Israel: Jetzt alle 6 Monate weitere Impfungen – sonst keinen Impfpass

Israels Minis­ter­prä­si­dent Benjamin Netan­jahu kündige jetzt das an, was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ bereits seit längerer Zeit verkün­deten: Nämlich, dass das „Durch­impfen“ der Bevöl­ke­rung – Israel und Chile sind da Vorreiter – nach den Erst­imp­fungen ständig wieder­holt werden wird, oder besser wieder­holt werden muss. Netan­yahu wört­lich zum ‚worst case scenario‘:

„Die 9 Millionen Israelis müssen alle sechs Monate mit zwei­fa­cher Dosis geimpft werden“

Konkret heißt das, dass man in Israel mit dem dort einge­setzte Pfizer-Impf­stoff, nachdem ja pro Impf­tranche zwei Impfungen erfolgen müssen, 4 (!) Mal pro Jahr geimpft wird. Im Schnitt also alle 3 (!) Monate. Und das gilt selbst­ver­ständ­lich auch für Personen, die aufgrund ihres Alters gar nicht sonder­lich gefähr­detet sind. Sicher zur Freude Phar­ma­in­dus­trie. Für den Bürger heißt das, dass der Impf­pass nur 180 Tage gültig sein wird und wer da nicht mitmacht, ist dann eben Bürger zweiter Klasse – sogar am Strand (siehe Foto unten) und gewal­tigen Einschrän­kungen unterworfen.

“We have to vacci­nate 9 million citi­zens of #Israel, every 6 months, two doses”

