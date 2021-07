Der Streit zwischen einem kongo­le­si­schen Arbeiter und seinem chine­si­schen Chef in der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo offen­bart die Spannungen

Ein am 30. Juni veröf­fent­lichtes Video zeigt einen Kampf zwischen einem kongo­le­si­schen Arbeiter und seinem chine­si­schen Vorge­setzten auf einem Fabrik­ge­lände in der südli­chen Provinz Lualaba der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo. Dies ist nicht der erste Vorfall in dieser Region, in der mehrere chine­si­sche Unter­nehmen Minen betreiben, die wenig Rück­sicht auf die sozialen Rechte ihrer Mitar­beiter nehmen.

„Es gäbe weniger Probleme, wenn die chine­si­schen Expa­triates weniger Kontakt zu den kongo­le­si­schen Arbeits­kräften hätten,“ erklärt Freddy Kasongo, Gene­ral­se­kretär der Beob­ach­tungs­stelle für Studien und Unter­stüt­zung zur sozialen und ökolo­gi­schen Verantwortung.

„Im Berg­bau­sektor in der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo haben frühere west­li­chen Unter­nehmen alle oder die meisten ihrer Vermö­gens­werte an chine­si­sche Gruppen verkauft. Das chine­si­sche Manage­ment weicht vom west­li­chen Manage­ment vor allem in Bezug auf die Behand­lung der Beleg­schaft ab.“

„In seinem eigenen Land wird ein Schwarzer von einem Ausländer miss­han­delt“, sagt ein Inter­net­nutzer, während ein anderer glaubt, dass „die Chinesen in diesem Land so viel Macht haben, dass sie auf den Kongo­lesen herumtrampeln.“

Nach Angaben unserer Beob­achter ereig­nete sich der Streit­fall mehr als 100 km entfernt, auf der Baustelle einer neuen Kupfer­mi­nen­an­lage in der Gemeinde Fungurumé. Die Tenke Fungurumé Mining ist einer der welt­weit größten Kupfer- und Kobalt­pro­du­zenten, der seit 2018 zu 80 % zu China Molyb­denum gehört.

Die Schlä­gerei ereig­nete sich vor dem Hinter­grund sozialer Span­nungen zwischen chine­si­schen Vertre­tern der Firma Majengo, die für die Baustelle verant­wort­lich ist, und lokalen Arbei­tern. Einer der Arbeiter war Zeuge der Szene war und bat um Anonymität:

„Es war früh am Morgen. Der chine­si­sche Vorge­setzte, den Sie im Video sehen, gab meinem Kollegen eine Anwei­sung, die dieser nicht befolgte. Die Dinge wurden hitzig. Der Chinese machte unhöf­liche Bemer­kungen. Und sie haben sich geprügelt.“

„Es ist sehr schwierig, mit den Chinesen zu arbeiten. Sie lassen uns über das Acht-Stunden-Limit hinaus arbeiten. Wir bekommen keinen bezahlten Urlaub. Abwe­sen­heiten werden am Ende des Monats von unserem Lohn abge­zogen. Und vor allem: Die chine­si­schen Vorge­setzten verachten uns und beschimpfen uns. Sie nennen uns Affen.“

Quelle: FDS