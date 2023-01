Pfizer Chef Albert Bourla wurde in den Straßen von Davos von kriti­schen Jour­na­listen quasi „aufge­rieben“.

Das Team von Rebel News hatte ihn sozu­sagen „unge­schützt“ erwischt und ihm zahl­reiche sehr unan­ge­nehme Fragen gestellt, die er sonst frei­lich von den Main­stream-Medien und der Politik nicht zu hören bekommt.

Bourla glaubte sich „in Sicherheit“

Unter dem „schüt­zenden Mäntel­chen“ eines Klaus Schwab fühlen sich die Teil­nehmer des Welt­wirt­schafts­forum Davos offenbar wie in „Abra­hams Schoß“ und absolut sicher vor dem „Zugriff“ unan­ge­nehmer Konfron­ta­tionen mit kriti­schen Jour­na­listen. Allen voran Albert Bourla, der bekann­ter­weise von Main­stream-Medien mit Glacee­hand­schuhen ange­fasst wird.

Die beiden Jour­na­listen Avi Yemini, aus Melbourne Austra­lien und Esra Levante, Jour­na­list und Verleger aus Calgary Kanada, ausge­zeichnet mit der Queen’s Diamond Jubilee Medal für die Förde­rung der Meinungs­frei­heit, waren vor Ort und konfron­tierten den Pfizer-Chef mit höchst unan­ge­nehmen Fragen.

Die Beiden begaben sich auf die Straßen von Davos und ihre Beharr­lich­keit zahlte sich aus, ein „dicker Fisch“ in Person von Albert Bourla ging ihnen ins „Netz“.

Offenbar in „Sicher­heit wiegend“ machte der Pfizer-Chef einen Spazier­gang gänz­lich ohne Entou­rage und Sicherheitspersonal.

Aus dem „Original-Bericht“ der beiden inves­ti­ga­tiven Jour­na­listen, nun Auszüge aus der Vorort-Repor­tage, wie hier im Video zu sehen:

