Von Dr. Nicole Delépine



Das ist eine schwie­rige Frage, denn es ist sicher, dass, wie immer, viele Neben­wir­kungen von Ärzten, Fami­lien oder Pati­enten nicht gemeldet werden. Wir fassen hier ledig­lich die von den offi­zi­ellen ameri­ka­ni­schen (Vaers für die USA) und euro­päi­schen (Eudra­vi­gi­lance der Euro­pean Medi­cines Agency) Insti­tu­tionen aner­kannten Wirkungen zusammen.

EU (OHNE GB): ZAHKREICHE NEBENWIRKUNGEN UND TODESFÄLLE

Mehr als 12.000 Euro­päer wurden nach offi­zi­ellen EU-Angaben durch Covid-19-Impf­stoffe getötet[1]

Die euro­päi­sche Daten­bank für Berichte über vermu­tete Arznei­mit­tel­re­ak­tionen ist Eudra­Vi­gi­lance, die auch Berichte über Unfälle und Todes­fälle im Zusam­men­hang mit den expe­ri­men­tellen Covid-19-Impf­stoffen“ verfolgt.

Für alle „Fakten­prüfer“, die auf Twitter oder Face­book die Ergeb­nissen dieser Daten­bank anzwei­feln, veröf­fent­li­chen wir hier die Richt­linie der EMA zu Arznei­mit­tel­un­fällen. Nur Söld­linge im Dienste von Big Pharma werden noch sagen können, dass diese Infor­ma­tionen gefälscht sind!

Eudra­Vi­gi­lance schreibt über ihre Daten­bank [2]:

„Diese Website wurde 2012 von der Euro­päi­schen Arznei­mittel-Agentur einge­richtet, um der Öffent­lich­keit Zugang zu Berichten über vermu­tete Neben­wir­kungen (auch bekannt als vermu­tete uner­wünschte Wirkungen) zu geben. Diese Berichte werden von den natio­nalen Arznei­mit­tel­be­hörden und von phar­ma­zeu­ti­schen Unter­nehmen, die Zulas­sungen (Lizenzen) für Arznei­mittel besitzen, elek­tro­nisch an Eudra­Vi­gi­lance übermittelt.

Eudra­Vi­gi­lance ist ein System zur Erfas­sung von Meldungen über vermu­tete Neben­wir­kungen. Diese Berichte werden verwendet, um den Nutzen und die Risiken von Arznei­mit­teln während ihrer Entwick­lung zu bewerten und ihre Sicher­heit zu über­wa­chen, nachdem sie im Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum (EWR) zuge­lassen wurden.“

STAND 8. MAI 2021: NEBENWIRKUNGEN VON ANTIKOVID-IMPFSTOFFEN IN DER EU

Ihr Bericht vom 8. Mai 2021 zeigt 10.570 Todes­fälle und 405.259 Kompli­ka­tionen nach einer der vier Covid-19-Prüf­spritzen. Jede Kate­gorie von Vorfällen wird zusammen mit der Anzahl der erkrankten Personen und der Anzahl der Todes­fälle vermerkt.

Gesamt­re­ak­tionen für den unter­suchten mRNA-Impfstoff

PFIZER: Tozin­ameran (Code BNT162b2,Comirnaty) von BioNTech/ Pfizer

5.368 Todes­fälle und 170.528 Ereig­nisse ab dem 08.05.2021

MODERNA

Gesamt­re­ak­tionen für den mRNA-1273 (CX-024414) mRNA-Prüf­impf­stoff von Moderna 2.865 Todes­fälle und 22.985 uner­wünschte Ereig­nisse, Stand: 08.05.2021

ASTRAZENECA

Gesamt­re­ak­tionen für Oxfords AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) Prüfimpfstoff

Astra­Ze­neca: 2.102 Todes­fälle und 208.873 Kompli­ka­tionen (Stand: 08.05.2021)

JANSSEN

Gesamt­re­ak­tionen für Johnson & John­sons COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S) Prüf­impf­stoff: 235 Todes­fälle und 2873 Kompli­ka­tionen, Stand: 08.05.2021

SIE KÖNNEN DIE DATENBANK NACH PATHOLOGIE ABFRAGEN und den rapiden Anstieg der Neben­wir­kungen und Todes­fälle in dem Update vom 22. Mai sehen:

VERGLEICH VON ANTICOVID-PSEUDO-IMPFSTOFFEN UND H1N1-IMPFSTOFF

Eine von der EMA im April 2021 veröf­fent­lichte Tabelle gibt einen Über­blick über die Anzahl der Injek­tionen nach Art der Gensub­stanz und den Vergleich mit dem H1N1-Impf­stoff, und wir sehen, dass die Anzahl der gemel­deten Zwischen­fälle für diese Produkte, deren thera­peu­ti­sche Studien nicht abge­schlossen sind, viel höher ist als für den H1N1-Impfstoff:

IN FRANKREICH

Zahlen sind auf der ANSM verfügbar, aber nicht sehr schnell.

