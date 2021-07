Inter­view mit Mariann Őry, Leiterin der Auslands­re­dak­tion und Haupt­mit­ar­bei­terin der konser­va­tiven unga­ri­schen Tages­zei­tung Magyar Hírlap

Von Álvaro Peñas

Sie sind bei Magyar Hírlap für die Außen­po­litik zuständig. Was halten Sie von dem Bild, das auslän­di­sche Medien, vor allem in West­eu­ropa, über Ungarn verbreiten?

Es ist stark verzerrt, aber wir hatten ein Jahr­zehnt Zeit, uns daran zu gewöhnen. Um ein Beispiel zu nennen: Die Deut­sche Gesell­schaft für Auswär­tige Politik (DGAP) hat 2014 einen Bericht veröf­fent­licht, in dem – über die deut­schen Medien – fest­ge­stellt wurde, dass „die Bericht­erstat­tung zahl­rei­cher Medi­en­quellen einfach unvoll­ständig und einseitig, im schlimmsten Fall zutiefst fehler­haft ist“. Dem Bericht zufolge könnte „die Qualität der Bericht­erstat­tung verbes­sert werden, wenn die berich­teten Infor­ma­tionen durch Gespräche entweder mit poli­tisch unab­hän­gigen Experten oder mit Experten mit anderen poli­ti­schen Ansichten genau über­prüft und kritisch hinter­fragt würden und wenn die Recher­che­be­ra­tung über den kleinen Kreis berühmter deutsch­spra­chiger Ungarn oder unga­ri­scher Exilanten in Deutsch­land hinaus auf andere aner­kannte Wissen­schaftler und Experten ausge­weitet würde“. Die Diagnose ist die gleiche für west­liche Medien im Allge­meinen heute, sieben Jahre später. In vielen Arti­keln der west­li­chen MSM finden wir immer wieder den glei­chen kleinen Kreis von Experten und Poli­ti­kern, die glei­chen Attri­bute, die glei­chen Klischees. Sowohl unga­ri­sche Poli­tiker als auch ich selbst haben die Erfah­rung gemacht, dass, wenn auslän­di­sche Jour­na­listen aufrichtig inter­es­siert schienen und unsere Argu­men­ta­tion verstanden, ihre letzt­end­li­chen Artikel die gleiche einsei­tige, partei­ische Bericht­erstat­tung brachten wie immer.

Das Bild, das viele Medien von Ungarn verkaufen, ist das eines auto­ri­tären Landes, und es gibt sogar Filme im reinsten Propa­gan­da­stil wie „Hallo Diktator“.

Es ist mehr als lächer­lich, dass die Exis­tenz der unga­ri­schen Oppo­si­ti­ons­presse ständig geleugnet und die konser­va­tiven Medien beschimpft werden, während in bestimmten west­li­chen Ländern sogar die staat­li­chen Medien eine stark partei­ische Bericht­erstat­tung über Ungarn mit subjek­tiven Meinungen veröf­fent­li­chen. Sie verwenden Wörter wie auto­ritär, rechts­ex­trem oder sogar faschis­tisch so oft, dass diese völlig an Bedeu­tung verlieren. Und natür­lich machen sie sich nicht die Mühe, sie zu erklären.

Aller­dings gibt es in Ungarn, wie auch in Polen, viele regie­rungs­feind­liche Medien. Ist an diesen Behaup­tungen über die Verfol­gung durch die Regie­rung etwas dran?

„Sie können nicht einen einzigen Medi­en­sektor nennen, in dem das meist­ver­brei­tete, meist­ge­se­hene, meist­ge­hörte, meist­ge­le­sene Medi­en­organ gegen­über der unga­ri­schen Regie­rung Sympa­thien zum Ausdruck bringen oder sie unter­stützen würde“, sagte der unga­ri­sche Außen­mi­nister Peter Szij­jarto gegen­über rumä­ni­schen Medien. Wir haben eine ganze Reihe von libe­ralen, oppo­si­tio­nellen Medien in allen Berei­chen und sie werden in keiner Weise verfolgt.

Was glauben Sie, wer hinter all diesen Kampa­gnen steckt? Teilen Sie die Ansicht von Viktor Orbán, dass George Soros haupt­ver­ant­wort­lich für diese Kampagne ist?

Wenn man sich die inter­na­tio­nale NGO-Szene anschaut, ist das Geld von Soros überall. Wann immer es ein Thema gibt, das den Zielen des Netz­werks der offenen Gesell­schaft zuwi­der­läuft – Einwan­de­rung, Grenz­kon­trolle, Pädo­philie, Trans­pa­renz von NGOs – sieht sich Ungarn einem koor­di­nierten Angriff von NGOs, Think Tanks und Lobby­gruppen gegen­über. Wann immer ein Land gegen ihre Agenda verstößt, gerät das Netz­werk in Bewe­gung. Heute Polen und Ungarn, morgen Slowe­nien und im Grunde jeder.

