25. Februar 2021 wollen wir heute auf den Völker­rechts­bruch der „Werte­ge­mein­schaft“ im Umgang mit Vene­zuela hinweisen und hier insbe­son­dere auf die Rolle Deutsch­lands. Einmal mehr wird auf inter­na­tio­nale Verein­ba­rung analog zu den diversen Rechts­brü­chen rund um die ille­gale Migra­tion oder Stabi­li­täts­me­cha­nismen Haftungs­ge­mein­schaft) im Finanz­sektor gepfiffen.

Das gegen­wär­tige deut­sche Regie­rung sieht keinerlei Problem mit ihrer umstrit­tenen Politik einmal mehr gegen das Völker­recht zu verstoßen, wie das Beispiel seiner „regel­ba­sierten“ Politik gegen­über Vene­zuela deut­lich macht. Ein Spre­cher des Außen­mi­nis­te­riums der BRD konnte schon am 25. September 2020 dem Redak­teur Florian Warweg von RT nicht glaub­haft machen, wie die Bundes­re­gie­rung angeb­lich die Stär­kung der soge­nannten „regel­ba­sierten inter­na­tio­nalen Ordnung“ vertrete, während man in Bezug auf Vene­zuela genau das Gegen­teil prak­ti­ziere, nämlich einen Schat­ten­prä­si­denten unter­stütze, der von der regel­ba­sierten UN nicht aner­kannt werde.

Der proto­kol­la­ri­sche Auszug der Pres­se­kon­fe­renz des Auswär­tigen Amtes (AA) vom 25.9.2020 gibt dazu wieder:

Frage RT: Frau Adebahr, Sie hatten vorher betont, wie wichtig der Bundes­re­gie­rung eine Stär­kung der regel­ba­sierten inter­na­tio­nalen Ordnung ist. In diesem Zusam­men­hang würde mich etwas inter­es­sieren. Am 23. September hat ja der von der UNO aner­kannte Präsi­dent Nicolás Maduro eine Rede vor der UN-Voll­ver­samm­lung gehalten. Wie bewertet die Bundes­re­gie­rung, dass sie mit Herrn Guaidó einen nicht gewählten Präsi­denten unter­stützt, der nicht von der UNO aner­kannt ist und damit sozu­sagen auch nicht der regel­ba­sierten Ordnung entspricht?

AA: Ich glaube, wie sich Deutsch­land und im Übrigen auch die Euro­päi­sche Union dazu einge­lassen haben, können Sie nach­lesen. Aus unserer Sicht ist es so, und das haben wir als EU am 28. Mai 2018 nach den Präsi­dent­schafts­wahlen einstimmig erklärt, dass das Ergebnis dieser Wahlen nicht anzu­er­kennen gewesen ist. Für uns ist Juan Guaidó als Parla­ments­prä­si­dent, und zwar im Einklang mit der vene­zo­la­ni­schen Verfas­sung, der Über­gangs­prä­si­dent Vene­zuelas. Es geht ja nach wie vor darum, faire und freie Präsi­dent­schafts­wahlen zu orga­ni­sieren, und die Haltung, die wir dazu haben, hat sich nicht geän­dert. Die Begrün­dung können Sie nach­lesen, und ich habe sie gerade auch noch einmal gegeben.

Zusatz­frage RT: Aber meine Frage zielte ja auf eine regel­ba­sierte Ordnung ab, und Sie erkennen einen selbst­er­nannten Inte­rims­prä­si­denten an, der aber nicht von den Vereinten Nationen aner­kannt wird. Von den Vereinten Nationen wird Nicolás Maduro aner­kannt. Da wollte ich nur wissen, wie die Bundes­re­gie­rung bezie­hungs­weise das Auswär­tige Amt diesen Wider­spruch auflöst, der darin besteht, auf einer regel­ba­sierten Ordnung zu insis­tieren und dann genau einen Präsi­denten anzu­er­kennen, der just nicht von der UNO aner­kannt wird.

AA: Grund­sätz­lich kann ich viel­leicht noch einmal dazu sagen, dass wir uns für eine regel­ba­sierte Ordnung einsetzen, die auf den Grund­prin­zi­pien der VN-Charta (Vereinte Nationen) beruht, nämlich Frei­heit, Demo­kratie und Rechts­staat­lich­keit. Das sind die Grund­prin­zi­pien, die für uns auch regel­ba­siert gelten und die auch das Völker­recht ausma­chen. Das ist die allge­meine, große Grund­lage, auf der wir uns poli­tisch auch in dieser Allianz zusam­men­schließen.

Quelle: de.rt.com

Das Auswär­tige Amt scheint die irrige Annahme zu vertreten, dass die EU und ihre Hand­lungen über dem Völker­recht stünden. Doch es kommt noch schlimmer: Der jüngste Bericht der UN-Sonder­be­richt­erstat­terin Alena Douhan folgert, dass die einsei­tigen Zwangs­maß­nahmen bzw. Sank­tionen gegen Vene­zuela, die insbe­son­dere von der USA samt EU und BRD aktiv voran­ge­trieben werden, ein Verbre­chen gegen die Mensch­heit gemäß Art. 7 des Rom Statuts darstellen.

