Von Irén Rab *

Vor einem Vier­tel­jahr­hun­dert wandten sich progres­sive Eltern ans deut­sche Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt. Sie bean­tragten, dass das Gremium der roten Talare prüfen möge, ob es den Behörden erlaubt sei, das Aufhängen von Kreuzen in den Bildungs­ein­rich­tungen verbind­lich vorzu­schreiben. Damals hing nämlich das Kreuz in den Schulen über der Tafel, in vielen Fällen sogar ein Kruzifix. Ich selbst habe es bei meinen Schul­be­su­chen in Deutsch­land gesehen und dabei daran gedacht, dass wir früher während des Unter­richts auf das Weizen­kranz­wappen der Unga­ri­schen Volks­re­pu­blik starren durften. In höher­ge­stellten Insti­tu­tionen lächelte uns das Bild des Genossen Lenin an, ergänzt von seinen Zitaten, welche für die Erzie­hung des sozia­lis­ti­schen Menschen­typus uner­läss­lich waren. Hätte jemand nur versucht, sich darüber zu beschweren! Wir lernten lieber die Technik, nichts zu bemerken, obwohl die Symbole ständig dort hingen.

In Deutsch­land geriet das Kreuz 1995 ins Kreuz­feuer, und in seinem fast einstim­migen “Kruzifix”-Urteil erklärte das Verfas­sungs­ge­richt, dass das Aufhängen des Kreuzes gegen Artikel 4 des Grund­ge­setzes, also die Reli­gi­ons­frei­heit, verstoße. Öffent­liche Schulen können nicht zum Kreuz verpflichtet werden. Die progres­siven Eltern waren beru­higt, dass die christ­liche Kirche ihre Kinder nicht umgarnen wird! Damals waren die Progres­siven noch in der Minder­heit und unter den Bayern zum Beispiel gab es kaum jemand von ihnen. In Bayern war es für die Schule legal, den Reli­gi­ons­un­ter­richt von Kindern in Form von Semi­naren sogar Gebeten, Gottes­diensten und christ­li­chen Symbolen zu unter­stützen, das Kreuz sollte an den Wänden jedes Klas­sen­zim­mers hängen.

Das Kruzifix-Urteil löste einen großen Aufschrei aus. Die Bayern sahen darin einen Angriff auf ihr tradi­tio­nelles Welt­bild, inter­pre­tierten das Urteil so, dass Kreuze ab sofort überall verboten und sie damit ihrer Iden­tität geraubt werden. Solche Einschrän­kungen gab es das letzte Mal während der Nazi-Diktatur! Sie gingen auf die Straße, forderten die Aufhe­bung des Urteils und sammelten mehrere Hundert­tau­send Unter­schriften. Die baye­ri­sche Partei, die CSU, ermun­terte den Wider­stand und ihr dama­liger Minis­ter­prä­si­dent Edmund Stoiber stellte sogar fest, dass die Rechte von Minder­heiten zu sehr tole­riert würden, obwohl es eher aufs Lebens­ge­fühl der schwei­genden Mehr­heit wirk­lich ankomme, darauf, dass sie sich in ihrem eigenen Land heimisch fühlen sollten. Im selben Jahr stellte der baye­ri­sche Gesetz­geber fest, dass “der histo­ri­sche und kultu­relle Charakter Bayerns erfor­dert, dass das Kreuz in jedem Klas­sen­zimmer hängt. Der Wille der Mehr­heit muss berück­sich­tigt werden.” So ist es geschehen. Der Schul­leiter muss das Kreuz nur dann entfernen, wenn es das Empfinden von Eltern, Schü­lern oder Lehrern verletzt und Protest dagegen ange­meldet wird. In letzter Zeit übri­gens immer häufiger.

Nun, wenn es kein Kruzifix wäre, sondern bloss ein einfa­ches Kreuz, dann sollte es kein Problem darstellen, dann haben wir es mit einer Art kultu­rellem Symbol zu tun. Schließ­lich sei das Kreuz ebenso Teil der baye­ri­schen Iden­tität wie das Bier oder das Dirndl, es habe keine reli­giösen Inhalte, behaupten die Poli­tiker. Auch Minis­ter­prä­si­dent Markus Söder hängte in München in seinem Amt persön­lich ein großes Kreuz auf, um zu zeigen, dass dort kein reli­giöses Symbol, sondern eine Art baye­ri­sche Iden­tität an der Wand hängt. Reli­giöse Menschen sehen das anders. Das Kreuz ist für sie reli­giöses Symbol, eine Darstel­lung des Leidens und der Macht Christi und muss daher geschützt werden. Nach Ansicht der Gläu­bigen degra­diert das poli­ti­sche Narrativ das Kreuz zum Volks­tracht, als gehörte es zu den anderen Reli­quien ins Museum.