Man darf sich nicht wundern über die Aussagen der Impf­zen­tren, die darum bitten, Impf­zwi­schen­fälle nicht zu melden, weil sie von der über­großen Anzahl von Meldungen über­wäl­tigt sind. Zum Beispiel:

Covid-19-Impf­stoffe: etwa 4.000 Meldungen von Neben­wir­kungen in Limousin: ein Beispiel

Veröf­fent­licht am 24/05/2021[3]: „Sortieren, verar­beiten, unter­su­chen, aufzeichnen: eine kolos­sale Aufgabe für die Tätig­keit des Zentrums. “ Von Stephane Lefèvre, der in einem Artikel in Le Popu­laire schreibt:

„Seit Anfang 2021 ist es ein noch nie dage­we­sener Zustrom für das regio­nale Zentrum für Phar­ma­ko­vi­gi­lanz in Limoges, das alle Berichte über uner­wünschte Arznei­mit­tel­wir­kungen sammelt. Darunter auch einer der 34 fran­zö­si­schen Fälle von atypi­scher Throm­bose, die mit der Injek­tion des Impf­stoffs von Astra­Ze­neca in Verbin­dung gebracht werden.

(…) Genau 4.000 in vier­ein­halb Monaten (von 283.000 Personen, die eine oder zwei Dosen des Impf­stoffs im Limousin erhalten haben): ein Rekord für diese Struktur, die Berichte über uner­wünschte Arznei­mit­tel­wir­kungen sammelt und ihre Beob­ach­tungen an die Natio­nale Agentur für die Sicher­heit von Arznei­mit­teln, die ANSM (*), schickt. Mehr als die Hälfte der Berichte sind noch ausstehend“.

„Norma­ler­weise erhalten wir etwa 1.200 Meldungen pro Jahr, von denen kaum zehn auf „klas­si­sche“ Impf­stoffe entfallen“, sagt Professor Laroche, Leiter des Zentrums.

Von den 4.000 konnte das CRPV 1.200 in die Daten­bank aufnehmen und hat 400 weitere bear­beitet, die auf eine Regis­trie­rung warten. Es hat noch mehr als die Hälfte zu bear­beiten. „Aber wir sortieren die täglich einge­henden Meldungen nach Prio­rität, um keine schwer­wie­genden Neben­wir­kungen durch­gehen zu lassen. Unser Rück­stand besteht haupt­säch­lich aus Berichten über gewöhn­liche uner­wünschte Wirkungen.“

Soge­nannte „schwer­wie­gende“ Reak­tionen machen 25 % der Meldungen aus, ein Anteil, der dem natio­nalen Niveau entspricht.

(…) Unter den bemer­kens­werten Neben­wir­kungen hat das CRPV von Limoges insbe­son­dere einen der 34 Fälle von Throm­bose atypi­scher Loka­li­sa­tion (zere­bral, intes­tinal) regis­triert, die in Frank­reich nach dem Impf­stoff von Astra­Ze­neca aufge­treten sind und zu 11 Todes­fällen geführt haben. Der Fall Limousin war nicht fatal.

Neben diesem auffäl­ligen Fall sind Tachy­kardie, Gürtel­rose, arte­ri­elle Hyper­tonie, Gesichts­läh­mung und Urtikaria einige der weiteren Folgen, die nicht in der Packungs­bei­lage aufge­führt sind. Jeder Kran­ken­haus­auf­ent­halt ist eben­falls in den 25 % der schwer­wie­genden Auswir­kungen enthalten.

