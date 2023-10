Das Welt­wirt­schafts­forum (WEF) wurde vor fünfzig Jahren gegründet. Es hat im Laufe der Jahr­zehnte immer mehr an Bedeu­tung gewonnen und ist zu einer der führenden Platt­formen für zukunfts­ori­en­tiertes Denken und Planen geworden. Als Treff­punkt der Welt­elite bringt das WEF die führenden Köpfe aus Wirt­schaft und Politik sowie einige ausge­wählte Intel­lek­tu­elle zusammen. Das Haupt­an­liegen des Forums ist die globale Kontrolle.



Nicht freie Märkte und indi­vi­du­elle Entschei­dungen stehen an erster Stelle, sondern Staats­in­ter­ven­tio­nismus und Kollek­ti­vismus. Nach den Prognosen und Szena­rien des Welt­wirt­schafts­fo­rums werden die indi­vi­du­elle Frei­heit und das Privat­ei­gentum bis 2030 von diesem Planeten verschwinden.

Acht Vorher­sagen

Die indi­vi­du­elle Frei­heit ist wieder in Gefahr. Was auf uns zukommen könnte, wurde im November 2016 prognos­ti­ziert, als das WEF „8 Predic­tions for the World in 2030“ veröf­fent­lichte. Nach dem Szenario des WEF wird die Welt ganz anders aussehen als heute, denn die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und leben, wird sich grund­le­gend ändern. Das Szenario für die Welt im Jahr 2030 ist mehr als nur eine Prognose. Es ist ein Plan, dessen Umset­zung sich seit der Ankün­di­gung einer Pandemie und den daraus resul­tie­renden Schlie­ßungen dras­tisch beschleu­nigt hat.

Nach den Prognosen der „Global Future Coun­cils“ des WEF werden im nächsten Jahr­zehnt Privat­ei­gentum und Privat­sphäre abge­schafft. Die kommende Enteig­nung würde sogar über die kommu­nis­ti­sche Forde­rung hinaus­gehen, das Eigentum an Produk­ti­ons­gü­tern abzu­schaffen, aber Raum für privaten Besitz zu lassen. Die WEF-Projek­tion besagt, dass auch die Konsum­güter kein Privat­ei­gentum mehr sein werden.

Wenn die WEF-Projek­tion wahr werden sollte, müssten die Menschen ihren Bedarf beim Staat mieten und leihen, der dann allei­niger Eigen­tümer aller Güter wäre. Das Angebot an Gütern würde nach einem sozialen Punk­te­system ratio­niert. Das Einkaufen im herkömm­li­chen Sinne würde ebenso verschwinden wie der private Kauf von Waren. Jede persön­liche Bewe­gung würde elek­tro­nisch verfolgt werden, und die gesamte Produk­tion würde den Anfor­de­rungen an saubere Energie und eine nach­hal­tige Umwelt unterliegen.

Um eine „nach­hal­tige Land­wirt­schaft“ zu errei­chen, wird die Lebens­mit­tel­ver­sor­gung haupt­säch­lich vege­ta­risch sein. In der neuen tota­li­tären Dienst­leis­tungs­wirt­schaft wird der Staat für die Grund­ver­sor­gung mit Unter­kunft, Nahrung und Trans­port­mit­teln sorgen, während der Rest vom Staat geliehen werden muss. Die Nutzung der natür­li­chen Ressourcen wird auf ein Minimum redu­ziert. In Zusam­men­ar­beit mit einigen wenigen Schlüs­sel­län­dern würde eine globale Agentur den Preis für CO2-Emis­sionen auf einem extrem hohen Niveau fest­setzen, um vom Verbrauch abzuschrecken.

In einem Werbe­video fasst das Welt­wirt­schafts­forum die acht Vorher­sagen in den folgenden Aussagen zusammen:

Die Menschen werden nichts besitzen. Güter sind entweder kostenlos oder müssen vom Staat geliehen werden.

Die Verei­nigten Staaten werden nicht mehr die führende Super­macht sein, sondern eine Hand­voll Länder wird dominieren.

Organe werden nicht mehr trans­plan­tiert, sondern gedruckt.

Der Fleisch­konsum wird auf ein Minimum redu­ziert werden.Es wird zu einer massiven Vertrei­bung von Menschen kommen, mit Milli­arden von Flüchtlingen.

Um den Ausstoß von Kohlen­di­oxid zu begrenzen, wird ein globaler Preis in exor­bi­tanter Höhe festgesetzt.

Die Menschen können sich darauf vorbe­reiten, zum Mars zu gehen und eine Reise zu unter­nehmen, um außer­ir­di­sches Leben zu finden.

Die west­li­chen Werte werden auf eine harte Probe gestellt.

Jenseits von Privat­sphäre und Eigentum

In einer Veröf­fent­li­chung für das Welt­wirt­schafts­forum hat die däni­sche Ökoak­ti­vistin Ida Auken, die von 2011 bis 2014 Umwelt­mi­nis­terin ihres Landes war und immer noch Mitglied des däni­schen Parla­ments (Folke­ting) ist, ein Szenario für eine Welt ohne Privat­sphäre und Eigentum entworfen. In „Will­kommen im Jahr 2030“ stellt sie sich eine Welt vor, in der „ich nichts besitze, keine Privat­sphäre habe und das Leben nie besser war.“ Im Jahr 2030, so ihr Szenario, sind Einkaufen und Besitzen obsolet geworden, denn alles, was früher ein Produkt war, ist heute eine Dienstleistung.

