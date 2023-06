Bacillus Subtilis – nicht nur Bacillus des Jahres, sondern ein Freund für’s Leben!

Wir leben mit einem Kosmos von Mikroben, die eigent­lich die ersten lebenden Besiedler unserer Erde waren. Sie leben seitdem mit all den Orga­nismen zusammen, die sich danach entwi­ckelt haben. Von dem kleinsten Tier der Welt, dem Myxobolus shekel, ein Nessel­tier­chen mit 0,0085 Milli­me­tern Körper­größe bis zu den Blau­walen mit einer Körper­länge von ca. 24 Metern. Eine der ältesten Bakterie ist wahr­schein­lich die Chlorella. Wir nennen sie oft Alge, weil sie grün ist, aber tatsäch­lich ist Chlorella eine Cyano-Bakterie, die uns sehr gut tut.

Bakte­rien und Viren: Die ersten Siedler und überall auf der Erde

Viele dieser Mikroben haben andere Orga­nismen besie­delt, weil sie darauf und darin eine sehr ange­nehme Lebens­um­ge­bung vorfinden. Und hier gibt es – aus unserer Sicht – zwei Sorten: dieje­nigen, die uns höher entwi­ckelte Lebe­wesen als Beute und Nahrung sehen, um sich zu vermehren und weitere Lebe­wesen zu befallen. Sie können den Wirt dabei umbringen oder ihm nur einen Schnupfen verpassen. Wir nennen sie Krank­heits­er­reger und alle Orga­nismen haben dagegen Waffen entwi­ckelt, ein komplexes Immun­system, das sich in Jahr­mil­lionen bilden konnte.

Sogar Bakte­rien haben ein Immun­system, das bei einem Viren­an­griff deren Proteine zerschnip­pelt, sie in einen Bereich der eigenen DNA einfügt, wie einen Merk­zettel. Kommt ein neuer, ähnli­cher Virus daher, erkennt die Bakte­rien-DNA es sofort wieder und kann es viel schneller mit der Prote­in­schere vernichten. Diese Art Scheren werden übri­gens heute in der soge­nannten CRIS­PR/Cas-Gentechnik verwendet, um Tiere und Pflanzen mit neuen gene­ti­schen Eigen­schaften zu produ­zieren, ohne den langen Weg der Zucht­aus­wahl zu gehen, die die DNA per Verer­bung ändert. Eine sehr umstrit­tene Gentechnik.

Bakte­ri­en­ge­mein­schaften sind ein wich­tiger Teil unseres Körpers und unseres Gehirns

Es gibt aber auch die Bakte­rien, die sich mit den höheren Orga­nismen arran­gieren und verbünden. Das beein­dru­ckendste Beispiel ist aus der Urzeit die Verschmel­zung einer Bakterie mit einem Einzeller, die eine wesent­lich leis­tungs­fä­hi­gere Zelle erschuf. Das ist die Sorte von Zellen, die unseren Körper bildet, mit Mito­chon­drien in fast jeder Zelle. Die Mito­chon­drien sind kleine Kraft­werke und haben aus ihrem Ursprung als Bakterie noch eine eigene DNA, die nur über die mütter­liche Linie vererbt wird.

Es gibt aber noch jede Menge anderer Bakte­rien, die seit Urzeiten mit uns und in uns leben und ohne die wir gar nicht lebens­fähig sind. Wir wissen heute, dass unser „Mikro­biom“, also die viel­fäl­tige Gemein­schaft von Mensch und Mikroben ein Universum für sich ist und dass unser Darm ohne sie gar nicht funk­tio­niert. Jeder weiß: Die Darm­flora beein­flusst maßgeb­lich die Gesund­heit. Ist sie gesund und gut, geht‚s dem Menschen gut. Wird sie geschä­digt, wird der ganze Mensch krank.

Die wenigsten ahnen, dass eine gestörte Darm­bak­te­ri­en­flora unser Gehirn und sogar unsere Persön­lich­keit stark beein­flusst. Heute weiß die Medizin, dass es eine Darm-Hirn-Achse gibt. Darm­bak­te­rien beein­flussen bestimmte Hirn­funk­tionen und können zu neuro­lo­gi­schen Funk­ti­ons­stö­rungen, wie Parkinson, MS und Alzheimer führen. Aber auch psychi­sche Erkran­kungen hervorrufen.

