BELOIT, WISCONSIN/USA: Das Leben der jungen Mitar­bei­terin des Gesund­heits­we­sens wurde im Wesent­li­chen schon am nächsten Tag nach der Impfung ausgelöscht.

Sara Stickles erhielt die zweite Dosis der Pfizer mRNA-Spritze am oder um den 2. Februar, laut einem Face­book-Post der Familie. Bei ihr brachen sofort Haut­aus­schlägen aus. Die 28-Jährige hatte fünf Tage später, am 7. Februar, starke Kopf­schmerzen. Kurz darauf begann sie zu weinen und sagte: „Irgend­etwas stimmt nicht. Just hold me“ Sie verlor die Fähig­keit zu spre­chen, ihre Augen kreuzten sich und wurden glasig, bevor sie das Bewusst­sein verlor.

Sie wurde ins Swedis­hAme­rican Hospital einge­lie­fert, gleich hinter der Staats­grenze von Beloit. Die erste Diagnose war ein geris­senes Gehirn-Aneu­rysma. Laut ihrem Onkel, George Allen Petit, wurde sie am nächsten Tag mit dem Flug­zeug in das Univer­sity of Wisconsin Hospital in Madison geflogen. Die Ärzte führten eine zere­brale Angio­gra­phie durch ihre Leiste bis hinauf zum Gehirn durch.

Kara Stickles, Saras Zwil­lings­schwester, veröf­fent­lichte am 10. Februar ein Update. Sara „hat keine Gehirn­ak­ti­vität mehr“, sagte sie. Die Ärzte riefen die Familie an und luden sie ins Kran­ken­haus ein, um sich zu verab­schieden. Anschlie­ßend ist sie verstorben, berichtet thecovidblog.com.