Italien reagiert auf das Kartell der Impfstoffe

Von Nicola De Felice und Pier Luca Toffano

Die Ähnlich­keiten zwischen dem Ölmarkt nach dem Zweiten Welt­krieg und den Indus­trien der SARS 2/COVID-Impf­stoffe stehen dem aufmerk­samen Beob­achter vor Augen. Das verbin­dende Element der beiden Indus­trien ist das Monopol des Produkts und die Versu­chung, von der welt­weiten Nach­frage zu profi­tieren. In einer Situa­tion der Knapp­heit und Unzu­läng­lich­keit des Produkts auf dem Markt, ange­sichts einer Nach­frage, die durch die Dring­lich­keit im Zusam­men­hang mit der Gesund­heits­si­tua­tion erhöht wird, konkur­rieren verschie­dene Nationen und inter­na­tio­nale Einrich­tungen mitein­ander, um Liefe­rungen zu erhalten, egal was es kostet. Zum Beispiel hat Groß­bri­tan­nien die Zahlung für Pfizer-Dosen verdop­pelt und diese damit prak­tisch der EU vor der Nase weggeschnappt.

Eine weitere Ähnlich­keit liegt in der Neigung der beiden Märkte, Kartelle zwischen den Herstel­lern zu bilden: Abspra­chen über die Gesamt­pro­duk­ti­ons­mengen, um hohe Gewinne zu garan­tieren. Unter den großen Ölfirmen gab es sieben Schwes­tern, bei den Impf­stoff­firmen gibt es noch ein paar mehr. Einige der letz­teren, wie z.B. die fran­zö­si­sche Sanofi, haben sich aus der Produk­tion zurück­ge­zogen, nachdem sie die Unwirk­sam­keit ihres Impf­stoffs einge­stehen mussten. Um weiter im Spiel zu bleiben, unter­zeich­nete Sanofi daraufhin einen Vertrag mit Bion­tech, um den Impf­stoff von Pfizer zu produzieren.

Ein weiteres Element, das beide Sektoren gemeinsam haben, ist die Erwar­tung einer langen Periode mit hoher Nach­frage. Das war bei fossilen Brenn­stoffen in den 50er und 60er Jahren der Fall, als das Aufkommen alter­na­tiver Ener­gie­quellen noch nicht zu befürchten war, und das ist heute bei der Erfor­schung und Indus­tria­li­sie­rung von Impf­stoffen ebenso der Fall. Die Impf­stoffe, die heute nach den ersten Millionen von Impfungen am wirk­samsten zu sein scheinen, sind solche, die eine zeit­lich begrenzte Wirkungs­dauer haben und daher regel­mäßig (schät­zungs­weise nach einem Jahr) wieder­holt werden müssen. Lange Peri­oden mit hoher Nach­frage bei begrenzten Ressourcen ermög­li­chen den Herstel­lern lang­fris­tige poli­ti­sche und indus­tri­elle Stra­te­gien, einschließ­lich der Bildung von Kartellen.

Es gibt jedoch signi­fi­kante Unter­schiede, die den Staaten die Möglich­keit geben, einer Kartell­po­litik entge­gen­zu­wirken, indem sie das Horten von Impf­stoffen verhin­dern. Eine ernst­hafte und rigo­rose Politik der gesund­heit­li­chen, wirt­schaft­li­chen und sozialen Sicher­heit, die auch die Verstaat­li­chung der Impf­stoffe selbst nicht ausschließt, ist unserer Meinung nach der einzige Ausweg.

Ein erster Unter­schied liegt in der Natur der beiden Produkte, da Öl ein Rohstoff ist, während Impf­stoffe zusam­men­ge­setzte Produkte aus verschie­denen Substanzen sind, die jeweils herge­stellt werden müssen, bevor sie zu einem Endpro­dukt zusam­men­ge­fügt werden können. Während es sich bei den Ölquellen um physi­sche Vorkommen auf defi­nierten Terri­to­rien handelt, hängen die Grenzen für die Produk­tion von Impf­stoffen im Wesent­li­chen von anderen Barrieren ab: Patente, biome­di­zi­ni­sches und inge­nieur­tech­ni­sches Know-how sowie die Fähig­keit, die Kosten der Indus­tria­li­sie­rung zu reali­sieren und zu tragen. Bei der Impf­stoff­pro­duk­tion gibt es eine klare Tren­nung zwischen den beiden Phasen, die zur Verab­rei­chung des fertigen Produkts führen: Forschung und Produk­tion. Heute gibt es in Big Pharma eine genaue Aufga­ben­tei­lung: auf der einen Seite die Forschungs­in­sti­tute, auf der anderen die Fabriken der Fertig­pro­dukte. Forschung ist für Big Pharma wie Öl für die „7 Schwes­tern“. Es war der Italiener Enrico Mattei, der erkannte, dass es für die Ener­gie­si­cher­heit Italiens notwendig war, Verein­ba­rungen mit den Förder­staaten und nicht mit den Ölge­sell­schaften zu treffen. Also nicht dem Kartell beitreten, um die achte Schwester zu werden, sondern Verein­ba­rungen an der Quelle mit dem Iran, Ägypten und Libyen treffen.