„Unsere Aufgabe ist es, fest­zu­stellen, ob es der Impf­stoff ist, der ein Gesund­heits­pro­blem verur­sacht, oder ob es andere mögliche Erklä­rungen gibt.“

„Wenn der Fall kompli­zierter ist, kann es einen halben bis einen Tag dauern, um den Fall zu doku­men­tieren, um die Person zu errei­chen, damit sie uns ihre Geschichte erzählt, um medi­zi­ni­sche Infor­ma­tionen für eine voll­stän­dige Kran­ken­akte zu erhalten. Alles muss genau sein, um eine mögliche Gesund­heits­ent­schei­dung zu rechtfertigen.“

Aufruf zur geziel­teren Berichterstattung

Auch wenn sich Frau Laroche über die massive Betei­li­gung freut, fordert sie geziel­tere Erklä­rungen zu den „schwer­wie­genden, sehr störenden oder unbe­kannten“ Auswir­kungen. Dies ist notwendig, um die Reak­ti­vität der Impf­stoff­über­wa­chung zu gewährleisten.

(*) In Frank­reich gibt es 31 regio­nale Phar­ma­ko­vi­gi­lanz-Zentren: Dieses terri­to­riale Netz­werk versorgt die ANSM, die fran­zö­si­sche Arzneimittelagentur.

Die Meldungen im Einzelnen

„Geogra­fi­sche Vertei­lung: 80 % der beim CRPV von Limoges einge­gan­genen Meldungen stammen aus Haute-Vienne, 15 % aus Corrèze und 5 % aus Creuse.

Vertei­lung nach Impf­stoffen: 78% der 1.600 bear­bei­teten Meldungen betreffen Impf­stoffe von Pfizer, 18% von Astra­Ze­neca und 4% von Moderna und Janssen.

Vertei­lung nach Repor­ter­profil: 74 % der Berichte kamen von Pati­enten und 26 % von medi­zi­ni­schem Fachpersonal.

Vertei­lung nach Melde­ver­fahren: 25 % der beim CRPV einge­henden Meldungen gehen über das vom Gesund­heits­mi­nis­te­rium einge­rich­tete natio­nale Portal. Die meisten kommen per E‑Mail oder Post mit der Zusen­dung des Formu­lars zur Über­wa­chung und Meldung von uner­wünschten Ereig­nissen, das vom CRPV Limousin bear­beitet und jedem geimpften Pati­enten ausge­hän­digt wird. Eine lokale Initia­tive, die die Teil­nahme an der Dekla­ra­tion stark geför­dert hat. “

Andere regio­nale Zentren berichten von ähnli­chen Ausbrü­chen wie der in Toulouse.

SORGEN ÜBER DIE ZUKÜNFTIGE FRUCHTBARKEIT JUNGER FRAUEN

Fehl­ge­burten haben sich in Groß­bri­tan­nien während der Zeit der beschleu­nigten Impfung verviel­facht. Auch Mens­trua­ti­ons­stö­rungen werden von vielen Frauen berichtet.[4]

Was die Bedenken bezüg­lich der Frucht­bar­keit betrifft, so wird es wichtig sein, darauf zurückzukommen.

IN DEN USA[5]

Nach offi­zi­ellen Berichten der CDC und der VAERS-Datei, einer offi­zi­ellen Bundesbehörde

In den Verei­nigten Staaten wurden bis zum 14. Mai 268,4 Millionen Dosen des Impf­stoffs Covid verab­reicht. Dazu gehören 115 Millionen Dosen des Impf­stoffs Moderna, 144 Millionen Dosen von Pfizer und 9 Millionen Dosen des Impf­stoffs Covid von Johnson & Johnson (J&J).

Die Zahl der uner­wünschten Ereig­nisse, die als Folge der Covid-Impf­stoffe gemeldet wurden, hat 200.000 über­schritten, so die am 21. Mai von den Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC) veröf­fent­lichten Daten. Die Daten stammen direkt aus Meldungen, die an das Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) über­mit­telt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regie­rung finan­zierte System zur Meldung von uner­wünschten Impf­stoff­ereig­nissen in den USA. An VAERS über­mit­telte Berichte erfor­dern weitere Unter­su­chungen, bevor ein kausaler Zusam­men­hang bestä­tigt werden kann.

Zwischen dem 14. Dezember und dem 14. Mai 2021 zählte Vaers 227.805 Berichte über uner­wünschte Ereig­nisse nach anti­vi­ralen Impf­stoffen, darunter 4.201 Todes­fälle und 18.528 als schwer­wie­gend einge­stufte Vorfälle (Megan Redshaw am 21. Mai 2021[6]).

Die neuesten Daten der CDC zeigen, dass es 943 Berichte über uner­wünschte Ereig­nisse nach COVID-Impfungen bei 12- bis 17-Jährigen gibt.

