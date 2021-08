László Toro­czkai, Vorsit­zender der unga­ri­schen Partei Unsere Heimat und Bürger­meister von Ásott­halom, einem Dorf an der südli­chen Grenze Ungarns, berichtet über die Zunahme der Gewalt durch ille­gale Migranten, die versu­chen, in den Westen zu gelangen. Die neue Art, ihren Dschihad zu führen, ist das Feuer: In der Nacht vom 12. zum 13. August 2021 legten sie Wald­brände. Ihrem Aussehen nach scheinen sie aus Paki­stan, Afgha­ni­stan und dem Iran zu stammen.

László Toro­czkai: „Ungarn hat seit fünf Jahren nicht mehr solche Zustände an der unga­risch-serbi­schen Grenze erlebt wie in den letzten Tagen und Wochen. Es gibt eine neue Inva­sion, und die Grenze wird immer heftiger ange­griffen, jetzt greifen die Migranten in Gruppen an, bewaffnet mit Steinen, Tränengas, sie bela­gern die Grenze.“

Die jüngsten Nach­richten hätten sowohl für Serbien als auch für Ungarn zu einer Kata­strophe führen können, da die Migranten die Vege­ta­tion in Brand setzten. An der serbisch-unga­ri­schen Grenze gibt es dichte Wälder, die sich über Dutzende von Kilo­me­tern hinziehen. In diesem Jahr herrscht eine große Dürre und alle Dörfer hätten den Flammen zum Opfer fallen können, wenn die Feuer­wehren beider Länder die Brände nicht hätten stoppen können.

Toro­czkai und die Bevöl­ke­rung fordern das Recht der Polizei, auf die Eindring­linge zu schießen.

Das Video zeigt ille­gale Migranten, die von der Polizei verhaftet wurden, alle­samt im kampf­fä­higen Alter. Sie sind alle west­lich gekleidet und tragen nur einen Ruck­sack, um möglichst unau­fällig und bewseg­loich zu bleiben.

Wer hat sie an die Grenze gebracht, wer bringt ihnen bei, wie sie sich zu verhalten haben? Die migra­ti­ons­freund­li­chen NGOs sind an dieser krimi­nellen Inva­sion betei­ligt, die den Tod des Westens zum Ziel hat.

Mehr Details erfah­jren Sie in diesem hoch­a­ku­ellen Video:

(Über­set­zung:)

„Die Situa­tion an der unga­risch-serbi­schen Grenze artet langsam in einen Krieg aus. 20 ille­gale Grenz­gänger von der serbi­schen Seite haben gerade unga­ri­sche Poli­zisten im Grenz­ge­biet von Bácsalmás ange­griffen. Sie hielten ihre Gesichter mit einer Maske oder einem Schal bedeckt und griffen die unga­ri­schen Grenz­po­li­zisten mit Ziegel­steinen an; diese antwor­teten ihrer­seits mit Tränengas. Am 27. Juli wurde eine größere Gruppe unga­ri­scher Soldaten, die hier die Grenze bewachten, in Ásott­halom von serbi­scher Seite eben­falls mit Tränengas ange­griffen. Einige unga­ri­schen Soldaten wurden verwundet, doch der Angriff konnte abge­wehrt­werden. Die mobilen „Feld­jäger“ fingen mit Hilfe der Polizei die ille­galen Grenz­gänger und Migranten ab, die unga­ri­sches Gebiet betreten hatten. Es ist ganz klar, dass sich die Situa­tion verschlech­tert. Die neueste Nach­richt von heute: sie wollen unser Land in Brand setzen. Das Gestrüpp auf serbi­schem Gebiet wurde bereits wurde von den Migranten in Brand gesteckt und das Feuer griff auf die unga­ri­sche Seite hier an der Trianon-Grenze über, wo serbi­sche und unga­ri­sche Feuer­wehr­leute gemeinsam das Feuer bekämpften, um eine Kata­strophe an der Grenze zu verhin­dern. In der Grenz­re­gion, auch hier in der Gegend von Ašott­halom, gibt es riesige zusam­men­hän­gende Wälder und in Zeiten der Dürre könnten diese Wälder genauso in Brand geraten wie in der Türkei oder in Grie­chen­land, was wir in den letzten Wochen gesehen haben und was zu einer schreck­li­chen Kata­strophe und sogar zu Todes­fällen geführt hat. Unsere Sied­lung hier an der Nähe der Grenze könnte völlig nieder­brennen, wenn sich so etwas hier wieder­holt. Nur dank der Schnel­lig­keit und der Arbeit der unga­ri­schen und serbi­schen Feuer­wehr­leute konnte eine große Kata­strophe verhin­dert werden. Aber das Problem ist nicht verschwunden: diese Migranten werden immer aggres­siver in ihren Angriffen auf unga­ri­sche Soldaten und Poli­zisten, die die Grenze bewa­chen. Unsere Bewe­gung „Unsere Heimat“ fordert, dass in allen Fällen, in denen gewalt­tä­tige Gruppen unga­ri­sche Grenz­sol­daten mit Ziegel­steinen, Stein­bro­cken, Tränengas, Messern oder einer anderen Waffe angreifen, die unga­ri­sche Polizei und die unga­ri­schen Soldaten von ihren Waffen Gebrauch machen dürfen und dass sie auf solche Angriffe mit scharfer Muni­tion reagieren, da es sich bei diesen Angriffen eindeutig um Angriffe bewaff­neter Gruppen handelt, die oft nachts statt­finden und die unga­ri­schen Grenz­sol­daten unmit­telbar in eine lebens­be­droh­liche Situa­tion bringen. Wir fordern daher den Befehl, das Feuer an der Grenze eröffnen zu können, und wir fordern, dass unga­ri­sche Soldaten und unga­ri­sche Poli­zei­be­amte mit scharfer Muni­tion bewaffnet werden, um auf solche gewalt­tä­tigen Angriffe reagieren zu können.“

Quelle: YouTube