In dieser idyl­li­schen neuen Welt haben die Menschen freien Zugang zu Verkehrs­mit­teln, Unter­künften, Lebens­mit­teln und all den Dingen, die wir in unserem tägli­chen Leben brau­chen“. Da diese Dinge kostenlos werden, „macht es für uns keinen Sinn mehr, viel zu besitzen“. Es gäbe kein Privat­ei­gentum an Häusern, und niemand würde mehr Miete zahlen, „weil jemand anderes unseren freien Raum nutzt, wenn wir ihn nicht brau­chen.“ Das Wohn­zimmer einer Person wird zum Beispiel für geschäft­liche Bespre­chungen genutzt, wenn man abwe­send ist. Sorgen wie „Zivi­li­sa­ti­ons­krank­heiten, Klima­wandel, Flücht­lings­krise, Umwelt­zer­stö­rung, völlig über­füllte Städte, Wasser­ver­schmut­zung, Luft­ver­schmut­zung, soziale Unruhen und Arbeits­lo­sig­keit“ gehören der Vergan­gen­heit an. Der Autor prognos­ti­ziert, dass die Menschen glück­lich sein werden, ein so gutes Leben zu genießen, das so viel besser ist „als der Weg, auf dem wir uns befunden haben, wo es so klar wurde, dass wir mit dem glei­chen Wachs­tums­mo­dell nicht weiter­ma­chen können.“

Ökolo­gi­sches Paradies

In ihrem Beitrag zum Jahres­treffen 2019 des Global Future Coun­cils des Welt­wirt­schafts­fo­rums sagt Ida Auken voraus, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte, „wenn wir den Krieg gegen den Klima­wandel gewinnen“. Im Jahr 2030, wenn die CO2-Emis­sionen stark redu­ziert sein werden, werden die Menschen in einer Welt leben, in der Fleisch auf dem Teller ein seltener Anblick sein wird“, während Wasser und Luft viel sauberer sein werden als heute. Durch die Verla­ge­rung vom Kauf von Waren auf die Nutzung von Dienst­leis­tungen wird die Notwen­dig­keit, Geld zu haben, verschwinden, da die Menschen immer weniger für Waren ausgeben werden. Die Arbeits­zeit wird schrumpfen und die Frei­zeit wird wachsen.

Für die Zukunft stellt sich Auken eine Stadt vor, in der Elek­tro­autos die herkömm­li­chen Verbren­nungs­fahr­zeuge ersetzt haben. Die meisten Straßen und Park­plätze werden sich in grüne Parks und Fußgän­ger­zonen verwan­delt haben. Im Jahr 2030 wird die Land­wirt­schaft anstelle von Fleisch und Milch­pro­dukten haupt­säch­lich pflanz­liche Alter­na­tiven zur Nahrungs­mit­tel­ver­sor­gung anbieten. Der Flächen­ver­brauch für die Erzeu­gung von Tier­futter wird stark zurück­gehen, und die Natur wird sich wieder auf dem gesamten Globus ausbreiten.

Herstel­lung eines sozialem Konsens

Wie können die Menschen dazu gebracht werden, ein solches System zu akzep­tieren? Der Köder, mit dem die Massen gelockt werden sollen, ist die Zusi­che­rung einer umfas­senden Gesund­heits­ver­sor­gung und eines garan­tierten Grund­ein­kom­mens. Die Befür­worter des Great Reset verspre­chen eine Welt ohne Krank­heiten. Durch biotech­no­lo­gisch herge­stellte Organe und indi­vi­dua­li­sierte, auf Genetik basie­rende medi­zi­ni­sche Behand­lungen sollen eine dras­tisch erhöhte Lebens­er­war­tung und sogar Unsterb­lich­keit möglich sein. Künst­liche Intel­li­genz wird den Tod ausrotten und Krank­heit und Sterb­lich­keit besei­tigen. Die Biotech­no­lo­gie­un­ter­nehmen liefern sich einen Wett­lauf, um den Schlüssel zum ewigen Leben zu finden.

Neben dem Verspre­chen, jeden normalen Menschen in einen gott­ähn­li­chen Über­men­schen zu verwan­deln, ist das Verspre­chen eines „univer­sellen Grund­ein­kom­mens“ äußerst attraktiv, vor allem für dieje­nigen, die in der neuen digi­talen Wirt­schaft keine Arbeit mehr finden werden. Ein Grund­ein­kommen zu erhalten, ohne sich durch die Tret­mühle und die Schande der Bean­tra­gung von Sozi­al­hilfe quälen zu müssen, wird als Köder benutzt, um die Unter­stüt­zung der Armen zu gewinnen.