Die jüngsten, unvor­sich­tigen Ankün­di­gungen der Regie­rung über das bevor­ste­hende Erscheinen des „italie­ni­schen Impf­stoffs“ legen das poli­ti­sche Design nahe, dem Kartell der Hersteller beitreten zu wollen, anstatt, wie wir jetzt vorschlagen, es wie Mattei zu machen oder das Kartell zu brechen, indem man Verein­ba­rungen mit den Besit­zern des Rohstoffs trifft: mit den Forschern. Zur Unter­stüt­zung führen wir den Fall Bion­tech-Pfizer an: Bion­tech ist ein privates Forschungs­in­stitut, das den Impf­stoff entwi­ckelt hat, während Pfizer die Firma ist, die ihn produ­ziert. Während Pfizer zusammen mit den anderen Herstel­lern die globalen Domi­nanz­stra­te­gien der „7 Schwes­tern“ imitiert, stellt Bion­tech sein Know-how anderen Herstel­lern zur Verfü­gung, wie im oben erwähnten Fall Sanofi.

Arcuris Anspruch, einen Impf­stoff von Grund auf neu bauen zu können, wie es beim Schweizer ReiT­hera der Fall ist, ist gleich­be­deu­tend damit, dass jede Auto­firma, die nach der Erfin­dung von Ing. Benz geboren wurde, „das Rad und den Verbren­nungs­motor neu erfinden“ muss. Eine Art illu­so­ri­scher „de noantri-Souve­rä­nismus“, während ein ernst­hafter Souve­rä­nismus einen größeren indus­tri­ellen Realismus erfor­dern würde. Souverän ist, wer die Inter­essen der Nation in den Vorder­grund stellt und nicht, wer das Rad neu erfinden will und es national macht.

Eine kleine Anmer­kung zu ReiT­hera: Dieser Impf­stoff exis­tiert nicht. Es ist ein Produkt, das sich derzeit in Phase 1‑Studien befindet. Die Daten der Phase 1 sind alles andere als ermu­ti­gend: nur etwa neunzig durch­ge­führte Tests unter Ausschluss aller nicht voll­kommen gesunden Probanden. Also keine Über-50-Jährigen und auch keine Tattoos. Es ist nicht schön, die Kassan­dras zu spielen, aber wir wollen uns an den sehr aktu­ellen Fall von Novartis erin­nern. Wie Sanafi hat auch der Schweizer Riese eine Verein­ba­rung zur Unter­stüt­zung der Produk­tion des Bion­tech-Impf­stoffs Covid-19 unter­zeichnet, die helfen soll, die Produk­tion anzu­kur­beln. Im Rahmen der Verein­ba­rung wird Novartis seine Produk­ti­ons­an­lagen in Stein, Schweiz, nutzen.

Wir sind über­zeugt, dass Enrico Mattei, wenn er heute noch leben würde, mit den besten Impf­stoff-Forschungs­in­sti­tuten der Welt Geschäfte machen würde, mit denen, die den intel­lek­tu­ellen Reichtum an getes­teten und funk­tio­nie­renden Impf­stoffen besitzen, mit den wirk­li­chen Besit­zern des Rohma­te­rials. Aber können wir Arcuri mit Mattei verglei­chen? Uns ist fast zum Weinen zumute. Kurz gesagt, wir müssen schnell auf eine dauer­hafte und effek­tive natio­nale Produk­tion von Impf­stoffen hinar­beiten, indem wir uns für die Zusam­men­ar­beit mit dem Besten entscheiden, was die Forschung uns zu bieten hat, egal woher es kommt. Dann unter­stützen Sie hoch­mo­derne natio­nale Einrich­tungen, die unter der Leitung von kompe­tentem und entschlos­senem Personal, zivil und mili­tä­risch, schnell durch­ge­führt werden. Ohne „das Rad neu erfinden“ zu müssen.

In Kürze werden also Novartis und Sanofi den Bion­tech-Impf­stoff in der Schweiz bzw. in Frank­reich produ­zieren. Bion­tech liefert Knowhow, Novartis und Sanofi produ­zieren. Keine Lizen­zie­rungs­kosten. Worauf wartet Italien noch?

Nicola De Felice

Senior Fellow des Centro Studi Machia­velli. Konter­ad­miral (res.), ehema­liger Komman­dant von Zerstö­rern und Fregatten, hat er wich­tige diplo­ma­ti­sche, finan­zi­elle, tech­ni­sche und stra­te­gi­sche Posi­tionen im Vertei­di­gungs- und Mari­ne­stab inne­ge­habt, sowohl im Inland als auch im Ausland, zur See und zu Land, wobei er tech­ni­sche Kapa­zi­täten anwandte, die darauf abzielen, die italie­ni­sche Vertei­di­gungs- und Sicher­heits­po­litik effektiv zu gestalten.

Pier Luca Toffano

Hat einen Abschluss in Betriebs­wirt­schaft und hat für fran­zö­si­sche und ameri­ka­ni­sche multi­na­tio­nale Unter­nehmen im Dienst­leis­tungs­sektor gear­beitet. Heute unter­richtet er Recht und poli­ti­sche Ökonomie an staat­li­chen Gymnasien.