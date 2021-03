Und wieder bewahr­heitet sich eine Verschwö­rungs­theorie, oder besser noch, zwei Verschwö­rungs­theo­rien: Zum ersten nämlich, dass die Ankün­di­gung, dass wenn alle geimpft sind, es wieder so weiter­gehen wird wie vor der soge­nannten Pandemie. Und zum zweiten, dass es eine grobe Verant­wor­tungs­lo­sig­keit ist, Leute zu impfen, ohne dass zuvor fest­ge­stellt wird, ob diese Personen aufgrund vorher­ge­gan­gener Infek­tion bereits immun sind. Denn in so einem Fall könnten Erschei­nungen auftreten, die noch nicht ausrei­chend „erforscht“ sind. Beispiels­weise erneute Krank­heits­aus­brüche, da das Immun­system dann nicht mehr so funk­tio­niert, wie erwartet. Hieb- und stich­feste Erkennt­nisse darüber wird es wohl erst dann geben, wenn die Versuchs­reihe an Menschen beendet sein wird. Nicht umsonst wurden Impfungen erst nach jahre­langen Versu­chen zuge­lassen, wie jeder mitt­ler­weile weiß.

Kran­ken­schwester nach Impfung erneut erkrankt

Obwohl eine Linzer Kran­ken­schwester im Februar ihre zweite Impf­dosis erhalten hatte, erkrankte Eva-Maria B. erneut an Corona. Bereits letztes Jahr litt sie an schweren Corona-Symptomen, berichtet OE24.at. Es drängt sich somit die Frage auf, warum jemand, der im Prinzip immun sein sollte und oben­drein schon geimpft ist, erneut an Corona erkrankt. Geholfen hat die Impfung somit nicht – hat sie am Ende sogar geschadet?

Forscher erwartet kata­stro­phale Folgen

Selbst einem Impf­stoff-Befür­worter und ‑Forscher, also keinem „Corona-Leugner“, zufolge ist die aktu­elle Corona-Massen­imp­fungs-Kampagne in der Hoch­phase der Pandemie extrem gefährlich.

„Die selek­tive Immu­n­e­vasion begüns­tigt auch die weitere Verbrei­tung hoch­in­fek­tiöser Stämme, da die Massen­imp­fung die Impf­stoff­emp­fänger zuneh­mend zu asym­pto­ma­ti­schen Sprea­dern macht. Letz­tere über­tragen hoch­in­fek­tiöse Viren auf die unge­schützten oder noch nicht infi­zierten Personen. Dies ist genau das Gegen­teil von dem, was die Impf­stoffe tun sollten“, so der Forscher laut deutsche-wirtschafts-nachrichten.de.