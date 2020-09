Sie haben sicher­lich schon von den liby­schen Konzen­tra­ti­ons­la­gern gelesen, aus denen angeb­lich die Migranten „fliehen“?

Wie man im nach­ste­henden Video aus Libyen sehen kann, handelt es sich tatsäch­lich um Feri­en­dörfer, in denen ille­gale Einwan­derer sich vor ihrer Abreise die Zeit vertreiben können. Immerhin zahlen sie jeweils Tausende von Dollar für den Transfer nach Europa, also ist das alles inklu­sive. So auch die Festi­vi­täten vor der Abreise…

Der Menschen­händler S.B. orga­ni­sierte eine Strand­party in Zuwara (Libyen) für seine Kunden, die, sobald es die Wetter­be­din­gungen zulassen, mit einem Boot nach Italien fahren werden: