Von Jože Biščak

Domi­nique Reynié ist Professor für Poli­tik­wis­sen­schaft. Er gehört zu den fran­zö­si­schen Intel­lek­tu­ellen, die die gleich­ge­schlecht­liche Ehe und die Adop­tion durch gleich­ge­schlecht­liche Paare befür­worten, sich für die „Werte des Islams“ begeis­tern, der Meinung sind, dass die Gesell­schaft noch „kultu­rell viel­fäl­tiger“ sein muss, die Notwen­dig­keit betonen, das demo­gra­fi­sche Bild durch neue Einwan­de­rung zu verbes­sern, für eine „euro­päi­sche Behörde“ eintreten und die Idee einer „Euro­fö­de­ra­tion“ unter­stützen. Kurzum, er ist der Prototyp eines progres­siven Verfech­ters einer „neuen Norma­lität“, in der Popu­lismus, Patrio­tismus und rechte Werte keinen Platz haben.

Reynié ist auch Gene­ral­di­rektor des Think-Tanks Fond­apol, der Stif­tung für poli­ti­sche Inno­va­tion, die sich selbst als Teil einer „libe­ralen, progres­siven und euro­päi­schen“ Perspek­tive beschreibt. Dieser Think-Tank führt alle vier Jahre umfang­reiche Unter­su­chungen in vier der „Kern­länder“ und größten euro­päi­schen Länder durch: Italien, Deutsch­land, Frank­reich und das Verei­nigte König­reich, und zwar durch Tiefen­in­ter­views. In diesem Jahr wurden zwischen dem 20. Januar und dem 10. Februar 7.603 Personen befragt, die Daten wurden aufbe­reitet und die Ergeb­nisse vor wenigen Tagen der Öffent­lich­keit vorge­stellt. Sie waren scho­ckie­rend. Für Progres­sive. Die Wähler in den Ländern, die zu den acht reichsten der Welt gehören, haben sich selbst gegen­über rechten Werten posi­tio­niert. Ange­sichts der massiven Dämo­ni­sie­rung der Rechten, die (ille­gale) Einwan­de­rung ablehnt, eine nega­tive Ansicht über den Islam in Europa hat, die LGBT-Agenda ablehnt, Meinungs­frei­heit betont, sich für wirt­schaft­li­chen Libe­ra­lismus einsetzt und gegen Öko-Terro­rismus à la Greta Thun­berg ist, war dies völlig unerwartet.

Schauen wir uns einige Zahlen an: 39% (der höchste Wert in Italien – 44%) iden­ti­fi­zierten sich als rechts, nur 27% als links (die anderen erklärten sich als Mitte oder gaben keine Antwort); Obwohl sich ältere Menschen tradi­tio­nell eher als rechts dekla­rieren, fiel den Forschern auf, dass junge Menschen (im Alter von 18–24 und 25–34 Jahren) zuneh­mend nach rechts tendieren (41%); 60% der Bürger denken, dass Einwan­de­rung schäd­lich ist, 56% sagen, dass Länder ihre Grenzen stärker schließen sollten; 62% der Fran­zosen sind der Meinung, dass der Islam eine Bedro­hung für die Fran­zosen darstellt (die Frage wurde nur in Frank­reich gestellt); 74% sind der Meinung, dass der Staat kleinen Unter­nehmen mehr Frei­heiten einräumen sollte; 76% lehnen „Öko-Terro­rismus“ (Sorge um die Umwelt auf Kosten der wirt­schaft­li­chen Entwick­lung) ab; fast drei Viertel der Bürger lehnen Sozi­al­hilfe für dieje­nigen ab, die nichts beitragen; 55% sind der Meinung, dass Arbeits­lose einen Job finden könnten, wenn sie wollten, aber sie ziehen es vor, das Sozi­al­system auszunutzen.

Was passiert hier? Fond­apol, das noch vor wenigen Jahren mit seiner Forschung um Multi­kul­tu­ra­listen und empa­thi­sche Sozia­listen warb und sagte, seht her, unsere Politik ist der rich­tige Weg, hat eine ziem­lich scharfe Hinwen­dung zu rechten Werten fest­ge­stellt. Das bereitet den Brüs­seler Fünf in der Brüs­seler Chef­etage sicher­lich Kopf­zer­bre­chen, und ihre globa­lis­ti­schen Vorstel­lungen von einem Europa, das zu einem föde­ralen Gemisch aus Rassen, Reli­gionen, tausend­und­einem Geschlecht und anderen abnormen perversen Tendenzen wird, scheinen in den Ländern, die bisher die Stan­dard­träger der Idee einer „neuen Norma­lität“ waren, immer weniger Unter­stüt­zung zu finden. Die Umfrage hält ihnen einen Spiegel vor: Die Mehr­heit der Befragten sieht die Land­schaften, Iden­ti­täten, Werte und Lebens­weisen ihrer Länder durch den Islam, soziale Gerech­tig­keit und erzwun­gene Gleich­heit bedroht. Die Vision des alten Konti­nents, die Viktor Orbán, Mateusz Mora­wi­ecki und Janez Janša in Mittel­eu­ropa malen, scheint ihnen näher zu liegen als das Erbe von Robes­pierre, der im Namen der „Gleich­heit“ Kirch­türme einriss.

Wir können nicht verall­ge­mei­nern, aber eines dieser Zeichen kam vor ein paar Tagen von den briti­schen Inseln: Die Linke verlor „über­ra­schend“ die Nach­wahl für den Sitz in Hart­le­pool im briti­schen Parla­ment, nachdem Labour 62 Jahre in Folge gewählt worden war. Zur glei­chen Zeit fanden Kommu­nal­wahlen statt, die die Konser­va­tiven gewannen. Die Ergeb­nisse stimmen mit denen der Fond­apol-Umfrage überein. „Die ‚Kern­eu­ro­päer‘ sehen es klar: Genug der sozia­lis­ti­schen Expe­ri­mente – der Multi­kul­tu­ra­lismus als Killer der Nationen und ihrer Iden­tität gehört in den Schredder.“

Jože Biščak ist Chef­re­dak­teur und Heraus­geber der Wochen­zei­tung Demo­kra­cija, lang­jäh­riger inves­ti­ga­tiver Jour­na­list und seit 2020 Präsi­dent des slowe­ni­schen Verbandes der patrio­ti­schen Jour­na­listen sowie Autor von drei Büchern.

