Von Chris­tian Zeitz

Bill Gates arbeitet seit Jahren an der Besei­ti­gung des Einflusses jenes Areals im Gehirn, das für reli­giös moti­vierten Extre­mismus zuständig sei. Unter diesem Vorwand glaubt er, das neuro­nale Substrat des Glau­bens an Gott und damit an reli­giös begrün­dete mora­li­sche bzw. ethisch Konzepte besei­tigen und damit eine „frik­ti­ons­freie“, gute Gesell­schaft erzeugen zu können, die von „Stör­fällen“ der „fehl­ent­wi­ckelten“ Mensch­natur frei wäre. Viren und Impfungen würden in diesem Projekt eine zentrale Rolle spielen.

Die Ausfüh­rungen jenes Mannes, der einer der wich­tigsten Strip­pen­zieher der aktu­ellen „Neuschaf­fung der Welt“ ist, legen das Menschen­bild und damit das anthro­po­lo­gi­sche Funda­ment offen, auf dem die „vierte Indus­tri­elle Revo­lu­tion“ aufge­baut ist. Sie sind ein kompakter Beweis für die wissen­schaft­liche Fehl­ein­schät­zung dessen, was den mensch­liche Geist ausmacht und belegen, wie mächtig die Irrlehre des Neuro-Posi­ti­vismus bzw. des logi­schen Posi­ti­vismus und der auf ihm beru­henden Semiotik heute sind. Die auf dieser Lehre aufbau­enden Neuro-Kyber­netik ist seit vielen Jahr­zehnten der Angel­punkt des Wunsches nach Schöp­fung einer neuen Menschheit.

Wer ange­sichts dessen kein „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ sein will, muß sich als Reali­täts­ver­wei­gerer bezeichnen lassen.

Mag. Chris­tian Zeitz ist Wissen­schaft­li­cher Direktor des Insti­tuts für ange­wandte Poli­ti­sche Ökonomie