Von unserem Öster­reich-Korre­spon­denten | Als öster­rei­chi­scher Medien-Konsu­ment kommt man augen­blick­lich aus dem Stauen kaum heraus. Anstatt die momen­tane, welt­weit einzig­ar­tige Situa­tion der Diskri­mi­nie­rung einer Bevöl­ke­rungs­gruppe von drei Millionen unge­impften Menschen vor allem recht­lich zu hinter­fragen, wird man mit haar­sträu­benden Exper­tisen und grenz­wer­tigen State­ments über­flutet und vor den Kopf gestoßen.

Puls 24 schießt den Vogel ab

In der, am 14.11. statt­ge­fun­denen abend­li­chen Corona-Sonder­sen­dung zum Lock­down für Unge­impfte, in dem Anchor­woman Sabine Loho ihre Kollegin Nach­richten Chefin Corinna Milborn zur „Exper­tise“ lud, konnte man nur ungläubig staunen.

Frau Milborn zeigte sich dabei ob der Entwick­lung der Corona-Zahlen sicht­lich erschüt­tert und dementspre­chend angriffig. Meinte sie doch „die Menschen hätten die Delta Vari­ante offenbar nicht ernst genommen und könnten ‚expo­nen­ti­elles Wachstum‘ einfach nicht verstehen“, so Milborn, die damit Öster­reichs Bevöl­ke­rung oder zumin­dest den Unge­impften ein geis­tiges Armuts­zeugnis attes­tiert. Wohl gemerkt als Exper­tise versteht sich.

Dem nicht genug, werde ein Lock­down stets mit Argu­menten der Grund-und Frei­heits­rechte verhin­dert, so Milborn. In China zum Beispiel würde alles funk­tio­nieren, ja, das sei zwar eine Diktatur, kommt dann im Nach­satz von Milborn. Weiter meint sie als Argu­ment, dass so etwas, nur in Dikta­turen möglich sei, führe jedoch unwei­ger­lich in den totalen Lock­down, so Milborn.

Alleine einen solchen Vergleich über­haupt zu thema­ti­sieren, lässt wohl ganz tief in die „Seele“ der öster­rei­chi­schen Medi­en­land­schaft blicken und folg­lich erschaudern.

Cafe Puls 4 am Morgen – wo war Frau Brodnig

In eben diesem TV Format, dem Früh­stücks­fern­sehen von Puls 4 wurde in der Rubrik Netz-News Webflash präsen­tiert von Claudia Sandler in Co-Mode­ra­tion mit Barbara Fleißner das Thema Corona Erkran­kung des FPÖ- Partei­ob­mannes Herbert Kickl thematisiert.

Auf Grund­lage seiner ins Netz gestellten Infor­ma­tion über seine Corona-Erkran­kung betrach­tete man die darauf folgenden Kommen­tare in diversen sozial media Foren. Dabei wurden auch Kommen­tare gezeigt, die Kickl beispiels­weise einen nicht milden Verlauf der Krank­heit wünschen oder andere Kommen­tare absolut zyni­scher Natur gebracht.

Die Damen versuchte dies dann damit ab zu schwä­chen indem sie sich einig waren, man möge jemandem doch möglichst keinen schweren Verlauf oder gar einen Kran­ken­haus­auf­ent­halt wünschen.

Die dring­lichste Frage die sich dabei stellt, wo bitte war Frau Brodnig? Die selbst­er­nannte Hass- und Lügen­jä­gerin im Netz, allzeit medial bereit um Hass­kom­men­tare zu jagen und zur Anzeige zu bringen. Nun für Kickl oder die Riege der Corona-Maßnahmen-Kritiker steht Frau Brodnig wohl nicht zur Verfü­gung, wäre für sie wohl ethisch unver­tretbar. Die Jagd nach dem Hass im Netz trägt offenbar bestimmte Farben.

Da geht noch was an „Exper­tisen“

Eben­falls im gest­rigen Früh­stücks­fern­sehen, aller­dings das des Staats­sen­ders ORF, „Guten Morgen Öster­reich“ durfte man heute staunen. Kurz nach 7 Uhr früh war bei Mode­rator Lukas Schweig­hofer die Allge­mein­me­di­zi­nerin Lisa Maria Keller­mayer zu Gast.

Grund der Einla­dung war offenbar die Tatsache, dass Fr. Dr. Keller­mayer vor einigen Tagen in der Tages­zei­tung Stan­dard, ihrem Unmut über die zöger­li­chen Maßnahmen der Regie­rung Luft machte. Man lauscht gespannt den Ausfüh­rungen der Medi­zi­nerin, die vehe­ment für einen allge­meinen Lock­down von vier Wochen eintritt und anschlie­ßend nur noch für Geimpfte öffnen möchte.

Man staunt, ihren strikten Forde­rung verleiht sie in recht einfa­cher, dialekt­be­tonter Sprache Ausdruck, wäre im Insert nicht Name und Titel einge­blendet würde man auch vom Erschei­nungs­bild nicht auf eine rigoros agie­rende Medi­zi­nerin tippen. Eher wohl käme einem die Haus­meis­terin aus dem Wiener Gemein­debau in den Sinn, die da dialekt­ge­waltig in holp­riger Ausdrucks­weise und optisch nicht dem „Diszi­plin fordernden“ Bild eines Medi­zi­ners entspricht.

Wie wir aller­dings bereits des Öfteren fest­stellen konnten, aus allen erdenk­li­chen Ecken und Winkeln des Landes drängen in Zeiten der Pandemie unge­zählte selbst ernannte Experten ans Licht, vor allem ans mediale, das ist höchst lukrativ in Zeiten wie diesen.