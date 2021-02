In einem Punkt gehen die Bewohner der Kana­ri­schen Inseln und die illegal einge­reisten Migranten wohl konform: Die Herr­schaften mögen so schnell wie möglich die Kanaren verlassen. Der Grund ist rasch erklärt: Das Insel­leben entspricht offen­sicht­lich nicht dem Anfor­de­rungs­profil des handels­üb­li­chen „Schutz­su­chenden“ – der bevor­zugt das euro­päi­sche Großstadtleben.

Zerlegte Unter­künfte – imper­ti­nente Forderungen

Um ihrer Forde­rung Nach­druck zu verleihen, traten rund 400 Migranten, die in den letzten Monaten illegal per Boot nach Gran Canaria gekommen sind und in der León-Schule unter­ge­bracht wurden, in einen Hungerstreik.

Auf der Avenida Roque de los Much­achos in Puerto Rico (Mogán) wurde gestern eine nicht ange­mel­dete Demons­tra­tion von Migranten aufge­löst (siehe Video unten). Die rund 30 Personen trugen dabei ein Banner mit der Aufschrift: „Wir wollen eine Lösung für Einwan­derer. Wir wollen nicht nach Tene­riffa. Wir wollen nicht nach Marokko. Wir wollen nach Barce­lona oder Madrid“. Gerade so, als ob der gebe­ne­deite „Flücht­ling“ ein Recht darauf hätte, sich seine Wunsch­des­ti­na­tion in Europa auszu­su­chen. Linke, NGOs, die Kirchen und sons­tige Gutdenker haben diese Leute offen­sicht­lich völlig verblendet.

Auch das „Vorur­teil“, dass Unter­künfte, die den unge­be­tenen Gästen gratis zur Verfü­gung gestellt werden, nach deren Auszug gene­ral­sa­nie­rungs­be­dürftig sind, bestä­tigt sich eben­falls auf den Kanaren: Beson­ders „schutz­be­dürf­tige Minder­jäh­rige“, wurden nach einer Ausein­an­der­set­zung im Apart­ment­kom­plex „Puerto Bello“ in Puerto Rico auf Gran Canaria fest­ge­nommen. Sicher­heits­kräfte seien von Balkonen mit allen, was die Zimmer zu bieten hatten, beworfen worden. Alles, was nur in Reich­weite war, landete auf der Straße. Was nicht geworfen wurde, wurde zertrüm­mert. Dabei wurden mehrere Apart­ments fast voll­ständig zerstört (sieh Story­bild oben).

Massen­schlä­ge­reien –verletztes Sicher­heits­per­sonal und Betreuer

Auf Tene­riffa endete gestern zudem eine Schlä­gerei zwischen rund fünfzig „Schutz­su­chenden“ im Spei­se­saal des Zelt­la­gers „Las Raíces“ in La Laguna mit zwei verletzten Sicher­heits­mit­ar­bei­tern. Die Migranten seien mit Stöcken und anderen Gegen­ständen aufein­ander losge­gangen. Drei Gewalt­täter wurden später festgenommen.

Erst am vergan­genen Freitag wurde die Guardia Civil wieder verstän­digt, weil sich „Schutz­su­chende“ im Apart­ment­kom­plex „Puerto Bello“ in Puerto Rico eine wilde Massen­schlä­gerei lieferten. Dabei wurden neben Betei­ligten auch zwei Betreuer verletzt. Die Polizei nahm schließ­lich zwei Migranten fest und ermit­telt nun gegen vier weitere betei­ligte Afrikaner.

Asyl­be­trug durch falsche Altersangabe

Auch die gängiger Praxis von Asyl­be­trü­gern, nämlich sich als minder­jährig auszu­geben, kommt auf den Kanaren weite­ge­hend zur Anwen­dung. In einem Komplex wo „Minder­jäh­rige mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ unter­ge­bracht sind, läuft jetzt eine Alters­fest­stel­lung anhand von Knochen­tests an. „Seitens der Regie­rung wird geschätzt, dass sich rund 600 Migranten auf den Kanaren nur als minder­jährig ausgeben, um eine Abschie­bung zu vermeiden. Es wird geschätzt, dass eine Hälfte über 18 und die andere Hälfte bereits über 25 Jahre ist“, berichtet das online-Magazin kanarenmarkt.de.

Abschiebe-Flüge in den Senegal starten wieder

Eine gute Nach­richt für die leid­ge­prüften Insel­be­wohner gibt es auch: Die Abschie­bungs­flüge von Migranten aus Spanien in den Senegal wurden wegen der Coro­na­krise ausge­setzt und werden nun wieder aufge­nommen. Der erste Flieger geht bereits am 24. Februar von Madrid nach Dakar mit Zwischen­stopp auf den Kanaren. Rück­füh­rungen nach Marokko und Maure­ta­nien wurden bereits wieder aufge­nommen. Die Behörden der maure­ta­ni­schen Haupt­stadt Nouak­chott akzep­tieren zudem alle von dort aus aufge­bro­chenen Migranten – unab­hängig ihrer Natio­na­lität. Schade, dass nicht alle Staaten so koope­rativ sind wie diese anstän­digen Afrikaner.