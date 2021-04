Jacques Attali kann man als „Insider“ der globa­lis­ti­schen Hyper­klasse bezeichnen. Er ist Gründer und erster Präsi­dent der Euro­päi­schen Bank für Wieder­aufbau und Entwick­lung (EBRD), Präsi­dent von Attali & Asso­ciés (ein inter­na­tio­nales Bera­tungs­un­ter­nehmen, das sich auf stra­te­gi­sche Bera­tung, Finan­cial Engi­nee­ring und Mergers & Acqui­si­tions spezia­li­siert hat), Präsi­dent von Posi­tive Planet, ehema­liger Vorsit­zender des Aufsichts­rats von Slate.fr, Mitglied des stra­te­gi­schen Komi­tees der France China Foun­da­tion, etc. Er ist zudem Mitglied der Bilder­berger, des Jüdi­schen Welt­kon­gresses, des Welt­wirt­schafts­fo­rums, etc.

Was er sagt oder schreibt, ist daher niemals ohne Hinter­grund. Nun hat er auf seiner persön­li­chen Website am 31. März einen Artikel mit dem Titel „Die Pandemie und danach?“ veröf­fent­licht, wo beson­ders der folgende Absatz unsere Aufmerk­sam­keit erregen sollte:

„Wir müssen auf das wahr­schein­liche Auftreten neuer Virus­va­ri­anten vorbe­reitet sein, die gegen die aktu­ellen Impf­stoffe resis­tent sind, und der Notwen­dig­keit neuer Lock­downs entge­gen­sehen, während wir darauf warten, Milli­arden Dosen neuer Impf­stoffe mit sehr hoher Geschwin­dig­keit zu produ­zieren und welt­weite Impf­kam­pa­gnen zu orga­ni­sieren. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dies Jahr für Jahr zu tun, über Jahr­zehnte hinweg; dies gilt für Corona und zwei­fellos für viele andere Krank­heiten. Wir werden dann beschließen müssen, endlich all das zu tun, was wir schon vor einem Jahr hätten tun sollen, um unsere Gesell­schaft darauf vorzu­be­reiten, in einer Welt der multi­plen Pande­mien so gut wie möglich bestehen zu können: speziell die Reor­ga­ni­sa­tion von Studien- und Arbeits­plätzen, damit diese struk­tu­rell an diese Peri­oden ange­passt sind, die wir in laufender Aufein­an­der­folge durch­leben werden.“

Wir werden hier also ausdrück­lich noch­mals gewarnt. Die Globa­listen haben offenbar unter dem Vorwand von „Epide­mien“ ein tota­li­täres Szenario geplant, das Jahr­zehnte andauern wird, wenn wir es nicht stoppen…

Quelle: MPI