Auch dazu gab es anläss­lich einer Pres­se­kon­fe­renz am 25. Februar 2020 zwischen dem Redak­teur von RT und dem Auswär­tigen Amt einen verbalen Schlagabtausch:

FRAGE RT: UN-Sonder­be­richt­erstat­terin Alena Douhan hat in einem vorläu­figen Bericht auf die gravie­renden huma­ni­tären Folgen der EU- und US-Sank­tionen für Vene­zuela hinge­wiesen und auch zur Aufhe­bung der Sank­tionen aufgerufen.

Aus welchen Motiven hat sich maßgeb­lich Deutsch­land im Rahmen der EU gegen diesen Bericht und die Auffor­de­rung der UN-Sonder­be­richt­erstat­terin gewandt und just nach der Veröf­fent­li­chung die Sank­tionen gegen Vene­zuela noch­mals verschärft?

AA: Viel­leicht gibt mir das Gele­gen­heit, kurz noch einmal auch zu den anderen aktu­ellen Entwick­lungen beim Thema Vene­zuelas etwas zu sagen.

Wir verur­teilen nach­drück­lich die Auswei­sung der EU-Botschaf­terin aus Vene­zuela. Aus unserer Sicht verschließt das Maduro-Regime damit weitere wich­tige Gesprächs­ka­näle, um den Weg aus der Krise in Vene­zuela zu finden. Wir fordern das Maduro-Regime auf, diese Entschei­dung zurückzunehmen.

Die Bundes­re­gie­rung hat gestern in Brüssel mit allen EU-Mitglieds­staaten beraten. Inso­fern wurde gestern in der EU beschlossen, auch die vene­zo­la­ni­sche Botschaf­terin bei der EU zur Persona non grata zu erklären, sie auszu­weisen und zur Heim­reise aufzufordern.

Was die Sank­tionen betrifft, hat die EU am 22. Februar auf dem letzten Rat der Außen­mi­nister zusätz­liche Sank­tionen gegen 19 Ange­hö­rige des Maduro-Regimes verhängt. Warum hat sie das getan? ‑ Weil diese Personen aus unserer Sicht entweder demo­kra­ti­sche Struk­turen des Landes unter­graben haben oder Menschen­rechts­ver­let­zungen begangen haben. Diese Sank­tionen sind gegen Einzel­per­sonen gerichtet und so ausge­legt ‑ das beant­wortet auch Ihre Frage nach dem Bericht ‑, dass sie keine nega­tiven wirt­schaft­li­chen Auswir­kungen auf die vene­zo­la­ni­sche Bevöl­ke­rung haben sollen. Das heißt: Wir verhängen in diesem Falle Sank­tionen gegen Einzel­per­sonen, die spezi­fi­sche Verlet­zungen begangen haben, und nicht Wirt­schafts­sank­tionen, die sich in die Breite richten würden. Die Sank­tionen sind eben eine konkrete Reak­tion auf Menschen­rechts­ver­let­zungen und die Unter­gra­bung demo­kra­ti­scher Struk­turen im Land.

Nach­frage RT: Die UN-Sonder­be­richt­erstat­terin hat auch darauf verwiesen, dass ihrer Ansicht nach die Sank­tionen der EU und der USA völker­rechts­widrig seien. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sich die Bundes­re­pu­blik an völker­rechts­wid­rigen Sank­tionen betei­ligt, inter­es­siert mich, auf welcher völker­recht­li­chen Legi­ti­ma­tion die neuen Sank­ti­ons­ver­stär­kungen gegen Vene­zuela, aber auch gegen Russ­land erfolgten.

AA: Das ist die gleiche Legi­ti­ma­tion der EU-Sank­tionen im glei­chen Regime wie vorher. Ich kann Ihnen gern die konkrete Berichts­nummer oder das, was da genau steht, noch nach­rei­chen, wenn Sie sie nicht öffent­lich finden.

Nach­frage: Meine Frage war, auf welcher konkreten völker­recht­li­chen Grund­linie diese Sank­tionen beruhen. Denn Sank­tionen sind ‑ verbes­sern Sie mich, wenn ich falsch liege ‑ völker­recht­lich nur dann legitim, wenn sie von den UN ausge­spro­chen werden.

AA: Die Euro­päi­sche Union hat Sank­ti­ons­re­gime zu ganz verschie­denen Themen. Sie hat auch ein eigenes Menschen­rechts­sank­ti­ons­re­gime, das jetzt geschaffen wurde. Inso­fern bewegt sich die EU in ihren eigenen Sank­ti­ons­re­gimen, die sie macht und die aus unserer Sicht natür­lich nicht völker­rechts­widrig sind.

Diese Sank­tionen ‑ da haben Sie einen Punkt ‑ über­schneiden sich sehr oft mit denen der VN (Vereinten Nationen). Denn die Inter­essen und die Ansichten sind sehr oft die glei­chen. Aber trotzdem sind das zwei unter­schied­liche Sank­ti­ons­me­cha­nismen und ‑regime, jenes der EU und jenes der Vereinten Nationen.

Quelle: de.rt.com

RT zeigt sich von den Antworten des AA erschüt­tert. Am 13. Februar 2020 hat Vene­zuela eine Eingabe nach Artikel 14 des Römi­schen Statuts gegen die Sank­tionen besagter Staaten am Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof in Den Haag abgegeben.