Von den 4.201 bis zum 14. Mai gemel­deten Todes­fällen traten 23 % inner­halb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16 % inner­halb von 24 Stunden und 38 % bei denje­nigen, die inner­halb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die VAERS-Daten zeigen:

20 % der Todes­fälle waren auf Herz­er­kran­kungen zurückzuführen,

54 % der Verstor­benen waren männ­lich, 44 % waren weib­lich, und die rest­li­chen Todes­mel­dungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen.

Das mitt­lere Ster­be­alter betrug 74,7 Jahre, und zu den jüngsten gemel­deten Todes­fällen gehörten zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573 ) und ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942).

Andere Todes­fälle bei Kindern unter 16 Jahren wurden gemeldet und konnten nicht bestä­tigt werden oder enthielten offen­sicht­liche Fehler.

Bis zum 14. Mai hatten 1.140 schwan­gere Frauen uner­wünschte Ereig­nisse im Zusam­men­hang mit Covid-Impf­stoffen gemeldet, darunter 351 Fälle von Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.275 gemel­deten Fällen von Bell’s Lähmung wurden 51% nach Impfungen mit Pfizer-BioN­Tech, 42% nach Impfungen mit Moderna-Impf­stoff und 192 Fälle oder 10% der Bell’s Lähmung in Verbin­dung mit J&J gemeldet.

Es gab 195 Berichte über das Guil­lain-Barré-Syndrom, wobei 40 % auf Pfizer, 38 % auf Moderna und 26 % auf J&J zurück­ge­führt wurden.

Es gab 65.854 Berichte über Anaphy­laxie, wobei 38 % der Fälle auf Pfizer, 51 % auf Moderna und 11 % auf J&J zurück­ge­führt wurden.

Es gab 3.758 Berichte über Blutungs­stö­rungen und andere verwandte Erkran­kungen. Davon wurden 1.468 Berichte Pfizer, 1.093 Berichte Moderna und 1.093 Berichte J&J zugeschrieben.

Ein Artikel von Childrenshealthdefense.org kommen­tiert diese Ergebnisse:

„COVID-Impf­stoffe funk­tio­nieren mögli­cher­weise nicht für Millionen von Menschen mit Grund­er­kran­kungen. Einige Experten stellen die Empfeh­lung der CDC in Frage, dass immun­ge­schwächte Menschen geimpft werden sollten, nachdem neue Forschungen ergeben haben, dass 15 % bis 80 % der Menschen mit zugrunde liegenden Gesund­heits­zu­ständen und dieje­nigen, die immun­sup­pres­sive Medi­ka­mente einnehmen, wenige oder keine Anti­körper gegen COVID-Impf­stoffe entwickeln.

Dennoch weisen die aktu­ellen CDC-Richt­li­nien darauf hin, dass Menschen mit geschwächtem Immun­system gegen COVID geimpft werden sollten, obwohl „keine Daten vorliegen, um die Sicher­heit und Wirk­sam­keit des COVID-Impf­stoffs in diesen Gruppen fest­zu­stellen“, weil Menschen mit geschwächtem Immun­system oder solche, die aufgrund einer Erkran­kung immun­sup­pres­sive Medi­ka­mente einnehmen, weit­ge­hend von klini­schen Impf­stoff­stu­dien ausge­schlossen wurden.“

„Dr. Meryl Nass, eine Ärztin für Innere Medizin, sagte, dass es in der Verant­wor­tung der CDC liegt, die Risiken und Vorteile jedes Impf­stoffs für verschie­dene Gruppen von Menschen zu bestimmen. Für COVID-Impf­stoffe, sagte Nass, hat die CDC diese Infor­ma­tionen nicht veröf­fent­licht oder der Öffent­lich­keit mitge­teilt, welche Gruppen ein höheres Risiko haben könnten, eine uner­wünschte Reak­tion zu erfahren, die jeden mögli­chen Nutzen weit überwiegt.“

HAFTUNG DES ARBEITGEBERS FÜR ANGEORDNETE IMPFUNGEN IN DEN USA

Arbeit­geber könnten für „jede uner­wünschte Reak­tion“ haftbar gemacht werden, wenn sie die Covid-Impfung vorschreiben.