Schon bei Neuge­bo­renen und deren weitere Entwick­lung lässt sich fest­stellen, dass das „Ökosystem Darm“ die Kinder in ihrer körper­li­chen und geis­tigen Entwick­lung signi­fi­kant prägt. Rebecca Knick­meyer, eine Hirn­for­scherin an der Univer­sity of North Caro­lina unter­suchte dafür unter anderem den Stuhl­gang der Kleinen über längere Zeit. Sie nannte dieses Projekt, das die Darm­flora die Entwick­lung des Gehirns und des Verhal­tens und damit auch der Persön­lich­keit beein­flusst, liebe­voll „poop study“ (Kacka-Studie).

Darm­flora, physi­sche und psychi­sche Gesund­heit hängen eng zusammen

Ärzte wissen zwar aus der Beob­ach­tung ihrer Pati­enten, dass Erkran­kungen des Magen-Darm-Traktes sehr oft mit psychi­schen Störungen, Depres­sionen, Angst­zu­ständen bis zu Autismus und Schi­zo­phrenie einher­gehen. Doch die „Kacka-Studie“ und weitere Methoden der Wissen­schaft­lerin Rebecca Knick­meyer belegen diese Vermu­tung eindrucks­voll und über­ra­schend: Das Darm-Mikro­biom eines Säug­lings sagt schon vieles aus. Die Babies mit starken Angst­re­ak­tionen hatten durchweg ein anderes Darm­biom als die munteren und weniger ängst­li­chen Klein­chen. Ihre Studie mit dem Titel „Die Zusam­men­set­zung des Darm­mi­kro­bioms von Säug­lingen in einer Pilot­studie steht mit nicht-sozialem Angst­ver­halten in Zusam­men­hang“ belegt, dass das erste Lebens­jahr die Schlüs­sel­phase für die Entwick­lung des Gehirns, die Entste­hung von Angst­zu­ständen und die Etablie­rung des Darm­mi­kro­bioms ist.

In dieser Pilot­studie mit 34 Säug­lingen stellen wir fest, dass die 1‑Jahres-Zusam­men­set­zung des Darm­mi­kro­bioms (gewich­tetes Unifrac; gerin­gere Häufig­keit von Bacte­ro­ides, erhöhte Häufig­keit von Veil­lo­nella, Dialister, und Clos­tri­diales) ist signi­fi­kant mit erhöhtem Angst­ver­halten während eines nicht-sozialen Angst­pa­ra­digmas verbunden. Diese Studie zeigt Asso­zia­tionen des Darm­mi­kro­bioms des mensch­li­chen Säug­lings mit Angst­ver­halten und mögliche Bezie­hungen zu angst­be­zo­genen Gehirn­struk­turen auf der Basis einer kleinen Kohorte auf. Als solches stellt es einen wich­tigen Schritt zum Verständnis der Rolle des Darm­mi­kro­bioms bei der Entwick­lung des mensch­li­chen Angst­ver­hal­tens dar, erfor­dert jedoch eine weitere Vali­die­rung mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern.

„Diese frühe Entwick­lungs­phase ist eine Zeit mit enormen Möglich­keiten zur Förde­rung einer gesunden Gehirn­ent­wick­lung“, sagte Rebecca Knickmeyer.

Parkinson, eine leider prak­tisch unheil­bare neuro­lo­gi­sche Krank­heit, beginnt im Darm. Erste Anzei­chen sind Störung des Geruchs­sinnes, Verdau­ungs- und Schlaf­pro­bleme, bevor die Bewe­gungs­stö­rungen einsetzen. In Versu­chen an Mäusen zeigte sich, dass, wenn man man den Vagus­nerv kappt, der Darm und Hirn verbindet, das Risiko an Parkinson zu erkranken, deut­lich geringer ist. (wer dazu mehr wissen will, kann das hier nach­lesen).

Es ist also ziem­lich eindeutig, dass das, was im Darm passiert auf mehreren Wegen auch das Gehirn und unser Denken und Fühlen beein­flussen kann.