Mögli­cher­weise müsste man sich über den kultu­rell begrün­deten, nach­gie­bi­geren Ansatz freuen. In den aufge­klär­teren nörd­li­chen oder östli­chen Bundes­län­dern sieht es nämlich ganz anders aus. In Berlin zum Beispiel verbannte die rot-rote Stadt­ver­wal­tung 2005 sämt­liche reli­giösen Symbole nicht nur aus den Schulen, sondern für immer aus allen Berei­chen des öffent­li­chen Dienstes. Nicht nur die Darstel­lung des Kreuzes, sondern auch die Verwen­dung eines reli­giösen Symbols bei den Mitar­bei­tern wurden verboten. “Im Dienst dürfen reli­giöse oder welt­an­schau­liche Symbole und Klei­dungs­stücke nicht getragen werden”, so der Berliner Senat. Es ist nun verständ­lich, warum die sog. objektiv-unab­hän­gige unga­ri­sche Presse, welche streng dem west­li­chen Muster folgt, Chef­amts­ärztin Müller für ihr Kreuz am Hals kriti­siert und die Reli­gionen diffa­mie­renden Kari­ka­tu­risten hoch­leben ließ.

Denken wir nicht eine Sekunde, dass dieses so genannte Neutra­li­täts­ge­setz die sich ausbrei­tenden Muslime in güns­ti­gere Lage brächte. Das Gesetz wurde von Athe­isten formu­liert, von denen wir wissen, dass sie gar keinen Gott aner­kennen. Die Verban­nung der Reli­gion aus dem öffent­li­chen Leben bringt sie in eine güns­ti­gere Lage, und natio­nale Statis­tiken zeigen ihren Aufstieg. Vor 75 Jahren erklärten sich 95 Prozent der Bevöl­ke­rung des Nach­kriegs­deutsch­lands christ­lich, 2019 nur noch 52 Prozent. Der stetige Rück­gang beschleu­nigt sich stetig, sogar in der Größen­ord­nung von einer Million pro Jahr. Noch depri­mie­render ist die Zahl der aktiv reli­giös Prak­ti­zie­renden, da nur ein Bruch­teil der Christen regel­mäßig in die Kirche geht. Die Einwan­de­rung erhöht zwar den Anteil der Muslime in der Gesell­schaft, aber die Bedro­hung fürs Chris­tentum bedeuten eher dieje­nigen, die den Glauben verlassen. Sie treten aus der Kirche aus, taufen ihre Kinder nicht, und dann entscheidet das Kind, wenn er aufwächst, welche Reli­gion und welches Geschlecht es haben will. Heute sind 39 Prozent der deut­schen Bevöl­ke­rung reli­gi­onslos, etwa 30 Millionen Menschen, und die Zahl steigt jedes Jahr um die Zahl der Menschen, welche die christ­li­chen Kirchen verlassen. Muslime verlassen den Islam nämlich nicht.

Erst zehn Jahre ist es her, dass Kanz­lerin Merkel das Recht auf Multi­kul­tu­ra­lismus vor der deut­schen Jugend in Frage stellte. Die poli­ti­sche Botschaft ist jetzt eine ganz andere, weil die deut­sche Gesell­schaft multi­kul­tu­rell geworden ist, mit einer Viel­zahl von Reli­gionen und plura­lis­ti­scher Welt­sicht. Die Viel­falt ist schön, – sagen sie – , wenn sich verschie­dene Kulturen gegen­seitig berei­chern. Ja, ich würde zustimmen, aber nicht mit Selbst­auf­gabe von der einen Seite und into­le­ranter Aggres­sion von der anderen. Dass dieje­nigen, die nicht mit uns, gleich gegen uns sind.

Die deut­sche Wieder­ver­ei­ni­gung war vom Stand­punkt der Reli­gion aus betrachtet schäd­lich. Zwei Drittel der Menschen ohne Glauben sind Ostdeut­sche, dort wurde die Ausrot­tung der Reli­gion bereits von den Kommu­nisten voran­ge­trieben. Für die Westler ist diese Erfah­rung unbe­kannt, sie steigen frei­willig in den Zug des progres­siven Libe­ra­lismus ein. Sie erkennen nicht, dass das Ziel das gleiche ist: weg von den tradi­tio­nellen Werten, Glauben, Nation, iden­ti­täts­wah­renden Bräuchen.

Über­setzt von Andrea Martin

Quelle: Magyar Hírlap / Ungarn Real

*) Irén Rab ist promo­vierte Kultur­his­to­ri­kerin und studierte unga­ri­sche Philo­logie, Biblio­the­k­wis­sen­schaft und Geschichte sowie Euro­pa­stu­dien an unga­ri­schen Univer­si­täten. 2003–2014 war sie als Dozentin für Hunga­ro­logie an der Univer­sität Göttingen tätig. Bis 2017 lebte sie in Deutsch­land. Seit ihrer Heim­kehr nach Buda­pest beschäf­tigt sie sich weiterhin mit wissen­schaft­li­chen Forschungen und publi­ziert in verschie­denen Zeitungen in Ungarn zum Themen­be­reich Gesell­schafts­po­litik. Sie postet auf ihrem Blog Ungarn-Real regel­mäßig Pro-Ungarn-Artikel aus dem konser­va­tiven Lager.