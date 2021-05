Hamburg: „Allahu Akbar“-Brüller droht mit Messer und wird von Polizei erschossen

Ein Mann ist am Freitag bei einem Poli­zei­ein­satz in Hamburg von Beamten erschossen worden.

HAMBURG – Ein Mann habe am Freitag (28. Mai) in Hamburg-Winter­hude Autos ange­halten, beschä­digt un die Fahrer mit einem Messer bedroht. Nach Zeugen­an­gaben habe der zunächst nicht iden­ti­fi­zierte Mann Allahu-Akbar-Rufe (Gott ist groß) von sich gegeben, verlau­tete eine Polizeisprecherin.

Alar­mierte Poli­zei­be­amte hätten zunächst Pfef­fer­spray einge­setzt, zufällig am Tatort eintref­fende SEK-Beamte einen Taser. Beides habe nicht gewirkt, daraufhin habe ein Poli­zist auf den Mann geschossen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und starb trotz des Einsatzes eines Notarztes kurze Zeit später, berichtet die Berliner Zeitung.

„Extre­mis­ti­sche Moti­va­tion“ nicht ausgeschlossen

Eine extre­mis­ti­sche Moti­va­tion für sein Verhalten könne nicht ausge­schlossen werden, daher sei neben der Mord­kom­mis­sion auch die Staats­schutz­ab­tei­lung des Landes­kri­mi­nal­amtes in die Ermitt­lungen einbe­zogen worden. Wie immer in derar­tigen Fällen, wenn Poli­zisten von der Dienst­waffe Gebrauch machten, werde es auch interne Ermitt­lungen geben, so t‑online.de