Um wirt­schaft­lich trag­fähig zu sein, würde die Garantie eines Grund­ein­kom­mens die Nivel­lie­rung der Lohn­un­ter­schiede erfor­dern. Die tech­ni­schen Verfahren des Geld­trans­fers vom Staat werden genutzt, um die bargeld­lose Gesell­schaft zu fördern. Mit der Digi­ta­li­sie­rung des gesamten Geld­ver­kehrs wird jeder einzelne Kauf regis­triert. Damit hätten die staat­li­chen Behörden unein­ge­schränkten Zugriff, um im Detail zu kontrol­lieren, wie der Einzelne sein Geld ausgibt. Ein univer­selles Grund­ein­kommen in einer bargeld­losen Gesell­schaft würde die Voraus­set­zungen für die Einfüh­rung eines Sozi­al­kre­dit­sys­tems schaffen und den Mecha­nismus liefern, um uner­wünschtes Verhalten zu sank­tio­nieren und Über­flüs­siges und Uner­wünschtes zu identifizieren.

Wer werden die Herr­scher sein?

Das Welt­wirt­schafts­forum schweigt zu der Frage, wer in dieser neuen Welt regieren wird.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die neuen Macht­haber wohl­wol­lend sein werden. Doch selbst wenn die obersten Entschei­dungs­träger der neuen Welt­re­gie­rung nicht böse, sondern nur Tech­no­kraten wären, welchen Grund hätte eine Verwal­tungs­tech­no­kratie, sich mit den Uner­wünschten abzu­geben? Welchen Sinn macht es für eine tech­no­kra­ti­sche Elite, den einfa­chen Menschen in einen Über­men­schen zu verwan­deln? Warum sollte man die Vorteile der künst­li­chen Intel­li­genz mit den Massen teilen und den Reichtum nicht für die wenigen Auser­wählten behalten?

Wer sich von den utopi­schen Verspre­chungen nicht beirren lässt, muss bei nüch­terner Betrach­tung der Pläne zu dem Schluss kommen, dass in dieser neuen Welt kein Platz mehr für den Durch­schnitts­men­schen ist und dass er zusammen mit den „Arbeits­un­fä­higen“, „Schwach­sin­nigen“ und „Uner­zo­genen“ wegge­sperrt wird. Hinter der Verkün­di­gung des fort­schritt­li­chen Evan­ge­liums der sozialen Gerech­tig­keit durch die Befür­worter des Großen Umbaus und der Errich­tung einer neuen Welt­ord­nung verbirgt sich das fins­tere Projekt der Eugenik, das als Technik heute „Gentechnik“ und als Bewe­gung „Trans­hu­ma­nismus“ genannt wird, ein Begriff, der von Julian Huxley, dem ersten Direktor der UNESCO, geprägt wurde.

Die Befür­worter des Projekts schweigen darüber, wer die Herr­scher in dieser neuen Welt sein werden. Der dysto­pi­sche und kollek­ti­vis­ti­sche Charakter dieser Projek­tionen und Pläne ist das Ergebnis der Ableh­nung des freien Kapi­ta­lismus. Eine bessere Welt durch eine Diktatur zu errichten, ist ein Wider­spruch in sich. Nicht weniger, sondern mehr wirt­schaft­li­cher Wohl­stand ist die Antwort auf die aktu­ellen Probleme. Deshalb brau­chen wir mehr freie Märkte und weniger staat­liche Planung. Die Welt wird grüner und ein Rück­gang der Wachs­tums­rate der Welt­be­völ­ke­rung ist bereits im Gange. Diese Trends sind die natür­liche Folge der Schaf­fung von Wohl­stand durch freie Märkte.

Schluss­fol­ge­rung

Das Welt­wirt­schafts­forum und die mit ihm verbun­denen Insti­tu­tionen wollen zusammen mit einer Hand­voll Regie­rungen und einigen wenigen High-Tech-Unter­nehmen die Welt in ein neues Zeit­alter ohne Eigentum und Privat­sphäre führen. Werte wie Indi­vi­dua­lismus, Frei­heit und das Streben nach Glück stehen auf dem Spiel und sollen zugunsten des Kollek­ti­vismus und der Durch­set­zung eines „Gemein­wohls“, das von einer selbst­er­nannten Elite von Tech­no­kraten defi­niert wird, verworfen werden. Was der Öffent­lich­keit als Verspre­chen von Gleich­heit und ökolo­gi­scher Nach­hal­tig­keit verkauft wird, ist in Wirk­lich­keit ein brutaler Angriff auf die Menschen­würde und die Frei­heit. Anstatt die neuen Tech­no­lo­gien als Instru­ment der Verbes­se­rung zu nutzen, zielt der Great Reset darauf ab, die tech­no­lo­gi­schen Möglich­keiten als Instru­ment der Verskla­vung einzu­setzen. In dieser neuen Welt­ord­nung ist der Staat der einzige Eigen­tümer von allem. Es bleibt unserer Vorstel­lungs­kraft über­lassen, sich vorzu­stellen, wer die Algo­rithmen program­miert, die die Vertei­lung der Güter und Dienst­leis­tungen steuern.

„No Privacy, No Property: The World In 2030 Accor­ding To The WEF“ | Autor: Tyler Durden

