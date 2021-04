Ist der Westen schon tot?

Die Ausrot­tung des kriti­schen Geistes ist das ulti­ma­tive Ziel, nach dem es für Libe­rale kein Hindernis mehr geben wird

Von Tamás Fricz

Zu der im Titel gestellten provo­kanten Frage würde ich noch eine weitere hinzu­fügen: Was hält eine Kultur wirk­lich zusammen? Meiner Meinung nach ist es ihr Geist, ihre Denk­weise und die Sprache, die sie verwendet.

In den letzten ein oder zwei Jahr­zehnten befand sich die Denk­weise und der Geist, die Europa und den Westen im weiteren Sinne einst prägten, in einer Krise. Dies ist wich­tiger als jede andere mate­ri­elle Bedro­hung für die west­liche Welt. Aus diesem Grund, und das ist der entschei­dende Grund, können wir sagen, dass der Westen, wenn nicht bereits tot, so doch in tödli­cher Gefahr ist.

Natür­lich dürfen auch die mate­ri­ellen, greif­baren Bedro­hungen der euro­päi­schen Inte­grität nicht vernach­läs­sigt werden, mit denen wir schon seit einiger Zeit leben. Zunächst möchte ich die seit 2015 zuneh­mende Migra­tion und ihre Folgen erwähnen: die Isla­mi­sie­rung Europas, die leib­haf­tige Bedro­hung durch den Terro­rismus, die Verän­de­rung der national-ethni­schen Zusam­men­set­zung Europas zugunsten der musli­mi­schen Gläu­bigen, das Entstehen einer Art Eurabia, das keine Phan­tasie mehr ist. Forscher schätzen die Zahl der Menschen mit isla­mi­schem Hinter­grund auf dem Konti­nent derzeit auf etwa sechs bis sieben Prozent, und Experten sagen, dass die Prozesse weit­ge­hend unum­kehrbar sind, sobald der Anteil einer rassisch-kultu­rell-reli­giösen Minder­heit in einer Bevöl­ke­rung über 10 bis 15 Prozent steigt. Vor allem, wenn diese Minder­heit eine viel höhere Ferti­li­täts­rate hat – also mehr Kinder geboren werden – als die einhei­mi­sche Mehr­heit. Es gibt bereits viele Städte und Stadt­teile in West­eu­ropa (z.B. London, Rotterdam, Paris, Hamburg, Berlin, Wien, etc.), in denen der Anteil der Muslime und Menschen aus fremden Kulturen nahe der fünfzig Prozent liegt.

Es stimmt, dass die oben erwähnte Verschie­bung vorerst haupt­säch­lich West­eu­ropa betrifft und wir Mittel- und Osteu­ro­päer bewusst außen vor gelassen wurden. Aber wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass das, was im Westen vor uns passiert, uns nichts angeht, denn wir sollten nicht vergessen, dass die Muslime, wenn sie erst einmal in die west­li­chen Städte einge­drungen sind, diese früher oder später über­füllen werden, sie werden neue Plätze brau­chen und sie werden beginnen, sich auf die östliche Hälfte des Konti­nents auszu­breiten. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass eine der wich­tigsten Visionen der isla­mi­schen Reli­gion die Erobe­rung der Länder der Kuffar (Ungläu­bigen) ist, die Umwand­lung der Welt in ein großes Kalifat.

Natür­lich wissen wir, dass die massen­hafte, über­wie­gend ille­gale Migra­tion nach Europa kein Zufall ist, sondern dass dahinter eindeutig Absichten stehen, nämlich die der globalen Finanz- und Markt­elite, die diese seit Jahr­zehnten vertritt.

Aber sowohl die Migra­tion als auch die anti­na­tio­nalen Ambi­tionen der globalen Elite können abge­wehrt werden, solange der Geist und die Denk­weise der euro­päi­schen Kultur, die in der grie­chi­schen Philo­so­phie, dem römi­schen Rechts­denken und den mora­li­schen Normen des Chris­ten­tums verwur­zelt sind, bewahrt werden. Das ist die kultu­relle Basis, die sich im Laufe der Jahr­hun­derte zu einer Zivi­li­sa­tion entwi­ckelt hat, um es mit den Worten Oswald Speng­lers zu sagen, und die Europa und die weitere west­liche Welt (ameri­ka­ni­sche, kana­di­sche, austra­li­sche usw.) bis zum Ende des 20. Jahr­hun­derts geprägt hat.