Bacillus subtilis – ein neuer (uralter) Star der Darmgesundheit

Der Darm enthält norma­ler­weise etwa 100 Billionen Bakte­rien, von 2.000 verschie­denen Bakte­ri­en­arten und ist umgeben von einem dichten Nerven­ge­flecht, das über den Vagus­nerv direkt mit dem Gehirn kommu­ni­ziert. Diese Nerven­zellen sind dieselbe Art, wie die im Hirn. Was im Darm schief läuft, erreicht sofort das Gehirn. Ein Grund, die Darm­flora sehr genau zu erkunden. Dabei steht ein Kandidat seit einigen Jahren im Fokus der Wissen­schaft: Der Bacillus subtilis.

Bazillen sind übri­gens weder dasselbe oder etwas anderes als Bakte­rien. Diese haben ihren Namen aus dem Latei­ni­schen „baculum“ = Stab. Bazillen sind eine Unterart der Bakte­rien, sie bilden Sporen, über die sie sich verbreiten können. Das tut auch der Bacillus subtilis. 99 Prozent der exis­tie­renden Bakte­rien sind übri­gens harmlos oder nütz­lich. Auch wenn wir bei diesem Wort sofort an Infek­tion, Krank­heit und Gefahr denken. Dabei sind die aller­meisten unsere Freunde und schützen uns. Gerade die Darm­bak­te­rien sind ein wich­tiger Teil unseres Immun­sys­tems. Und hier ganz beson­ders der Bacillus subtilis. Dieser kleine Kamerad ist schon länger bekannt als Alles­könner: Er hat gerade den Titel als „Mikrobe des Jahres 2023“ verliehen bekommen und gäbe es so winzige Gold­me­daillen, so müsste man sie ihm um den Hals hängen.

Er kommt prak­tisch überall vor, der Heuba­zillus. Vor allem in den oberen Erdschichten, im Heu, auf Gras, im Staub, in natür­li­chem Wasser. Seine Lieb­lings­tem­pe­ratur liegt zwischen 30 und 39 °C, also unsere Körper­tem­pe­ratur. Und er kann unseren Darm sogar durch die Aufnahme beim Essen besie­deln, weil seine Sporen (das ist so etwas wie ein Samen­korn, nur sehr viel kleiner) sogar extreme Hitze und Säure unbe­schadet über­stehen. Unsere Magen­säure kann ihm also nichts anhaben. Bei all den Vorteilen, die er bietet, ist er damit ein wunder­bares Probiotikum.

Wir Menschen haben in der Früh­zeit keine Wäsche getragen und keine Möbel gehabt, wir saßen einfach mit nacktem Popo auf der Erde oder viel­leicht auf Baum­stämmen. So bekamen wird über die Nahrung, Finger im Mund und Po auf dem Boden ständig ein freund­li­ches Bakte­rium in den Körper – und die Babies bekamen es beim Stillen. Der Mensch ist daher mit diesem Bazillus entstanden. Wie alle Tiere auch. Was ein Segen!

Denn er hat viele posi­tive Wirkungen auf die Verdauung. Er fördert die Gemein­schaft der gesunden Darm­bak­te­rien und bekämpft viele der schäd­li­chen Keime und Bakte­rien, indem er Proteine und Zell­wände zerstört. Das kann sogar dazu führen, dass viele Verdau­ungs­pro­bleme und Lebens­mittel-Unver­träg­lich­keiten verschwinden, weil die Mikroben, die beim Verdauen der Nahrungs­mittel, die Probleme bereiten, Substanzen ausscheiden, die den Darm reizen oder sogar leichte Vergif­tungen oder Aller­gien auslösen. Killt der Bacillus subtilis diese Mikroben, ist das Problem oft gelöst. Die nütz­liche und gesunde Darm­flora lässt er freund­li­cher­weise in Ruhe.

Außerdem ist er ein Über­le­bens­künstler. Genau, wie seine bösar­tigen Verwandten, die leider auch kaum umzu­bringen sind: Der Milz­brand­er­reger und die Anthrax­bak­te­rien. Auch diese tödli­chen Bazillen können, wie Bacillus subtilis, jahre­lang in einem „unle­ben­digen“ Zustand als Sporen verharren, wenn sie einer feind­li­chen Umge­bung ausge­setzt sind. Werden die Bedin­gungen wieder freund­li­cher, entfalten die Sporen wieder Leben und vermehren sich.

