Die Kommis­sion hatte Ende Juni ein erstes Schreiben an die unga­ri­schen Behörden gesandt, um ihre „recht­li­chen Bedenken“ gegen den Text zu äußern, der die „Werbung“ für Homo­se­xua­lität an Minder­jäh­rige verbietet.



Am Mitt­woch, den 7. Juli, drohte die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, mit der Einlei­tung eines Vertrags­ver­let­zungs­ver­fah­rens gegen Ungarn, falls es sein homo­phobes Gesetz zum Verbot der „Förde­rung“ von Homo­se­xua­lität an Minder­jäh­rige, das am Donnerstag in Kraft treten soll, nicht rück­gängig macht. „Wenn Ungarn die Situa­tion nicht korri­giert, wird die Kommis­sion ihre Befug­nisse als Hüterin der Verträge nutzen“, sagte der EU-Beamte vor dem Euro­päi­schen Parla­ment in Straßburg.

Quelle: Fran­cet­vinfo

Ungarn hat am Mitt­woch einen Antrag der EU-Kommis­sion und vieler Euro­pa­ab­ge­ord­neter abge­lehnt, ein kürz­lich in Buda­pest verab­schie­detes Gesetz zu strei­chen, das Schulen die Verwen­dung von Mate­rial verbietet, das Homo­se­xua­lität und unter­schied­liche Geschlechts­iden­ti­täten darstellt oder fördert.

Viktor Orban besteht darauf, dass das neue Gesetz dem Schutz der Kinder dient und nicht diskri­mi­nie­rend ist. Sein Kabi­nett­chef bekräf­tigte diese Posi­tion am Mitt­woch und versi­cherte, dass Buda­pest „nicht gewillt“ sei, auf die „vergeb­li­chen“ Bemü­hungen Brüs­sels, „LGBTQ-Akti­visten den Zutritt zu unseren Schulen und Kinder­gärten zu ermög­li­chen, positiv zu reagieren.“

Quelle: Yahoo