Viele Poli­tiker in West­eu­ropa urteilen hart über Länder, die unter dem Kommu­nismus gelitten haben und bezeichnen dieje­nigen, die gegen den Tota­li­ta­rismus gekämpft haben, wie Viktor Orbán oder Janez Janša, als Tota­li­täre. Woher kommt Ihrer Meinung nach dieser Anspruch auf mora­li­sche Überlegenheit?

Unsere Region ist seit 2004 Mitglied der EU, aber wir werden immer noch belehrt und herab­ge­wür­digt. Deut­sche, nieder­län­di­sche und andere west­liche Poli­tiker spre­chen über unsere Nationen als wären wir blinde Passa­giere oder die armen Verwandten. Sie werfen uns vor, die EU wie einen Geld­au­to­maten zu behan­deln und dabei die Regeln zu igno­rieren. Die Sache ist die, dass EU-Gelder keine Almosen sind. Ungarn und die anderen Länder der Region haben ihre Märkte geöffnet, und es fließt mehr Geld aus diesen Ländern nach West­eu­ropa ab als herein­kommt. Wenn es um EU-Regeln geht, gibt es in verschie­denen Fällen Vertrags­ver­let­zungs­ver­fahren gegen prak­tisch alle Mitglieds­staaten. Keiner ist perfekt. Aber sie zwingen allen eine libe­rale Agenda auf, und das ist nicht der Club, dem wir beigetreten sind! Poli­tiker wie Mark Rutte, der will, dass Ungarn das Knie beugt, oder Kata­rina Barley, die davon sprach, uns auszu­hun­gern, sollten sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Sie haben davon genug.

Apropos Tota­li­ta­rismus: Die Euro­päi­sche Union driftet immer auto­ri­tärer auf den Pfad der poli­ti­schen Korrekt­heit ab. Ungarn hatte unter dem sowje­ti­schen Sprin­ger­stiefel keine Souve­rä­nität und wird nun aufge­for­dert, sie an den globa­lis­ti­schen Sprin­ger­stiefel abzu­treten. Was denken die Ungarn über das, was die Euro­päi­sche Union gerade tut? Fühlen sie sich betrogen oder desillusioniert?

Die große Mehr­heit der Ungarn ist laut allen euro­päi­schen und unga­ri­schen Umfragen pro-EU. Aber sie sind auch ziem­lich kritisch gegen­über der Rich­tung, die die Insti­tu­tionen einge­schlagen haben. Die Ungarn wollen nicht wie Mitglieder zweiter Klasse in der EU behan­delt werden. Wir sind beson­ders wachsam, wenn unsere Souve­rä­nität in Gefahr ist. Aber das ist keine rein unga­ri­sche Ange­le­gen­heit. Das Versagen der EU bei der Bewäl­ti­gung der Migra­tion und der Korona-Krise hat den Euro­skep­ti­zismus in ganz Europa verstärkt. Aber noch einmal: Ein Austritt aus der EU steht in Ungarn nicht auf der Tages­ord­nung, das Ziel der Regie­rung ist es, das Europa der Nationen zu stärken und die Verei­nigten Staaten von Europa zu verhindern.

Sie verfolgen die Politik der Euro­päi­schen Union und stehen ihr sehr kritisch gegen­über. Wollen die Brüs­seler Eliten die Union in Rich­tung Verei­nigte Staaten von Europa lenken?

Ganz genau. Es gibt eine Büro­kratie, die zuneh­mend den Bezug zur Realität verliert, und die Insti­tu­tionen reißen immer mehr Macht an sich. Bestimmte west­liche Poli­tiker unter­stützen die Idee, die Souve­rä­nität noch mehr zu zerstören, indem sie Mehr­heits­ent­schei­dungen bei außen­po­li­ti­schen Entschei­dungen einführen. Das ist eine falsche Tendenz, die Europa nicht stärker machen wird, im Gegenteil.

Fidesz hat mit den Parteien der ECR- und ID-Gruppen ein Doku­ment unter­zeichnet, das die Grund­lage für eine neue Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment sein könnte. Halten Sie es für möglich, dass sich andere konser­va­tive EVP-Parteien aus Mittel- und Osteu­ropa dieser Initia­tive anschließen werden?

Das ist zum jetzigen Zeit­punkt schwer zu sagen, aber ich bin mir sicher, dass es Parteien inner­halb der EVP gibt, die die Entwick­lungen beob­achten und viel­leicht später eine Entschei­dung treffen, sich einer neuen poli­ti­schen Gemein­schaft anzu­schließen. Die EVP ist zu einer weiteren links­li­be­ralen Gruppe geworden, da gibt es nicht mehr viel Unterschied.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.