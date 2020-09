Ressour­cen­ver­schwen­dung, Konsu­mismus und Klima­schwindel

Seit Jahr­zehnten propa­giert der poli­ti­sche Main­stream über die von ihm gesteu­erten Massen­me­dien exzes­siven Konsum. Ständig werden uns die neuesten Handys, die neuesten Auto­mo­delle, die neuesten Computer, neue einfallslos häss­liche Möbel und Beklei­dung, neue Geräte die angeb­lich unser Leben erleich­tern sollen und vieles mehr über die Massen­me­dien ange­dient. Dieser Konsu­mismus impli­ziert auto­ma­tisch eine sinn­lose Energie- und Ressour­cen­ver­geu­dung und nicht nach­hal­tige Wegwerf­ge­sell­schaft.

Die Sorge um die Umwelt ist pure Heuchelei!

Gleich­zeitig predigt derselbe Main­stream seit etwa 30 Jahren die „Theorie von der menschen­ver­ur­sachten globalen Erwär­mung“, die angeb­lich eine Folge der Verbren­nung „fossiler“ Ener­gien sei. Dieser Unsinn wider­spricht funda­men­talen physi­ka­li­schen Gesetzen (siehe www.klimaschwindel.net/Physik/Physik.html) und wurde schon vor mehr als 100 Jahren expe­ri­men­tell wider­legt (principia-scientific.org/publications/Experiment_on_Greenhouse_Effect.pdf).

In der Folge hat man die „Nach­hal­tig­keit“ entdeckt und versucht uns eine teure, inef­fi­zi­ente „nach­hal­tige“ Ener­gie­ver­sor­gung aufzu­schwatzen, die wieder nur mit enormer Ressourcen- und somit Ener­gie­ver­schwen­dung zu imple­men­tieren wäre: Ein 3MW Windrad besteht aus 7.000 Tonnen Stahl­beton und 1.000 Tonnen Stahl, deren Erzeu­gung 8.000 Tonnen CO2 frei­setzt. Öster­reich würde rein theo­re­tisch bis zu 100.000 derar­tiger Wind­räder benö­tigen (siehe www.klimaschwindel.net/Anzahl_Windrad/Anzahl_Windrad.html) um seinen gesamten Ener­gie­ver­brauch zu decken (Deutsch­land etwa das zehn­fache).

Wir werden zu Konsumsklaven degra­diert

Der Durch­schnitts­mensch in unserer Indus­trie­ge­sell­schaft befindet sich in einem immer schneller laufenden Hams­terrad zwischen mehr und stres­si­gerer Arbeit und einem immer unsin­niger werdenden Konsum­zwang, der ihn nicht reicher sondern ärmer macht. Gewinner dieser Entwick­lung sind letzt­lich die wenigen Super­rei­chen dieser Welt, die eben die Massen­me­dien steuern.

Der Zwang zum Wirt­schafts­wachstum führt zwangs­läufig zu einem Kollaps

Begründet wird dies durch den Zwang zum Wirt­schafts­wachstum: Unsere Arbeits­plätze, die in der Zwischen­zeit zu Jobs verkommen sind, seien nur gesi­chert wenn die Wirt­schaft, das heißt das Brut­to­in­lands­pro­dukt, wächst.

Dieser Zwang zum Wirt­schafts­wachstum ist auch nebenbei bemerkt auch eine Ursache dafür, dass der Main­stream immer mehr Migranten aus fernen Ländern herein­schau­feln möchte, weil mehr Menschen einfach mehr Konsum bedeuten. Finan­zieren will man diese Menschen über die Geld­presse, da sie für Arbeiten in unser hoch­kom­plexen Gesell­schaft nur in seltenen Fällen geeignet sind. Dieses stän­dige Wachstum bedeutet nicht nur einen ständig stei­genden Ressour­cen­ver­brauch, sondern auch einen drama­tisch stei­genden Platz­be­darf:

Alleine der tägliche Boden­ver­brauch liegt in Öster­reich bei beängs­ti­genden 13 Hektar (www.topagrar.at/panorama/news/gegen-das-zubetonieren-unseres-landes-12133308.html)!

Es muss dem Dümmsten klar sein, dass dieser Trend enden wollend ist. Diese Entwick­lung muss zwangs­läufig in einem allge­meinen Kollaps münden, auch wenn man sich diesen momentan nur schwer vorstellen kann. Die Corona-Pandemie bzw. ‑Hysterie hat uns jedoch gelehrt, dass buch­stäb­lich über Nacht alles anders werden kann und unsere gewohnten Lebens­um­stände nicht mehr möglich sind!

Insbe­son­dere hat die Corona Pandemie die Vulnera­bi­li­täten unserer modernen Indus­trie­ge­sell­schaft mit ihren globalen Abhän­gig­keiten aufge­zeigt: Wenn plötz­lich Liefer­ketten unter­bro­chen werden, können über Nacht Betriebe still­stehen und mögli­cher­weise lebens­not­wen­dige Produkte nicht mehr verfügbar sein.

Schon in der Vergan­gen­heit sind wesent­lich einfa­cher orga­ni­sierte, agra­ri­sche Gesell­schaften zusam­men­ge­bro­chen!

