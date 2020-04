Dr. Norbert van Handel: Verspielen wir die Zukunft unserer Kinder?

Ein Gast­kom­mentar von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen/Traun)

Beson­ders in der Corona Krise ist es manchmal hilf­reich ledig­lich die Fakten darzu­stellen.

Wir haben vier Länder ausge­wählt – bei allen anderen Ländern sieht es ähnlich aus – und mit Datum 27.04.2020 gegen­über­ge­stellt: Land Einwohner Tote Prozent Schweden 10,23 Mio 2.194 0,021 Öster­reich 8,86 Mio 542 0,0061 Deutsch­land 83,0 Mio 5.976 0,0072 Italien 60,4 Mio 26.644 0,044 Letzt­end­lich entscheiden bei einer Epidemie nur die Toten und jeder einzelne, der dieses trau­rige Schicksal erfahren hat, ist zuviel!

Inter­es­sant ist aber, dass wir gar nicht wissen, wer durch Corona gestorben ist. Wir wissen nur, wer mit Corona infi­ziert war – und das ist der entschei­dende Unter­schied.

Wir wissen aber, dass beispiels­weise Schweden Wirt­schaft, Schulen und Sport nicht herun­ter­ge­fahren hat und damit für den Wieder­aufbau wesent­lich besser gerüstet ist, als andere Länder.

Wir wissen, dass zahl­reiche Experten verschie­dener Meinung sind und auch zu verschie­denen Zeiten verschie­dene Dinge gesagt haben:

– So meinte vor einiger Zeit im STERN der stets zitierte Professor Chris­tian Drosten, Viro­loge, Insti­tuts­di­rektor an der Charite Berlin, der Mann, der die Krise in der BRD steuert: „Diese Krank­heit ist eine milde Erkran­kung. Das ist eine Erkäl­tung in erster Linie. Eine Erkäl­tung, die mehr die unteren Atem­wege betrifft und sie ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem.“ – anschei­nend hat er seine Meinung jetzt diame­tral geän­dert!

– „Covid-19 ist insge­samt harm­loser als Influ­enza.“ Meint etwa Prof. Dr. Jochen Werner, Direktor der Univer­si­täts­me­dizin Essen.

– „Wäre uns das Virus nicht aufge­fallen, hätte man viel­leicht gesagt, wir haben dieses Jahr eine schwere Grip­pe­welle.“ meinte Hendrik Streeck, Professor für Viro­logie und Direktor des Insti­tuts für Viro­loge und HIV Forschung an der medi­zi­ni­schen Fakultät der Univer­sität Bonn.

Dies nur einige Exper­ten­mei­nungen.

Ein deut­scher Korre­spon­denz­partner meinte zutref­fend: „Pandemie ist das Zauber­wort für die neue General-Mani­pu­la­tion der Mensch­heit. Wenn die erste Welle nicht genug Schaden ange­richtet haben sollte, dann wird eine zweite Welle ausge­rufen oder eine dritte. Und so weiter.

Nur: sollte bei weiteren Epide­mien die Regie­rung wieder so vorgehen, wie heute, ist das Land unwi­der­ruf­lich kaputt.

Pandemie

Nur wenige wissen, dass eine Pandemie nur dann eine solche ist, wenn der Gene­ral­di­rektor der WHO diese ausruft. Dies geht aus den Leit­li­nien der WHO, die diese im Mai 2017 über­ar­beitet hat, eindeutig hervor. Nur einer entscheidet über alles – das nennt man dann Demo­kratie.

Gene­ral­di­rektor ist Tedros Adhanom Ghebreyesus, ein Äthio­pier, der bestens mit dem Portu­giesen Antonio Guterres, dem Gene­ral­se­kretär der UNO, zusam­men­ar­beitet. – Beide Herren sind stramm links.

In ihrer poli­ti­schen Küche wurde der mehr­fach zitierte Global Compact for Migra­tion entwi­ckelt, der eine sichere, geord­nete und völlig unbe­grenzte Migra­tion nach Europa gewähr­leisten soll.

In ihrer Küche wurde auch der geheim gehal­tene EU Beschluss vom September 2019 zu den „Grund­rechten von Menschen afri­ka­ni­scher Abstam­mung in Europa“ verab­schiedet, um Afri­kaner „auf sicheren und legalen Wegen in die EU einreisen zu lassen.“ Das inter­es­sante State­ment im EU Grund­satz­pa­pier lautet: „Menschen afri­ka­ni­scher Abstam­mung haben im Laufe der Geschichte erheb­lich zum Aufbau der euro­päi­schen Gesell­schaft beigetragen.“

Zahl­reiche Förde­rungen der afri­ka­ni­schen Immi­granten, die diese wesent­lich besser stellen, als die Bürger der Ziel­länder, sind darin enthalten.

Und nun der Schluss: je mehr Europa durch pande­mi­sche Auswir­kungen geschwächt wird bzw. sich selbst schwächt, umso stärker und leider auch erfolg­rei­cher werden die Bemü­hungen von WHO und UNO werden, um ihr Ziel einer totalen Multi-Kulti-Gesell­schaft in Europa zu errei­chen – dass das Euro­päi­sche Parla­ment mitmacht, wundert nicht.