„Wenn Sie von Ihren Mitar­bei­tern verlangen, dass sie sich als Bedin­gung für die Beschäf­ti­gung (d. h. aus arbeits­be­zo­genen Gründen) impfen lassen, ist jede uner­wünschte Reak­tion auf den Covid-19-Impf­stoff arbeits­be­zogen. Die Neben­wir­kung wird erfasst, wenn es sich um einen neuen Fall gemäß 29 CFR 1904.6 handelt und eines oder mehrere der allge­meinen Krite­rien für die Erfas­sung in 29 CFR 1904.7 erfüllt.

„Umge­kehrt hat die OSHA[7] erklärt, dass sie Ermes­sens­spiel­raum bei der Durch­set­zung hat und nicht verlangt, dass uner­wünschte Ereig­nisse aufge­zeichnet werden, wenn ein Arbeit­geber nur „empfiehlt“, dass Mitar­beiter den Impf­stoff erhalten, wobei sie anmerkt, dass die Impfung wirk­lich frei­willig sein muss, damit dieser Ermes­sens­spiel­raum gilt.“

Bei der Bestim­mung, ob eine Impfung „frei­willig“ ist, heißt es auf der Website, dass „die Entschei­dung eines Mitar­bei­ters, den Impf­stoff anzu­nehmen oder abzu­lehnen, keinen Einfluss auf [seine] Leis­tungs­be­wer­tung oder den beruf­li­chen Aufstieg haben kann“ und dass „einen Mitar­beiter, der sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, keine Konse­quenzen aus dieser Entschei­dung treffen können“.

CHILDRENSHEALTHDEFENSE KOMMENTAR ZUR TRAGÖDIE DES MUSIKERS ERIC CLAPTON

Eric Clapton macht Propa­ganda für schwere Neben­wir­kungen von Astra­Ze­neca verant­wort­lich. Am 17. Mai berich­tete The Defender, dass Eric Clapton, 76, nach der Verab­rei­chung des Impf­stoffs Covid von Astra­Ze­neca eine schwere uner­wünschte Reak­tion erlitt, die ihn befürchten ließ, dass er nie wieder spielen kann.

„Unnötig zu sagen, dass die Reak­tionen kata­stro­phal waren, meine Hände und Füße waren erfroren, taub oder bren­nend und für zwei Wochen so gut wie unbrauchbar. Ich fürch­tete, ich würde nie wieder spielen“, sagte Clapton. „Aber die Propa­ganda sagte, der Impf­stoff sei für alle sicher.“

Tage nach Clap­tons Kritik an der Impfstoff-„Propaganda“ berich­tete das Wall Street Journal, dass die US-Impf­stoff­her­steller Werbe­kam­pa­gnen spon­sern, die auf etwa ein Drittel der Ameri­kaner abzielen, die den Covid-Impf­stoff nicht bekommen wollen.

Pfizer, Moderna, Regeneron und andere Phar­ma­firmen spon­sern TV‑, Radio- und Social-Media-Werbung, in der Covid-Impf­stoffe und Medi­ka­mente ange­priesen werden, um die Zahl der Impfungen zu erhöhen. Im Gegen­satz zu Medi­ka­men­ten­an­zeigen, in denen Marken­namen genannt werden, müssen allge­meine „Holen Sie sich den Impfstoff“-Anzeigen nicht den gesetz­li­chen Richt­li­nien folgen, die eine Liste der mögli­chen Neben­wir­kungen des Medi­ka­ments beinhalten.[8]

74 Tage und zählend, CDC igno­riert Defender-Untersuchungen

Laut der CDC-Website:

„Die CDC geht jeder Meldung eines Todes­falls nach, um zusätz­liche Infor­ma­tionen anzu­for­dern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um fest­zu­stellen, ob der Tod eine Folge des Impf­stoffs war oder nicht.

„Am 8. März kontak­tierte The Defender die CDC mit einer schrift­li­chen Liste von Fragen über gemel­dete Todes­fälle und Unfälle im Zusam­men­hang mit COVID-Impf­stoffen. Nach wieder­holten Versu­chen per Telefon und E‑Mail, eine Antwort auf unsere Fragen zu bekommen, kontak­tierte uns ein Spezia­list für Gesund­heits­kom­mu­ni­ka­tion von der CDC Vaccine Working Group am 29. März, drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Infor­ma­tionen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste mit Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitar­beiter, mit denen wir mehr­mals spra­chen, sagten, dass CDC-Pres­se­spre­cher die Fragen abar­bei­teten und bestä­tigten, dass die Vertre­terin sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut mit einer neuen Frist zur Verfü­gung, erhielten aber nie eine Antwort.

