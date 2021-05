Autor: Lionel Baland

Niemcy są repu­bliką feder­alną skła­da­jącą się z szes­nastu krajów związ­ko­wych. Każdy z nich posiada urząd do spraw ochrony konsty­tucji. Zada­niem tych biur jest moni­to­ro­wanie orga­ni­zacji poli­ty­cz­nych, które nie speł­niają ocze­kiwań istnie­jącego reżimu poli­ty­cz­nego. Na szczeblu feder­alnym istnieje również Urząd Ochrony Konsty­tucji (BfV).

W ostat­nich dniach pod obser­wacją znal­azły się różne orga­ni­zacje: Quer­denker, PEGIDA i blog inter­netowy PI-News.

Quer­denker

Quer­denker jest bardzo hete­ro­ge­nicznym ruchem, który powstał w kwietniu 2020 r. i uważa środki anty­ko­ro­na­wiru­sowe chrześci­jańsko-demo­kra­ty­cznej kanclerz Angeli Merkel (CDU) za niedemokratyczne.

Pod koniec kwietnia 2021 roku Feder­alny Urząd Ochrony Konsty­tucji stwier­dził, że demons­tracje prze­ciwko działa­niom anty-Corony są od roku inwi­gi­lo­wane: „Legalne protesty i demons­tracje prze­ciwko poli­tyce Corony są ostatnio coraz bard­ziej instru­men­ta­li­zowane i eska­lo­wane“. Insty­tucje demo­kra­ty­czne są dele­gi­ty­mi­zowane i lekce­ważone w sposób zagraża­jący bezpie­c­zeństwu. „Wśród ruchów orga­ni­zu­ją­cych wiece i będą­cych celem inwi­gil­acji, Quer­denker jest najbard­ziej promin­entny. Według Urzędu Ochrony Konsty­tucji, Quer­denker i inni szukają powiązań ze środo­wis­kami skra­jnie prawi­co­wymi, wzywają do lekce­ważenia ofic­ja­l­nych decyzji i rozpows­zech­niają teorie spis­kowe, co działa jak kata­liz­ator i ma na celu „trwałe podważenie zaufania do insty­tucji państwowych“.

Niemiecki minister spraw wewnę­trz­nych, bawarski socjalny chadek Horst Seehofer (CSU), wzywa do inwi­gil­acji, aby „chronić prawor­ząd­ność i ludność przed ekstremistami“.

PEGIDA

PEGIDA (Patriotic Euro­peans Against the Isla­miz­a­tion of the Occi­dent) (www.pegida.de/) jest ruchem, który często orga­ni­zuje w ponied­ziałki w stolicy Saksonii Dreźnie wiece prze­ciwko isla­mi­zacji. PEGIDA, która działa od 2014 roku, została zakla­sy­fi­kowana przez Saks­oński Urząd Ochrony Konsty­tucji jako orga­ni­zacja o „wyraźnej orien­tacji ekstre­mis­ty­cznej“, stwier­d­zając, że istnieją wyst­ar­c­za­jące dowody na to, że PEGIDA z biegiem lat przeksz­tałciła się w ruch anty­kon­sty­tu­cyjny. Rozwój ten jest wyni­kiem rosnącej rady­ka­li­zacji werbalnej i ideologicznej.

Boha­te­rowie i aktorzy PEGIDY mogą być teraz ofic­ja­lnie moni­to­ro­wani przy użyciu metod wywia­dow­c­zych, takich jak podsłu­chi­wanie tele­fonów i czytanie e‑maili, a także infil­tracja przez szpiegów.

Prezes Saks­ońs­kiego Urzędu Ochrony Konsty­tucji Dirk-Martin Chris­tian wyjaśnia, że podczas gdy PEGIDA oraz osoby i działania zwią­zane z tą orga­ni­zacją są moni­to­ro­wane, poko­jowi uczest­nicy wieców PEGIDA, którzy korzystają z podsta­wo­wego prawa do wyrażania swoich poglądów, nie są monitorowani.

PI News

Kilka dni wcześ­niej Der Spiegel ujawnił, że blog do walki z isla­mi­zacją Poli­ti­cally Incor­rect (PI-News) (www.pi-news.net/) jest inwi­gi­lo­wany i zakwa­li­fi­kowany jako „sprawd­zony ekstremista“.

Jeden z regu­lar­nych autorów strony, Michael Stür­zen­berger, jest pod obser­wacją od kilku lat. Orga­ni­zował zbiórkę podpisów prze­ciwko budowie dużego centrum islams­kiego w stolicy Bawarii Monachium, jest regu­larnym mówcą na wiecach PEGIDY w Dreźnie lub jej odgałę­zień w Nadrenii Półno­cnej-West­falii czy Norym­berdze w Bawarii, jeździ po Niemc­zech orga­ni­zując wiece prze­ciwko isla­mi­zacji pod szyldem ruchu obywa­tel­skiego Pax Europa (BPE) (paxeu­ropa. de/), który twierdzi, że „broni wartości i wolności Zachodu i walczy prze­ciwko isla­mi­zacji Europy“.

W ubie­głym roku Urząd Ochrony Konsty­tucji uznał za pode­jr­zane czas­opismo Compact, którego nakład wynosi 40.000 egzem­plarzy, a w czasie kryzysu migra­cy­j­nego osią­gnął 85.000, a którego redak­torem naczelnym jest Jürgen Elsässer.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie BREIZH-INFO, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.

Adnot­acja:

Którzy ludzie są sędziami konsty­tu­cy­jnymi, na przy­kład w Meklem­burgii Pomorzu Przednim nało­gowy były komu­nista z SED, który masze­ruje nawet z mars­zami Antify, można się prze­konać na stronie inter­netowej akta Borchardt. Takim ludziom dobrze by zrobiło obser­wo­wanie samych siebie.