Ich bin davon über­zeugt, dass der Westen in der Lage ist, selbst die größten mate­ri­ellen, mate­ri­ellen, physi­schen usw. Bedro­hungen abzu­wehren, solange er sich eine entwi­ckelte Denk­weise und einen Geist bewahrt, der ihn befä­higt, die Natur und Bedeu­tung der Heraus­for­de­rung zu sehen und zu verstehen und somit ange­mes­sene Antworten zu finden und zu schaffen, die die Form konkreter sozialer, poli­ti­scher, wirt­schaft­li­cher usw. Formen der Vertei­di­gung annehmen. Die Erho­lung von den beiden Welt­kriegen des 20. Jahr­hun­derts und sogar der Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahr­hun­derts sind ein eindrucks­voller Beweis dafür.

Aber hier und jetzt, im einund­zwan­zigsten Jahr­hun­dert, sind Europa und der Westen in echter Gefahr, gerade weil ihre Spiri­tua­lität und ihr intel­lek­tu­eller Charakter, die sie jahr­hun­der­te­lang befä­higt haben, im Vergleich zu anderen Zivi­li­sa­tionen die höchsten wissen­schaft­li­chen, poli­ti­schen, kultu­rellen, wirt­schaft­li­chen, künst­le­ri­schen, lite­ra­ri­schen usw. Leis­tungs­stan­dards zu errei­chen, sich auflösen und zerfallen. Und wenn diese Spiri­tua­lität zu zerfallen beginnt – und das sehen wir leider -, dann verliert der Westen seine Kraft und seine zivi­li­sa­to­ri­sche Über­le­gen­heit. Und dann beginnt der Prozess, den Spengler den „Unter­gang des Abend­landes“ nannte, wirk­lich. Seine abschre­ckende Prophe­zeiung der 1920er Jahre mag etwas verfrüht gewesen sein, im letzten Jahr­hun­dert war der von ihm als faus­tisch bezeich­nete Kultur­kreis noch erneue­rungs­fähig, aber jetzt könnte das, worüber er als hell­sich­tiger Visionär schrieb, Wirk­lich­keit werden.

Aber was ist der Geist und die Denk­weise, die Europa und den Westen im weiteren Sinne charakterisieren?

Der viel­leicht wich­tigste ist der kriti­sche Geist, der aus der grie­chi­schen Philo­so­phie stammt, die Fähig­keit, das, was in der Welt geschieht, von außen zu betrachten, zu analy­sieren und zu beur­teilen. Wir schaffen Begriffe, um Dinge zu benennen, wir führen wissen­schaft­liche Unter­su­chungen durch, wir akzep­tieren keine vorge­fer­tigten Erklä­rungen aus dem Steg­reif, wir hinter­fragen sie, wir suchen logi­sche, kausale Zusam­men­hänge mit Ereig­nissen in unserer unmit­tel­baren und weiteren Umgebung.

Dadurch ist der Euro­päer kein abhän­giger, gehor­samer Untertan irgend­einer Auto­rität, akzep­tiert keine Erklä­rungen und Inter­pre­ta­tionen ex cathedra, fragt immer wieder nach, und wenn er die Antworten nicht vernünftig findet, bricht er mit ihnen und sucht nach anderen Antworten. Daraus wiederum erwächst der Geist der Debatte, der auch ein Charak­te­ris­tikum des west­li­chen Menschen ist; von der grie­chi­schen Agora über parla­men­ta­ri­sche Debatten bis hin zu wissen­schaft­li­chen Diskursen stehen, konfron­tieren und prallen Argu­mente aufein­ander, und es gilt das Montesquieu’sche Gebot der Meinungs­frei­heit für alle Meinungen und Positionen.

Der kriti­sche Geist, das logi­sche Denken, die Suche nach Ursache und Wirkung, die Kultur der Debatte, all das schützt den west­li­chen Menschen vor Glau­bens­sätzen, Irra­tio­na­li­täten, unbe­weis­baren Behaup­tungen und ermög­licht eine Art Realismus, eine objek­tive Art, über die Welt zu denken.

