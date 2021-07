Von Dr. Gérard Delépine



Derzeit verspre­chen uns alle Mitglieder der Regie­rung und der Medien, dass wir Covid loswerden und unsere Frei­heit zurück­ge­winnen werden, sobald wir alle dank kollek­tiver Immu­nität geimpft sind. Bevor wir ihnen glauben, sollten wir die Fakten in der realen Welt überprüfen.

Vier große Länder (Groß­bri­tan­nien, Israel, Chile, Seychellen) und ein Mini-Staat (Gibraltar), Verfechter der Impfung, sind Modelle des „Impf­erfolgs“ mit mehr als 60 % ihrer Bevöl­ke­rung geimpft und einer durch­schnitt­li­chen Verzö­ge­rung von sechs Monaten.

Eine Über­prü­fung ihres Gesund­heits­zu­stands Covid19 auf der Grund­lage von WHO- und OurWorld­in­Data-Daten liefert ein objek­tives Maß für die Wirkung einer hohen Durchimpfungsrate.

Explo­sion von Infek­tionen und Sterb­lich­keit nach der Impfung in Gibraltar

In Gibraltar begann die Impfung im Dezember 2020 und schloss spani­sche Besu­cher ein, was zu einer Durch­imp­fungs­rate von 115 % führte.

Sechs Monate nach dieser Impfung zeigen die offi­zi­ellen Zahlen der WHO eine Explo­sion der Anste­ckungen (multi­pli­ziert mit 4) und der Todes­fälle, die auf Covid19 zurück­ge­führt werden (multi­pli­ziert mit 19).

Die Gesund­heits­be­hörden, die die Impf­kam­pagne orga­ni­siert haben, behaupten, dass es keinen kausalen Zusam­men­hang gibt, ohne eine alter­na­tive Erklä­rung zu geben.

Sehr beun­ru­hi­gende Situa­tion auf den Seychellen nach der Impfung

Die Insel­gruppe mit fast 100.000 Einwoh­nern war vor der Impf­kam­pagne, die im Januar 2021 begann, fast voll­ständig von der Epidemie verschont geblieben. Das Land ist ein afri­ka­ni­scher Cham­pion in Sachen Impfungen und hat derzeit fast 70% seiner Bevöl­ke­rung voll­ständig geimpft.

Laut der Nach­rich­ten­agentur der Seychellen betraf ein Drittel der aktiven Fälle voll­ständig geimpfte Personen. Der Rest hatte eine Einzel­dosis erhalten oder war noch nicht geimpft.

Als Reak­tion auf den Ausbruch hat der Archipel die Maßnahmen verschärft. Schulen sind geschlossen, Treffen zwischen Mitglie­dern verschie­dener Haus­halte sind nicht mehr erlaubt und Tele­ar­beit wird stark geför­dert. Außerdem müssen Bars, Restau­rants und Geschäfte nun früher am Abend schließen und sport­liche Akti­vi­täten werden abgesagt.

Die 23-Uhr-Sperr­stunde bleibt bestehen. Gesund­heits­mi­nis­terin Peggy Vidot spricht sogar von einer „kriti­schen Situa­tion“. Die Touris­mus­saison 2021 ist nun ernst­haft gefährdet.

Briti­scher Pyrrhussieg

In den Medien ist es Mode zu behaupten, dass die Ergeb­nisse der Impfung in Groß­bri­tan­nien, dem Euro­pa­meister von Astra Zeneca, hervor­ra­gend sind. Doch kurio­ser­weise zeigen die Daten der WHO und von OurWorld­in­Data das Gegenteil.

In der Tat sind die Konta­mi­na­tionen und die Sterb­lich­keit in den drei Monaten nach der Impfung stark ange­stiegen. Es häuften sich so viele auf Covid-19 zurück­zu­füh­rende Todes­fälle wie in den zehn Monaten zuvor.

In ähnli­cher Weise kam es nach der Impfung zu einem starken Anstieg der tägli­chen Infektionen

Vor der Impfung am 7.12.2020, nach zehn Monaten Epidemie, zählte man in Groß­bri­tan­nien 1 753 599 bestä­tigte Fälle gegen­über 4 828 467 heute (+175 %)

Und wenn ein gewisser Rück­gang der Konta­mi­na­tionen, vorüber­ge­hend im März und Anfang April, die Hoff­nung aufkommen ließ, dass der Impf­stoff in Zukunft schützen würde, ließ das Auftreten einer Vari­ante diese Hoff­nung mit starkem Wieder­an­stieg der Konta­mi­na­tionen seit Anfang Juni verschwinden.

Am 2. Juli über­stieg die Zahl der neu bestä­tigten Fälle 20.000 Fälle

was den höchsten Wert seit dem 2. Februar 21 darstellt.

