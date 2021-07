108 ille­gale Migranten wurden inner­halb von 12 Stunden bei dem Versuch fest­ge­nommen, die unga­ri­sche Grenze mit Hilfe krimi­neller Schlepper zu überqueren

Von László János Szemán

Immer mehr ille­gale Migranten werden mit Hilfe von Schlep­pern nach Ungarn einge­schleust, um dann von orga­ni­sierten krimi­nellen Banden nach Öster­reich und Deutsch­land gebracht zu werden. Unga­ri­sche Poli­zisten und Soldaten fangen Hunderte von ille­galen Grenz­gän­gern in verschie­denen Teilen Ungarns ab.

Ille­gale Migranten aus Serbien verletzen immer wieder die unga­ri­sche Souve­rä­nität und über­schreiten mit Hilfe von Menschen­schmugg­lern die grüne Grenze. Die meisten von ihnen werden von der Polizei auf unga­ri­schem Hoheits­ge­biet abge­fangen, und dieje­nigen, die ihre Iden­tität nicht glaub­haft nach­weisen können, werden zurück zur vorläu­figen Sicher­heits­grenz­ver­wah­rung eskor­tiert. Poli­zei­be­amte berichten, dass sich Tausende von Migranten entlang der Balkan­route in Rich­tung West­eu­ropa aufge­macht haben.

Sie kommen zu Hunderten

Die dienst­ha­benden Poli­zei­be­amten haben bis heute Morgen um 5.30 Uhr inner­halb von 12 Stunden 108 Grenz­gänger fest­ge­nommen. Zwischen 17.30 Uhr am 30. Juli und 5.30 Uhr am 31. Juli wurden an der Grenze des Komi­tats Bács-Kiskun zwischen Homorúd, Vaskút, Bátmo­nostor, Bácsalmás, Solt­vad­kert und Gara in sieben Fällen insge­samt 47 Grenz­gänger ange­halten. Im Komitat Cson­grád-Csanád gingen die Patrouillen in neun Fällen gegen sechzig Grenz­gänger in den Verwal­tungs­ge­bieten Szeged, Ásott­halom, Kiszombor, Öttömös und Ruzsa vor. Darüber hinaus nahm die BRFK-Polizei einen Grenz­gänger in Buda­pest fest.

Die aufge­grif­fenen ille­galen Einwan­derer wurden im Rahmen regu­lärer Kontrollen aufgegriffen

Da sie jedoch weder ihre Iden­tität noch die Recht­mä­ßig­keit ihres Aufent­halts in Ungarn nach­weisen konnten, beglei­tete die Polizei sie gemäß den geltenden unga­ri­schen Rechts­vor­schriften zurück zum vorüber­ge­henden Sicherheitsgrenzverwahrung.

Einen Tag zuvor, zwischen 17.30 Uhr am 29. Juli und 5.30 Uhr am 30. Juli, hatten unga­ri­sche Poli­zisten und Soldaten insge­samt 103 Grenz­gänger fest­ge­nommen. Dreißig von ihnen wurden im Komitat Bács-Kiskun an der Grenze aufge­griffen, während die Patrouillen im Komitat Cson­grád-Csanád in acht Fällen insge­samt 49 ille­gale Grenz­über­tritte stoppten. Im Komitat Veszprém wurden 24 ille­gale Migranten von der Polizei am Rande von Devecser aufgegriffen.

Die Personen gaben sich als syri­sche, irani­sche, marok­ka­ni­sche, paki­sta­ni­sche, soma­li­sche, türki­sche, irani­sche und afgha­ni­sche Staats­an­ge­hö­rige aus, hatten aber keine offi­zi­ellen Papiere, so dass die Polizei sie zurück zur Grenze eskortierte.

Rumä­ni­scher Schlepper

In den letzten 12 Stunden wurde in Ungarn eine Person wegen Menschen­han­dels ange­klagt. Auf der Grund­lage eines Berichts der Abtei­lung Székes­fehérvár der Abtei­lung für inter­na­tio­nale Krimi­na­lität des Natio­nalen Ermitt­lungs­büros hielten Poli­zei­be­amte des Komi­tats Bács-Kiskun am 31. Juli um 3.45 Uhr in Solt­vad­kert, bei Kilo­meter 44 der Haupt­straße 54, einen Liefer­wagen an.

Das Fahr­zeug mit unga­ri­schen Kenn­zei­chen wurde von einem Rumänen gefahren, während sich im Lade­raum zehn Männer versteckten, die sich als Syrer ausgaben und keine Papiere hatten.

Die Mitar­beiter der Migra­ti­ons­ab­tei­lung des Poli­zei­prä­si­diums des Komi­tats Bács-Kiskun nahmen den Rumä­nien wegen des Verdachts auf Menschen­schmuggel fest, während die Grenz­gänger nach ihrer Befra­gung zum vorüber­ge­hend gesi­cherten Grenz­über­gang zurück­be­gleitet werden.

Der Schlepper könnte bis zu fünf­zehn Jahre bekommen

Nach dem Straf­ge­setz­buch wird das Verbre­chen des Menschen­schmug­gels im Haupt­fall mit einer Frei­heits­strafe zwischen einem und fünf Jahren und in schweren Fällen mit fünf bis fünf­zehn Jahren bestraft.

Quelle: Magyar Nemzet