Übri­gens: Bacillus subtilis hält den abso­luten Rekord im Über­leben im Welt­raum. Sechs Jahre lang konnte er sich als Einziger auf einem NASA-Satel­liten halten. Die NASA wollte einen Test machen, welche sehr einfache Lebens­form den ulti­ma­tiven Leis­tungs­test im All am besten über­steht. Der etwa schuh­kar­ton­große Satellit O/OREOS (Organism/Organic Expo­sure to Orbital Stresses) zeigte es. Als der Satellit wieder heim zur Erde kam, wurden die verschie­denen Mikro­ben­sporen mit Nähr­flüs­sig­keit über­gossen. Nur Bacillus subtilis war in der Lage, munter wieder aus seiner Sporen­kapsel aufzu­er­stehen, als käme er aus seiner eigenen, kleinen Welt­raum­kapsel. Selbst in 70-prozen­tigen Ethanol kann er noch Sporen bilden und überleben.

Und der kleine Tausend­sassa kann noch mehr …

Sporen von Bacillus subtilis in die Toilette gegeben, bilden schnell eine Bakte­ri­en­kultur und machen auch dort kurzen Prozess mit diversen Schad­mi­kroben. Und er ist er Lieb­ling der Wasch­mit­tel­in­dus­trie. Es ist doch auffal­lend, dass jetzt alle Wasch­mittel damit werben, schon bei nied­rigen Wasch­tem­pe­ra­turen „poren­tief rein“ zu waschen. Das sind die Enzyme des Bacillus subtilis, die dieses Wunder voll­bringen. Die zerlegen alle mögli­chen orga­ni­schen Substanzen so klit­ze­klein, dass sie rück­stands­frei schon bei halb­warmem Wasch­wasser heraus­ge­spült werden können.

Auch die Bauwirt­schaft liebt das Allround­ta­lent. Bacillus subtilis kann nämlich sogar Carbonat-Ionen bilden. Damit lassen sich klei­nere Risse und Spalten in Beton dauer­haft repa­rieren, denn die Carbonat-Ionen verbinden sich mit dem Beton. Bei Stahl­beton wird mitt­ler­weile schon oft vorbeu­gend Bacillus subtilis mit einge­ar­beitet und damit im Beton dauer­haft ange­sie­delt. Er schützt auch den Stahl­beton vor eindrin­gendem Wasser und die Stahl­ar­mie­rung rostet deut­lich weniger, weil er ein „aerobes“ Bakte­rium ist. Das bedeutet, er benö­tigt Sauer­stoff für seinen Stoff­wechsel – und deshalb zieht Bacillus subtilis den Sauer­stoff aus dem Wasser und ohne Sauer­stoff rostet der Stahl nicht. So einfach ist das: Lebt subtilis im Beton, rostet der nicht mehr davon.

Die Medizin hat ihn eben­falls als viel­seitig einsetz­bares Heil­mittel entdeckt. Statt giftiger Fungi­zide kann man den Bacillus subtilis auf Pilze an Füßen, in Mund, Darm oder Scheide hetzen. Für Bacillus subtilis, den Heuba­zillus, ist das ein Leckerbissen.