Diese Entwick­lung zeigt, dass nach einem starken Anstieg der Sterb­lich­keit und einer frühen Anste­ckung nach der Impfung die Impf­stoffe nicht vor einem erneuten Auftreten der Epidemie schützen.

Die chile­ni­sche Kata­strophe trotz flächen­de­ckender Impfung

Chile ist Südame­ri­ka­meister im Impfen, fast zwei Drittel der Bevöl­ke­rung sind geimpft. Die Impf­kam­pagne gegen das Coro­na­virus begann am Freitag, 24. Dezember, und bis zum 25. Juni 2021 wurden insge­samt 21.966.892 Dosen verabreicht.

Doch nach dieser Impfung kam es trotz wieder­holter Eingren­zungen zu einem starken Anstieg sowohl der Infek­tionen als auch der Sterblichkeit.

Die wöchent­liche Sterb­lich­keit ist seit der Impfung um das 2,5‑fache gestiegen und scheint trotz einer Wieder­auf­nahme der Eingren­zung nicht zu sinken.

In diesem Land kann man wirk­lich von einer Impf­kat­a­strophe spre­chen. Es ist zu hoffen, dass die Gesund­heits­be­hörden aus dem Impf­dogma auszu­steigen wissen und endlich die Früh­be­hand­lungen empfehlen, die unter anderem in Indien und Mexiko erfolg­reich einge­setzt werden.

Israels falscher Erfolg

Israel ist der Cham­pion im Nahen Osten für den Impf­stoff von Pfizer. Was die Anzahl der geimpften Personen betrifft, ist der Erfolg der Impf­kam­pagne unbe­streitbar: 63 % der israe­li­schen Bevöl­ke­rung haben mindes­tens eine Impf­dosis erhalten.

Aber aus medi­zi­ni­scher Sicht ist es ein Fehlschlag.

Nach der Impfung, die am 19. Dezember 2020 begann, kam es zu einem drama­ti­schen Anstieg der tägli­chen Infek­tionen, die trotz strikter Eindäm­mung die Spit­zen­werte der vorhe­rigen Welle übertrafen.

Bis November 2020 wurden 18.000 neue bestä­tigte Fälle regis­triert. Januar (218.000 Fälle) und Februar (134.000 Fälle) stellten monat­liche Infek­ti­ons­re­korde seit Beginn der Epidemie auf.

Am 18. Dezember 2020 (dem Tag vor Beginn der Impfung), nach zehn Monaten der Epidemie, hatte Israel 366.000 bestä­tigte Fälle. In den sieben Monaten nach der Impfung stieg diese Zahl auf 842.218.

Diese Zeit nach der Impfung war auch durch eine noch nie dage­we­sene Sterb­lich­keit gekennzeichnet.

Impf­be­für­worter behaupten, dass dieser Anstieg nicht auf die Impfung zurück­zu­führen sei, sondern nur auf den unglück­li­chen Zufall eines Ausbruchs. Aber wie könnte ein zufäl­liger Ausbruch mit der glei­chen Verzö­ge­rung in allen Ländern, die stark impfen, auftreten?

Und wie in Groß­bri­tan­nien beob­achten wir derzeit nach einer vorüber­ge­henden Flaute ein Wieder­auf­flammen der Epidemie seit Mitte Juni

Das andere tradi­tio­nelle Pro-Impf-Argu­ment ist, dass die Impfung noch keine Zeit hatte zu wirken, aber die Beispiele von Chile und den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten zeigen, dass selbst sechs Monate nach Beginn der Impfung die Zahl der wöchent­li­chen Konta­mi­na­tionen höher ist als vor der Impfung.

Schluss­fol­ge­rungen

In allen Impf-„Siegerländern“ kam es nach der Impfung zu einem signi­fi­kanten Anstieg der Infek­tionen und der Sterb­lich­keit für 8–24 Wochen.

Die Flauten von 2 bis 3 Monaten, die manchmal folgten, zeugen nicht von einer Impf­im­mu­nität, denn sowohl in Groß­bri­tan­nien als auch in Israel erleben wir das Wieder­auf­flammen der Epidemie durch die Vari­anten, die durch die Impfung begüns­tigt wurden.

Hoffen wir, dass die Vernunft zu den Verant­wort­li­chen zurück­kehrt, damit sie diesen irrsin­nigen Wett­lauf um die Impfung einer Epidemie stoppen, die nicht sehr tödlich ist, außer für eine kleine Minder­heit der Bevöl­ke­rung, und die in Frank­reich prak­tisch vorbei ist. Die drama­ti­schen Neben­wir­kungen dieser Injek­tionen, die noch bis 2023 in der thera­peu­ti­schen Erpro­bung sind, sind ein weiteres Element, das Verordner bei dieser gigan­ti­schen globalen Studie vorsichtig werden lassen sollte.

Quelle: MPI