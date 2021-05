Als es darum ging, so viele Menschen wie möglich zu animieren sich impfen zu lassen, wurde den Leute die Illu­sion vermit­telt, dass nach ausrei­chender Impfung der Bevöl­ke­rung wieder ein Leben wie „vor Corona“ möglich sein werde. „Verschwö­rungs­theo­re­ti­kern“ war aller­dings klar, dass die Agenda „Durch­impfen“ parallel zur Agenda „Umbau der Gesell­schaft dank Corona“ natür­lich weiterhin durch­ge­zogen werden wird. Eine Rück­kehr zur Norma­lität ist nämlich gar nicht vorgesehen.

Diszi­pli­nie­rungen werden weiter­gehen – jeder Mensch ist jetzt eine Gefahr

Will sagen: Die Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen samt parti­eller Einschrän­kung funda­men­taler Bürger­rechte wird selbst­ver­ständ­lich weiter­gehen. Mal mehr, mal weniger. Jetzt, beispiels­weise vor dem Sommer, wo bekannt­lich so wie im letzten Jahr (ohne Impfungen), die Infek­ti­ons­raten massiv fallen, wird man groß­zügig gewisse Locke­rungen gewähren. Aber immer mit dem Zusatz. Vorsicht, jeder könnte nach wie vor als Viren­ver­breiter eine Gefahr darstellen und jeder kann ange­steckt werden. Egal ob geimpft oder nicht. Gesunde sollen sich vor Gesunden fürchten.

Saison­be­dingter Rück­gang der Infek­tionen wird als Impf­erfolg umgedeutet

Die saison­be­dingten rück­läu­figen Fall­zahlen werden natür­li­chen als Impf­erfolg darge­stellt werden, die Gruppe der zu Impfenden sollen auch auf Kinder ausge­weitet werden, damit im Herbst dann „alles wieder gut“ ist. Speziell für die Phar­ma­in­dus­trie. Soweit so schlecht. Wir erin­nern uns: Auch letztes Jahr gab es ohne Impfungen im Sommer kaum Infektionen.

Desaster droht: Infek­ti­ons­raten steigen dort wo am meisten geimpft wurde

Bedau­er­li­cher­weise tritt jetzt der Fall, dass die Infek­tionen, trotz warmer Saison ausge­rechnet bei bereits Geimpften fall­weise drama­tisch steigen. Wie bereits in diversen Medien berichtet, kam es beispiels­weise in Köln zu 1.800 Neuin­fek­tionen bei vermeint­lich Immu­ni­sierten. Am 12. Mai waren aktuell 2.611 Personen dort positiv getestet worden. Am Sonntag (9. Mai) waren es noch 3.444 Personen. Brisant daran: 1.789 der mit dem Corona-Virus Infi­zierten hatten zuvor bereits eine Impfung erhalten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatten 1.335 Menschen eine Infek­tion trotz Erst­imp­fung und 454 trotz bereits erfolgter Zweit­imp­fung. Somit gehen die Hälfte der in Köln gemel­deten Corona-Infek­tionen auf bereits geimpfte Personen zurück. Und das obwohl nicht einmal die Hälfte der Bevöl­ke­rung in Köln geimpft wurde! Man muss kein Mathe­matik Genie sein, um auszu­rechnen, dass da etwas nicht stimmt.

Zahlen, die nicht mehr als statis­ti­sche Normal­größe abzutun sonder, sondern sogar Experten vor Rätsel stellen. Der Chef des Kölner Gesund­heits­amtes, Johannes Nießen zu BILD:

„Dass man trotz Impfung infi­ziert wird, ist nicht der Normal­fall. Diese Zahlen machen mir Sorgen.“

Das Geschehen sei jedoch „händelbar“, er ergänzt:

„Solange es so wenige sind, ist das Geschehen händelbar. Wir beob­achten die Lage weiter, Auswir­kungen auf unseren Impf-Plan haben diese Fälle aber bislang nicht“.

Um die Impfungen noch etwas Posi­tives folgt sagt Nießen noch dazu:

„Wer trotz Impfung infi­ziert wird, erlebt meist einen milden Verlauf der Krankheit.“

Das trifft jedoch auch in den meisten Fällen bei Nicht­ge­impften zu. Nur tragen diese Leute nicht das Risiko Impf­schäden davon­zu­tragen. Rampo­niertes Immun­system inklusive.

Impf-Probleme waren vorhersehbar

Allein „Impf­skep­tiker“, „Covidioten“ und sons­tige „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ verwun­dert das nicht. So hat beispiel­weise unsere Redak­tion in den letzten Monaten eine Fülle von Arti­keln veröf­fent­licht, wo wir das prophe­zeit haben – sogar ohne Kris­tall­kugel und sehe­ri­schen Fähig­keiten. Man musste ledig­lich die Exper­tisen seriöser Wissen­schaftler und Medi­ziner aufgreifen, anstatt sich von den „serösen Medien“ und Poli­ti­kern, die die über­ge­ord­nete Inter­essen verfolgen, verrückt machen zu lassen. Ein mediales Dauer­tom­mel­feuer, das bereits 14 Monate andauert, hat bei vielen Menschen bewirkt, dass vile Leute nicht mehr fakten­ge­stützt denken können.

Nun zu den Fakten:

Vergleich wir die Statistik der Todes­fälle und stellen Schweden den Impf­vi­ze­welt­meister Chile gegen­über (unsere Redak­tion berich­tete bereits darüber „https://unser-mitteleuropa.com/auswaertiges-amt-warnt-katastrophennotstand-beim-impf-vizeweltmeister-chile-trotz-weitgehender-durchimpfung/). Auch die Statis­tiken von Deutsch­land und Öster­reich beweisen, dass trotz Lock­down keine rele­vanten Unter­schiede zu Schwenden fest­zu­stellen sind (vergl. Schweden mit Öster­reich – beide Länder haben etwa gleich­viel Einwohner). Und auch Ungarn, wo man beson­ders stolz auf die hohen Impf­raten ist (siehe unseren Gast­bei­trag von heute), sieht die Statistik alles andere als rosig aus. Vergli­chen mit den anderen hier gezeigten Länder­werten bestätig das die Annahme, dass die Impfungen nicht das halten was verspro­chen wird.



Statistik Covid-Todes­fälle Schweden



Statistik Covid-Todes­fälle Deutschland



Statistik Covid-Todes­fälle Österreich



Statistik Covid-Todes­fälle Ungarn

Quelle der oben ange­führten Stati­kern: Center for Systems Science and Engi­nee­ring (CSSE) at Johns Hopkins Univer­sity.

Hier noch eine Grafik passie­rend Zahlen von von Owid die zeigt, dass in Ländern mit hoher Impf­quote, die Todes­zahlen im steigen begriffen sind.

Zahlen­an­gabe oben: Geimpfte auf jeweils 100 Bewohner.