Bacillus subtilis als Gegen­mittel und orale Impfung gegen Covid

Seit einiger Zeit macht die Nach­richt die Runde, dass der mikro­bi­sche Super­held Heuba­zillus sogar gegen die Spikes des Corona-Virus wirkt. Als auch gegen dasselbe Spike-Protein in der Impfung, das nach Angaben vieler renom­mierter Experten ja der Haupt­grund für Neben­wir­kungen, schwere Neben­wir­kungen und schwere Schäden der Covid-Impfungen wirkt. Auch wissen­schaft­liche Studien lassen das stark vermuten. Es gibt fundierte Erkennt­nisse aus verschie­denen Studien, die nahe­legen, dass man Bacillus subtilis auch direkt als ein Medi­ka­ment gegen den SARS-CoV‑2 einsetzen kann – und so die gefähr­li­chen und dennoch inef­fek­tiven mRNA Impfungen vermeiden. Die Wissen­schaftler betonen dabei, dass der große Vorteil des Heuba­zillus „seine Ungif­tig­keit“ ist: „Dieser Gesichts­punkt liefert die poten­zi­elle Anwen­dung von B. subtilis und seine Biomo­le­küle gegen COVID-19, entweder in Form eines Impfstoffs/Therapeutikums, für eine grünere Umwelt, ein gesün­deres Leben und ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit.“ Die anti­vi­rale Eigen­schaft von Bacillus subtilis wurde ebenso in dieser Studie nachgewiesen.

So schrieb auch die Frank­furter Rund­schau unter dem Titel bereits im August 2021: „Corona-Forschung: Tradi­tio­nelles japa­ni­sches Lebens­mittel setzt Coro­na­virus zu“. Leider wurde dieser Hoff­nungs­schimmer nicht weiter verfolgt, statt­dessen eine expe­ri­men­telle Messenger-RNA-Gentechnik einge­setzt, deren nega­tive Folgen sich mehr und mehr zeigen. Und das, obwohl die Ergeb­nisse viel­ver­spre­chend waren: „Im Labor­ex­pe­ri­ment hindert ein tradi­tio­nelles japa­ni­sches Lebens­mittel das Coro­na­virus Sars-CoV‑2 daran, Zellen zu infizieren.“

Die Versuche und Studien wurden in Japan mit dem tradi­tio­nellen Gericht „Natto“ gemacht, einer fermen­tierten Speise aus Soja­bohnen, die eine große Menge an Bacillus subtilis enthält. Über­dies wirkte der anti­vi­rale Effekt in der Folge­zeit auch bei den verschie­denen Corona-Virus­va­ri­anten, wo die mRNA-Impfung komplett versagte. Auch hierzu gibt es eine wissen­schaft­liche Studie.

Asia­ti­schen Wissen­schaftler kamen in ihren Studien auf die glei­chen Ergeb­nisse, wie ihre osteu­ro­päi­schen Kollegen: „Diese Ergeb­nisse könnten in Zukunft die weitere klini­sche Entwick­lung von B. subtilis-Sporen als oraler Impf­stoff­kan­didat gegen COVID-19 ermög­li­chen.“ Ebenso eine ameri­ka­ni­sche Studie zu Bacillus subtilis als gefahr­lose, effek­tive Impfung gegen Covid. Hier eine aktua­li­sierte Studie aus dem Februar 2022 in Deutsch.

Ärzte und Wissen­schaftler haben fest­ge­stellt, dass die Natto­ki­nase, also Bacillus subtilis, dieselbe Wirkung auf die durch die Impfung in den Körper gelangten Spike-Proteine hat. Platt gesagt: Er zerlegt sie. Für viele, die seit der mRNA Impfung an Problemen leiden, kann das eine große Hilfe sein. Leider wird das vom Main­stream noch als „Fake News“ verteu­felt, wie vieles, was sich nachher als voll­kommen zutref­fend erwiesen hat.

Arthur Tränkle, der sich mit der von Nicola Tesla entwi­ckelten Hoch­fre­quenz­tech­no­logie tief­grei­fend beschäf­tigt hat, und mit seiner weiter­ent­wi­ckelten Tesla-Gerät an der Spitze der Hoch­fre­quenz­energie steht, ist stets auf der Suche nach weiteren Lösungen, die die Gesund­heit der Menschen verbes­sern könnten. Er hat sich mit den Möglich­keiten des Bacillus subtilis ausein­an­der­ge­setzt und auch hierzu wirk­same und prak­ti­kable Lösungen und Anwen­dungen gefunden. Hier erklärt er alles sehr anschau­lich. Es ist so einfach, denn auch hier zeigt sich: Die Natur hat immer die Lösung.

