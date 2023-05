Von DAVID BERGER | “No Way – Do not come to Europe”: Akti­visten der „Iden­ti­tären Bewe­gung Deutsch­land“ haben in afri­ka­ni­schen Städten groß­flä­chige Werbe­an­zeigen mit dem Slogan “No Way – Do not come to Europe” geschaltet. Damit agieren sie wesent­lich humaner als die deut­sche Flüchtlingspolitik.



Auf der Home­page der Gruppe heißt es:

„Die Iden­ti­täre Bewe­gung Deutsch­land hat in zahl­rei­chen afri­ka­ni­schen Staaten und Regionen eine Aufklä­rungs­kam­pagne zur Verhin­de­rung der Massen­ein­wan­de­rung nach Europa gestartet. In Ländern wie Uganda, Ghana, Somalia und vielen mehr plat­zierte die Bewe­gung mehrere Groß­flä­chen­pla­kate und setzte ein deut­li­ches Zeichen gegen die zuneh­mende Emigra­tion aus Afrika in Rich­tung Europa.“

Vorbild ist dabei die austra­li­sche Regie­rung, die mit einer ähnli­chen Kampagne in Ländern wie Paki­stan, Sir Lanka oder Indo­ne­sien im Jahr 2013 die Migran­ten­ströme nach Austra­lien inner­halb von nur wenigen Monaten auf nahezu null redu­zieren konnte.

Politik des Einwan­de­rungs­stopps und der Remigration

Hinter­grund der Aktion sei, dass die Menschen in Afrika von unseren Poli­ti­kern in einer gefähr­li­chen Wohl­stands­il­lu­sion gehalten werden:

„Wir müssen uns endlich ehrlich machen und die Fakten scho­nungslos auf den Tisch packen. Europa hat keinen Platz für noch mehr Migranten. Unser soziales Kapital, unsere kultu­relle Belas­tungs­fä­hig­keit und Infra­struktur sind bereits über­stra­pa­ziert. Wir brau­chen endlich eine Politik des Einwan­de­rungs­stopps und der Remi­gra­tion. Mit ehrli­chen Aufklä­rungs­kam­pa­gnen in Afrika und Asien können wir dabei auch schon an einem präven­tiven Hebel ansetzen“ – so die Akti­visten auf ihrer Homepage.

Zudem wollen die Akti­visten so das krimi­nelle Geschäft der Menschen­schlepper stören, indem sie diese Akteure bereits bei der Nach­frage bekämpfen.

Aktion der IB wesent­lich humaner als Migra­ti­ons­po­litik der Regierung

Die Migra­ti­ons­krise über­for­dert Deutsch­land immer mehr. Während Innen­mi­nis­terin Faeser komplett über­for­dert scheint, wurde heute ein interner Bericht bekannt, in dem Vertreter von Kommunen und Ländern schlagen und einschnei­dende Maßnahmen zur Begren­zung der Migra­tion bis hin zu einer Schlie­ßung der Grenzen (bzw. Verwei­ge­rung der Einreise an den Grenzen) fordern.

Man mag zu IB stehen wie man mag: eine Bekämp­fung der Massen­mi­gra­tion aus den afri­ka­ni­schen Ländern ist deut­lich humaner und fairer als das Anlo­cken dieser Menschen, denen man dann kurz vor ihrem Ziel die Einreise verwei­gert oder sie in ein Land lässt, das derzeit in eine Krise schlit­tert, die die Menschen hier bald veran­lassen könnte, nach Afrika auszuwandern.