Der ameri­ka­ni­sche Univer­sal­wis­sen­schaftler Jared Diamond (de.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond) hat in einem Buch mit dem Titel „Kollaps“ (ISBN 978–3‑596–19258‑8) den Zusam­men­bruch mehrerer histo­ri­scher Gesell­schaften wie z.B. den der Mayas, einiger India­ner­stämme (Anasazi, Hopi und Hohokam) die nörd­lich von den Mayas lebten und für ihre Pueblo­bauten berühmt sind, die Wikin­ger­sied­lungen in Grön­land und viele andere analy­siert. Ebenso unter­suchte er Gesell­schaften, die dem Unter­gang nur knapp entronnen sind, wie beispiels­weise die Wikinger auf Island.

Land­wirt­schaft ist Basis mensch­li­cher Exis­tenz

Diese Fall­bei­spiele sind auch für moderne Gesell­schaften rele­vant, da die Land­wirt­schaft nun einmal die Basis jeder mensch­li­chen Exis­tenz ist. Grund­pro­blem all dieser Gesell­schaften war immer die Über­nut­zung vorhan­dener Ressourcen durch Bevöl­ke­rungs­wachstum: Die Bevöl­ke­rung wuchs in all diesen Fällen, solange noch neue Flächen erschlossen werden konnten. Die bereits bewirt­schaf­teten land­wirt­schaft­li­chen Flächen wurden gleich­zeitig durch Über­nut­zung nach­haltig ruiniert, sodass sie im Endef­fekt nicht mehr brauchbar waren. Meist löste dann ein natür­li­cher Klima­wandel (Trocken­heit bei den India­nern, Tempe­ra­tur­rück­gang im Falle Grön­lands) den finalen Kollaps aus.

Beinahe Kollaps in Island

Beispiels­weise waren die Niede­rungen Island zum Zeit­punkt der Ankunft der Wikinger noch bewaldet. Dieser Wald wurde gerodet, einer­seits weil man das Brenn­holz brauchte, ande­rer­seits weil man Platz für die Nutz­tiere schaffen musste. Der Boden Islands bestand aller­dings aus Vulkan­asche, die beson­ders leicht vom Wind abtrans­por­tiert werden konnte und somit durch die Bewirt­schaf­tung mit Schafen und Schweinen schnell erodierte. Nach kurzer Zeit war der Boden Islands groß­flä­chig ruiniert. Heute findet man in Island haupt­säch­lich eine Stein­wüste vor mit Tundren ähnli­cher Vege­ta­tion. Die Isländer über­lebten in der Folge haupt­säch­lich durch den Fisch­fang.

In Island passierte im Zeit­raffer das, was jeder fort­ge­schrit­tenen Zivi­li­sa­tion über längere Zeit­räume hin auch blühen kann.

Diamond betrachtet im Zusam­men­hang mit Island die land­wirt­schaft­lich verfüg­baren Ressourcen mit einer Art Bank­konto, bei dem man aller­dings den Konto­stand nicht genau kennt. Man kann von dem Konto so lange abheben, bis man eines Tages fest­stellt, dass es leer­ge­räumt ist. Dann ist es natür­lich zu spät. Wir wissen nicht genau, wie hoch unser Konto­stand hier in Europa ist, wir wissen aller­dings, dass es durch die Jahr­tau­sende lange Bewirt­schaf­tung schon schwer geschä­digte Gebiete gibt.

Vermut­lich könnte auch heut­zu­tage irgendein klima­ti­sches Extrem­ereignis der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Über­laufen bringt. Das wird auch der Grund sein, weshalb man sich auf die „Globale Erwär­mung“ und den daraus angeb­lich resul­tie­renden „Wetter­ka­priolen“ fokus­siert.

Der poli­ti­sche Main­stream baut vor

Man kann davon ausgehen, dass sich der poli­ti­sche Main­stream über diese Aussichten völlig im Klaren ist. Das Buch von Diamond wurde vor etwa 15 Jahren geschrieben und war ein Best­seller! Klar ist auch, wer die Verant­wor­tung für diese Entwick­lung trägt.

Statt aller­dings zumin­dest über Ände­rungen nach­zu­denken, denken die Verant­wort­li­chen eher darüber nach, wie sie sich im Falle einer Kata­strophe selbst exkul­pieren können.

Der Klima­schwindel, der ursprüng­lich nur eine Geld­druck­ma­schine für Super­reiche war, kam da wie gerufen. Man fabri­ziert vorsorg­lich eine Legende basie­rend auf einen physi­ka­lisch unmög­li­chen Treib­haus­ef­fekt, um die unver­meid­liche Kata­strophe damit erklären zu können.

Geschäft mit dem Kollaps

Als „Lösung“ propa­giert man eine höchst inef­fi­zi­ente und teure Ener­gie­ver­sor­gung basie­rend haupt­säch­lich auf Wind­räder, die dann wieder Billionen in die Taschen der Super­rei­chen spülen sollen. Man will so quasi vor dem Unter­gang noch einmal richtig abcashen.

Diktatur in Vorbe­rei­tung

Gleich­zeitig bereitet man die Argu­men­ta­tion für die Einfüh­rung einer Diktatur vor: Man hätte die Kata­strophe längst vorher­ge­sehen, jedoch sei man an den Wider­ständen Unein­sich­tiger geschei­tert. Die Demo­kratie hat versagt, die Wissenden müssen jetzt das Kommando über­nehmen!

Die Corona Pandemie liefert jetzt schon den Vorwand für eine Art Gene­ral­probe für dieses Szenario. Notstands­ver­ord­nungen die teil­weise im Schnell­ver­fahren auf den Weg gebracht wurden und werden sollen es den Funk­ti­ons­eliten ermög­li­chen, Grund­rechte samt Grund­ge­setz nach „Bedarf“ auszu­he­beln.