Alle drei Produkte werden während des gesamten Herstel­lungs­pro­zesses in einem Hoch­fre­quenz­feld nach Tesla befeldet und dadurch so aufge­laden, dass sie die Wirkung und Leben­dig­keit des Bacillus subtilis noch enorm verstärken. Gleich­zeitig ändert sich die Struktur der kost­baren und hoch­wer­tigen Öle in allen drei Produkten zu einer kris­tal­linen Struktur, die physi­ka­lisch eben­falls dadurch wirk­samer und schneller durch den Körper resor­bierbar wird. Das sind drei abso­lute Power-Pakete für die Gesund­heit! … Was auch die begeis­terten Rück­mel­dungen bei ihm belegen.

Er kombi­niert in seinem Tesla-ProBio-Öl (Pflanz­li­ches Öl (mittel­ket­tiges Trigly­ercid), Mandelöl, Sili­ci­um­di­oxid, Bacillus Subtilis) das Element Sili­zium mit dem Bacillus subtilis. Diese einzig­ar­tige Kombi­na­tion wurde zum Patent ange­meldet. In zahl­rei­chen Unter­su­chungen wurde belegt, dass durch die Zugabe eines akti­vierten Sili­ciums die Ausbrei­tung des Bakte­riums milli­ar­den­fach verviel­facht wird. Ein weiterer Vorteil des Produktes liegt darin, dass er den eigenen Darm­bak­te­rien keine Nähr­stoffe entzieht – im Gegen­satz zu probio­ti­schen Erre­gern (gleiche Bakte­rien aber anderes Genom). Dadurch kann der eigene Stamm an Darm­bak­te­rien nach­haltig wachsen und gestärkt werden. Da aktuell leider für das Sili­cium und Bacillus Subtilis jedoch noch keine Health Claims bzw. gesund­heits­be­zo­genen Aussagen zuge­lassen sind, kann hier nicht mehr zu der Wirkung der einzelnen Inhalts­stoffe gesagt werden.

Auch das Nahrungs­er­gän­zungs­mittel Tesla-Immu enthält Sili­zium in einer spezi­ellen Form und Bacillus subtilis. Es wird durch ein spezi­elles Herstel­lungs­ver­fahren beson­ders biover­fügbar und das über 24 Stunden hinaus. Der Körper bildet so ein Depot und kann sich je nach Bedarf daraus bedienen. Das Zink darin kann das Immun­system effektiv unterstützen.

Als Drittes und gern genom­menes Produkt gibt es das Tesla-Flora, dass ist eine Intim­kos­metik zu Pflege des äußeren Intim­be­rei­ches, des Anal­be­rei­ches und des Vagi­nal­traktes. Viele Frauen, die immer wieder nach – zum Beispiel einem Hallen­bad­be­such – sich mit einem Pilz infi­ziert haben, schwören darauf. Anstatt Chemi­ka­lien im Intim­be­reich auf den empfind­li­chen Schleim­häuten dort anzu­wenden, bieten diese Pfle­ge­stift­chen nicht nur Pflege statt Brennen, der Pilz wird nicht nur zurück­ge­drängt und kommt bald wieder, er wird von Bacillus subtilis ausra­diert, denn der Heuba­zillus hat Pilze „zum Fressen“ gern. Und auch die Herren sind sehr froh, wenn sie ein Problem mit Blähungen und den dazu­ge­hö­rigen Gerü­chen der Darm­winde haben. Einfach eine Weile diese Stäb­chen einge­führt, siedelt sich der Bacillus subtilis gern an und sorgt für Ordnung in der bazil­lösen Darm­be­völ­ke­rung – und verhin­dert so pein­liche Gerüche.

Arthur Tränkle ist Forscher, Entwickler, Unter­nehmer, Autor, und Refe­rent. Der weithin aner­kannte Tesla- und Lakhovsky-Experte hat seine Kennt­nisse der Tesla Tech­no­logie einge­setzt und in seiner typisch schwä­bi­schen Tüftelei eine neue Tech­no­logie entwi­ckelt: die Hoch­fre­quenz-Hydro­wel­len­ge­netik. Er beschäf­tigt sich eben­falls mit der Weiter­ent­wick­lung von Ozoni­sa­toren nach Erfin­dungen von Nicola Tesla und entwi­ckelt verschieden Produkte für ein gesundes, natur­har­mo­ni­sches Leben.