Der Defender setzte sich auch mit der CDC-Medi­en­ab­tei­lung in Verbin­dung, die uns mitteilte, dass die COVID-Reak­ti­ons­ein­heit darüber infor­miert werden würde, dass der Spezia­list für Gesund­heits­kom­mu­ni­ka­tion nie geant­wortet hatte. Es wurde keine Erklä­rung dafür gegeben, warum unsere Anfragen igno­riert wurden. Uns wurde gesagt, wir sollten zurück­rufen, was wir auch mehr­mals taten.

Am 19. Mai erklärte eine CDC-Mitar­bei­terin, dass unsere Fragen über­prüft worden seien und dass unsere Anfrage in ihrem System in Bear­bei­tung sei, dass sie uns aber keine Kopie der Antwort geben würde. Es ist 74 Tage her, dass wir unsere erste E‑Mail mit der Frage nach VAERS-Daten und ‑Berichten verschickt haben.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine uner­wünschte Reak­tion erlebt hat, egal bei welchem Impf­stoff, diese zu melden.“

Zusam­men­fas­send lässt sich sagen, dass es sehr schwierig ist, Infor­ma­tionen zu haben, aber die bekannten Elemente sind schon sehr bedeu­tend: zum Beispiel die Tatsache, dass die Anzahl der Todes­fälle, die in drei Monaten nach der Covid-Impfung regis­triert wurden, bereits die der in 21 Jahren in den USA für alle anderen Impf­stoffe regis­trierten erreicht.

Erin­nern wir uns auch daran, dass der Impf­stoff gegen die Vogel­grippe im Jahr 1976 nach 53 Todes­fällen und der Impf­stoff gegen H1N1 im Jahr 2009 nach 57 Todes­fällen zurück­ge­zogen wurde. Offen­sicht­lich hat die Welt der Wach­sam­keit und Sicher­heit einen anderen Maßstab.

Eine sehr vorsich­tige Schlussfolgerung

„Sie sind Lehrer, Ärzte, Juristen, Künstler, Poli­zisten, Wissen­schaftler, Psycho­logen, Essay­isten, Jour­na­listen und andere. Ange­sichts der aktu­ellen Situa­tion richten sie bitte einen Appell an jeden von uns. Ein Aufruf zum zivilen Wider­stand und zum Aufwe­cken des Gewissens.

Alleine sind wir schneller. Gemeinsam kommen wir weiter.

Afri­ka­ni­sches Sprichwort “

UND DENKEN WIR DARAN, DASS ES SICH UM GENETISCHE SUBSTANZEN (auf keinen Fall um klas­si­sche Impf­stoffe) im thera­peu­ti­schen Versuch handelt!

[1] Massacre: More than 10,000 Euro­peans KILLED by COVID-19 Vaccines According to Offi­cial EU Data

[2] Oracle BI Inter­ac­tive Dash­boards – DAP (europa.eu)

[3] www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/vaccins-covid-19-environ‑4–000-declarations-d-effets-secondaires-en-limousin_13956157/?fbclid=IwAR1-FlTfK41S7ymHS8aWGZ2Zhcd7qbREeBgVabffgz3Flw67x9FbN7WzHDs

[4] Covid-19 : le vaccin aurait un effet secon­daire sur les règles (aufeminin.com)

[5] Latest CDC Data Show Reports of Adverse Events After COVID Vaccines Surpass 200,000, Inclu­ding 943 Among 12- to 17-Year-Olds • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

[6] childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-adverse-events-covid-vaccines-surpass-200000/

[7] Occup­a­tional Safety and Health Admi­nis­tra­tion — Wiki­pedia (wikipedia.org)

Die Occup­a­tional Safety and Health Admi­nis­tra­tion (OSHA) ist eine Bundes­be­hörde in den Verei­nigten Staaten, deren Aufgabe es ist, Verlet­zungen, Krank­heiten und Todes­fälle am Arbeits­platz zu verhin­dern. Sie tut dies durch den Erlass von Vorschriften für den Arbeits­schutz. Die OSHA wurde mit dem Occup­a­tional Safety and Health Act von 1970 gegründet, einem der wich­tigsten Arbeits­schutz­ge­setze in den Verei­nigten Staaten. OSHA entwi­ckelte den 29 CFR Process Safety Manage­ment (PSM) Stan­dard, „Process Safety Manage­ment of Highly Hazar­dous Chemicals“.

[8] La ruée vers les vaccins, immense mani­pu­la­tion orga­nisée ? – Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

Quelle: Nouveau Monde