Nun ist es soweit: Der Nahost­kon­flikt mit allen seinen unap­pe­tit­li­chen Begleit­erschei­nungen ist jetzt in Europa ange­kommen. Aus „Schutz­su­chenden“, denen man groß­zügig Asyl gewährte, werden jetzt Kämpfer für die Rechte der Paläs­ti­nenser. Wir wollen jetzt nicht darüber disku­tieren, ob deren Protest gegen die Zustände im Land ihrer Herkunft berech­tigt ist oder nicht. Fakt ist, dass der Konflikt jetzt bei uns auch für Krawalle sorgt. Irres „Allahu Akbar“-Gebrüll inklu­sive. Besorg­nis­er­re­gend ist auch, dass dieser „Krieg“ in Europa sich nicht mehr auf das Paläs­ti­n­a­pro­blem beschränkt, sondern zu einer „Sache“ des Islams wird. Anders ist nicht zu erklären, dass Staaten wie die Türkei, die ja mit Paläs­tina außer der gemein­samen Reli­gion nichts verbindet, sich mit den aus der Region Geflüch­teten und jetzt hier lebenden Personen offen­sicht­lich verbrüdern.

Dazu berichtet die öster­rei­chi­sche „Kronen Zeitung“ in ihrer online-Ausgabe:

„Türkeis Präsi­dent Recep Tayyip Erdogan hat am Montag die Soli­da­rität der öster­rei­chi­schen Bundes­re­gie­rung mit Israel im Konflikt mit der von der EU als Terror­or­ga­ni­sa­tion einge­stuften Hamas mit deftigen Worten verur­teilt. ‚Ich verfluche den öster­rei­chi­schen Staat. Er will wohl, dass die Muslime den Preis dafür zahlen, dass er die Juden einem Genozid unter­zogen hat‘“, wurde Erdogan zitiert.

Kritik aus Ankara gab es auch an den öster­rei­chi­schen Innen­mi­nister Karl Nehammer (ÖVP), der bei einer Pres­se­kon­fe­renz am Montag die „unrühm­liche Rolle der Türkei“ kriti­siert hatte.“

Krawallen in Wien zwischen Kurden und Türken in Wien

Dass Leute unter­schie­li­cher Islam-Vari­anten sich wech­sel­seitig nicht schme­cken können, ist eben­falls nicht gelebte Multi­kulti-Kultur. Nur wir genießen das Privileg, alle glei­cher­maßen lieb­haben zu dürfen bzw. müssen.

Nach den Krawallen in Wien zwischen Kurden und Türken vor knapp einem Jahr in Wien hat die Polizei in den vergan­genen Monaten mehrere Schwer­punkt­ak­tionen gesetzt und damit nach Angaben von Innen­mi­nister Nehammer eine „Erschüt­te­rung“ der Szene erreicht. Es kam zu mehr als 100 Fest­nahmen, zudem 164 Anzeigen. Am Montag stellte der Innen­mi­nister zudem einmal mehr klar: „Es gibt keinen Grund dazu, in Öster­reich auslän­di­sche Konflikte auszu­tragen“ – auch im Hinblick der aktu­ellen Demons­tra­tionen rund um den Nahost­kon­flikt. Scharfe Kritik übte Nehammer an der Türkei und ihrem Präsi­denten Recep Tayyip Erdogan, berichte die genannte Zeitung weiter.

Einmal mehr erhebt sich die Frage, wie man den Leuten, denen hier Schutz und Aufnahme gewährt wurde, klar­ma­chen soll, dass sie ihre poli­ti­schen Probleme gefäl­ligst nicht bei uns, sondern vor Ort zuhause austragen mögen. Das präpo­tente Benehmen, nicht nur der „Allahu Akbar“-Brüller, sollte uns eine Warnung sein, was auf uns zukommen wird, wenn solche „Schutz­su­chenden“ und deren Nach­kommen erst mal eine kriti­sche Masse im Land errei­chen, die nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Linke und sons­tige Gutmen­schen können es offen­sicht­lich nicht erwarten, dass dieser Zustand bald eintritt.