Und genau diese intel­lek­tu­ellen Fähig­keiten, die die erstaun­liche Entwick­lung des Westens ermög­licht und unter­mauert haben, beginnen sich vor unseren Augen aufzulösen.

Aber wir müssen sehen, dass dies kein natür­li­cher Prozess des „Alterns“ ist, nicht die unver­meid­liche letzte Stufe des Prozesses von Geburt – Blüte – Tod. Sie wird von großen und umfang­rei­chen globalen Netz­werken mani­pu­liert, erzwungen und stimu­liert. Im Kern ist die globale Hinter­macht, die globale Finanz­markt­elite, seit Jahr­zehnten mit dem inter­na­tio­nalen libe­ralen Netz­werk verbündet, das den poli­tisch korrekten (PC) Diskurs im sozialen, kultu­rellen, wissen­schaft­li­chen, erzie­he­ri­schen, poli­ti­schen, privaten usw. Bereich verbreitet und den Weg für die im Great Reset (auch) ange­dachte komplexe Welt­ge­sell­schaft ebnet.

Diese PC-Sprache, oder besser gesagt Neu-Sprache, die vom globa­lis­ti­schen Netz­werk mit erstaun­li­cher Aggres­si­vität in die gesell­schaft­liche Kommu­ni­ka­tion einge­führt wird, soll die letzte und stärkste Basis des Euro­pä­er­tums, den Westen, seinen Geist und seine Denk­weise elimi­nieren und ausrotten. Libe­rale, die kommu­nis­ti­sche Methoden anwenden (kommu­nis­ti­sche Libe­rale), besei­tigen kriti­sches Denken in Univer­si­täten, Forschungs­werk­stätten, Schulen, Kultur, Arbeits­plätzen, sozialen Platt­formen usw. und schaffen statt­dessen sichere Räume, in die kriti­scher Geist, Debatte, Hinter­fragen nicht eindringen können. Sie erzeugen geschützte soziale Gruppen, über die nur nette Dinge gesagt werden können (siehe LGBTQI-Gruppen), sie gehen davon aus, dass alle Menschen gleich sind, was die Möglich­keit der Bewer­tung und Quali­fi­zie­rung ausschließt. Es gibt nur Offen­ba­rungen und Urteile, keine Argu­mente und Nach­weise. Die Geschichte wird abge­schafft, weil das Nach­denken über Geschichte zur Logik, zum Erkennen von Ursache und Wirkung in Bezug auf die Gegen­wart führt, und statt­dessen gibt es eine Kultur der Aufhe­bung, die Konstruk­tion einer Gegen­wart ohne Vergan­gen­heit. Sie errichten eine neue, unhin­ter­frag­bare Welt, in der die Sprache radikal umge­staltet wird, und jeder, der sich nicht an die Sprache dieser schönen neuen Welt anpasst, wird mit den brutalsten Mitteln elimi­niert, aus dem komplexen System des kommu­nis­ti­schen Libe­ra­lismus ausradiert.

Es ist auch offen­sicht­lich, dass der Islam durch dasselbe gekenn­zeichnet ist: die Verkün­di­gung unwi­der­leg­barer Offen­ba­rungen, das Ausspre­chen endgül­tiger und unbe­streit­barer Sätze – und hier fügt sich das Bild zusammen.

Die großen Jungs wissen ganz genau, dass das ulti­ma­tive Ziel die Ausrot­tung des kriti­schen Geistes des Westens ist, wonach es kein Hindernis mehr gibt. Und sie haben Recht.

Das Einzige, was den euro­päi­schen Geist retten kann, ist, wie wir bisher gesehen haben, eine harte, ja gnaden­lose Kritik an dem neuen Regime – dem kommu­nis­ti­schen Libe­ra­lismus -, die vor allem aus Mittel­eu­ropa kommen kann.

Der Autor ist Poli­tik­wis­sen­schaftler und wissen­schaft­li­cher Berater am unga­ri­schen Zentrum für Grundrechte

Quelle: Magyar Nemzet