„Ein deut­scher Lieder­abend“ mit Heino (82), vorläufig gebucht für den 8. Oktober 2021 in der Tonhalle in Düssel­dorf – das darf nicht sein, wenn es nach den Tole­ranten geht. Wie BILD berichtet, wollte der Inten­dant, Michael Becker, den Abend unter einem solchen Titel nicht bewerben lassen, da der Begriff ‚deut­scher Lieder­abend‘ „tümelt … und … städ­ti­sche Räume kein Ort für Hetze sind.“

Becker beruft sich auf den Antrag zu einer Verord­nung der Düssel­dorfer Stadt­rats­sit­zung von SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP vom März 2019, die eine ‚Über­las­sung von Räumen für Veran­stal­tungen mit rassis­ti­schen, anti­se­mi­ti­schen, sala­fis­ti­schen, anti­de­mo­kra­ti­schen, sexis­ti­schen, gewalt­ver­herr­li­chenden oder anderen menschen­feind­li­chen Inhalten‘ ablehne.

Er bot Heino jetzt an, das Konzert umbe­nennen oder kosten­frei stor­nieren zu lassen. Doch Heino zeigte sich nicht gewillt, das Wort ‚deut­scher‘ aus seinem Lieder­abend strei­chen zu lassen. Viel­mehr war sein Manage­ment bereit, für den Raum Düssel­dorf, wenn auch nur gezwun­ge­ner­maßen, nöti­gen­falls einen anderen Konzert­saal zu suchen.

Heino darf sich glück­lich schätzen, dass die Betreiber der anderen sieb­zehn bereits gebuchten Konzert­hallen sich gegen­über dem Bildungs­auf­trag von SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP aus Düssel­dorf noch nicht verpflichtet fühlen. Mediale Hetz­kam­pa­gnen der Kartell­presse, wie wir sie kennen, könnten in Zukunft dies jedoch sehr schnell ändern. Vorläufig kann ‚ein deut­scher Lieder­abend‘ nur in Düssel­dorf als Hetze oder als Hinter­grund für soge­nannte menschen­feind­liche Inhalte inter­pre­tiert werden.

Die Konzert­tournee will den zahl­rei­chen Anhän­gern von Heino die gesamte musi­ka­li­sche Palette seiner langen Künst­ler­kar­riere bieten, ergänzt von Kompo­si­tionen berühmter Klas­siker, wie z.B. Brahms oder Schu­bert. Als Star­gast hat Heino den Violine-Virtuosen Yury Revich verpflichten lassen, der im Jahr 2016 den Echo Klassik Awards der Kate­gorie „Newcomer des Jahres“ gewinnen konnte.

Selbst­ver­nich­tung samt Anfein­dung nicht-system­kon­former Künstler

Man darf sich nicht wundern, dass in der gift­grünen BRD heutiger Zeiten gerade Künstler, die sich noch deut­scher Tradi­tion und Kultur verpflichtet fühlen, wieder beson­deren kultur­fa­schis­ti­schen Anfein­dungen und Verfol­gungen durch staat­liche Stellen ausge­setzt sind. Nach fast hundert Jahren Agita­tion seit 1923 sowie nach 75 Jahren staat­li­cher Förde­rung dank Steu­er­gelder haben Zivil­fa­schisten als Umer­zieher, Zersetzer, Defä­tisten und Kultur­zer­störer im Geiste der Kriti­schen Theorie und Frank­furter Schule mitt­ler­weile die höchsten Posi­tionen im Staat und öffent­li­chem Leben okku­piert, was sie in die Lage versetzt, abend­län­di­sche Kultur und Tradi­tionen nunmehr von ganz oben herab in immer unver­fro­rener Manier zu unterminieren.

Die Nach­bar­staaten der BRD haben zur Kenntnis zu nehmen, dass die Staats­füh­rung des „frei­esten Deutsch­land, das wir je hatten“ (Jens Span) – ermäch­tigt von ihren irre­ge­führten und desin­for­mierten Wählern – an der endgül­tigen Abschaf­fung Deutsch­lands uner­müd­lich und verbissen weiter­ar­beitet. Die kumu­lierten Erfah­rungen aus dem 20. Jahr­hun­dert zeigen: „Sie schaffen auch das!“ Der deut­sche Rest­staat scheint heute beseelt vom letzten Wunsch, dem Schicksal Preu­ßens nach­zu­folgen – nur mit dem einen Unter­schied: Sich in jener finalen Phase des ersehnten Unter­gangs selbst vernichten zu dürfen. Keiner der Nach­bar­staaten wird sie daran hindern wollen. Doch vor allem die östlich gele­genen Anrai­ner­staaten sollten stets darauf achten, sich nicht noch einmal, und sei es nur als Opfer poten­ti­eller Kolla­te­ral­schäden, in den Sog und Strudel der finalen BRD-Selbst­zer­stö­rung mit hinein­reißen zu lassen.