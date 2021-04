Der Inhaber des päpst­li­chen Throns Fran­ziskus wandte sich an die Welt­bank und den Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds bei deren Früh­jahrs­ta­gung, rief ange­sichts von COVID-19 zu „Global Gover­nance“ auf, plädierte nach­drück­lich für univer­selle Impf­stoffe und beklagte „die ökolo­gi­sche Schuld“.

Sein Brief ist der letzte in einer Reihe von Hand­lungen der letzten Zeit, in denen Fran­ziskus sich mit globa­lis­ti­schen Konzernen verbündet hat, die anti­ka­tho­li­sche Agenden verfolgen.

Der Brief wurde über Peter Kardinal Turkson, Präfekt des Dikas­te­riums des Heiligen Stuhls für die Förde­rung der inte­gralen mensch­li­chen Entwick­lung, bei der Früh­jahrs­ta­gung 2021 der Welt­bank und des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds (IWF) über­geben, die derzeit vom 5. bis 11. April online stattfindet.

Datiert auf den 4. April, erwähnt der Brief Gott nur einmal, in der letzten Zeile.

Statt­dessen konzen­trierte sich Fran­ziskus darauf, ein globales Regie­rungs­system zu fordern, das eine neue globale Gesell­schafts­ord­nung umsetzt, die auf einer Klima­po­litik und einer allge­meinen Impf­pflicht basiert.

„Global Gover­nance“

Unter Bezug­nahme auf die „Pandemie Covid-19“ sagte Fran­ziskus, die Welt sei gezwungen, „sich einer Reihe ernster und mitein­ander verbun­dener sozio­öko­no­mi­scher, ökolo­gi­scher und poli­ti­scher Krisen zu stellen.“

Der Inhaber des päpst­li­chen Throns wandte sich an die Welt­bank und den IWF und hoffte, dass deren Treffen die Grund­lage für eine Neuord­nung der globalen Ange­le­gen­heiten bilden würden: „Ich hoffe, dass Ihre Diskus­sionen zu einem Modell des ‚Aufschwungs‘ beitragen werden, das in der Lage ist, neue, umfas­sen­dere und nach­hal­ti­gere Lösungen zur Unter­stüt­zung der realen Wirt­schaft zu entwi­ckeln, die Einzel­per­sonen und Gemein­schaften helfen, ihre tiefsten Bestre­bungen und das univer­selle Gemein­wohl zu verwirklichen.“

Fran­ziskus wieder­holte die Behaup­tung, dass COVID gezeigt hat, dass „niemand allein gerettet wird“ und deshalb „neue und krea­tive Formen der sozialen, poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Betei­li­gung“ entwi­ckelt werden müssen.

Unter Beru­fung auf seine jüngste Enzy­klika Fratelli Tutti, die von Erzbi­schof Carlo Maria Viganò als „blas­phe­misch“ bezeichnet wurde, verwies Fran­ziskus auf „Vertrauen“ als „Eckstein aller Beziehungen“.

Er forderte die beiden Finanz­in­sti­tu­tionen auf, solche Bezie­hungen zu pflegen und sich dafür einzu­setzen, „Brücken zu bauen und lang­fris­tige, inte­gra­tive Projekte zu entwerfen.“

Fran­ziskus erneu­erte auch seinen häufigen Aufruf zu einem Para­dig­men­wechsel in der Welt­po­litik, indem er sagte: „Es bleibt die drin­gende Notwen­dig­keit eines globalen Plans, der neue Insti­tu­tionen schaffen oder bestehende rege­ne­rieren kann, beson­ders die der Global Gover­nance, und der hilft, ein neues Netz­werk von Bezie­hungen aufzu­bauen, um die inte­grale mensch­liche Entwick­lung aller Völker voranzubringen. “

Einer der Haupt­ef­fekte der gewünschten globalen Regie­rung wäre der Schul­den­abbau, um den einfa­chen Zugang vor allem zu „Impf­stoffen“ zu ermög­li­chen, gefolgt von „Gesund­heit, Bildung und Beschäftigung“.

Eine „ökolo­gi­sche Schuld“ gegen­über der „Natur selbst“

Aller­dings ließ der Inhaber des päpst­li­chen Throns die Gele­gen­heit nicht verstrei­chen, dem IWF und der Welt­bank Empfeh­lungen zu einem anderen seiner übli­chen Anliegen zu geben, nämlich dem „Klima­wandel“. Er warnte vor der „ökolo­gi­schen Schuld“, ein Phänomen, das die ganze Welt betreffe und den „Norden“ gegen den „Süden“ ausspiele.

„Wir sind in der Tat der Natur selbst verpflichtet, wie auch den Menschen und Ländern, die von der vom Menschen verur­sachten ökolo­gi­schen Degra­dation und dem Verlust der biolo­gi­schen Viel­falt betroffen sind“, schrieb Franziskus.

Diese Zeilen scheinen ein Echo auf die Äuße­rungen des globa­lis­ti­schen Grün­ders des Welt­wirt­schafts­fo­rums, Klaus Schwab, zu sein, dessen anti­ka­tho­li­scher „Great Reset“-Vorschlag durch den Fokus auf eine grüne Finanz­agenda unter­mauert wird, wenn er die „Strei­chung von Subven­tionen für fossile Brenn­stoffe“ und ein neues Finanz­system erwähnt, das auf „Inves­ti­tionen“ basiert, die „Gleich­heit und Nach­hal­tig­keit“ fördern, sowie den Aufbau einer „grünen“ städ­ti­schen Infrastruktur.

Schwab, der IWF und viele der einfluss­reichsten Banken der Welt (einschließ­lich der Welt­bank) haben sich in der Tat bereits auf die grüne Agenda des Great Reset fest­ge­legt und scheinen bereit zu sein, die Einhal­tung dieser grünen Richt­li­nien zu einem Krite­rium für den Zugang zu Finan­zie­rungen in der Zukunft zu machen.

Fran­ziskus hat bereits seine Nähe zu Schwab signa­li­siert, indem er während seines acht­jäh­rigen Ponti­fi­kats viermal eine Ansprache an das WEF schickte und einen jähr­li­chen vati­ka­ni­schen Rund­tisch in Davos, dem Ort der jähr­li­chen WEF-Konfe­renz in der Schweiz, zuließ.

Fran­ziskus hat sich auch auf das „Gemein­wohl“ bezogen, aber um dessen Bedeu­tung zu verfäl­schen, indem er es mit Finanzen und einer Form von säku­larer Brüder­lich­keit des Typs, der in Fratelli Tutti beschrieben wird, in Verbin­dung brachte.

Zu diesen Zielen gehört für Fran­ziskus die „richtig finan­zierte Impf­stoff­so­li­da­rität“, die er als Teil des „Gesetzes der Liebe und der Gesund­heit für alle“ bezeichnet.

„An dieser Stelle wieder­hole ich meinen Aufruf an Regie­rungs­ver­treter, Unter­nehmen und inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen, zusam­men­zu­ar­beiten, um Impf­stoffe für alle bereit­zu­stellen, insbe­son­dere für die Schwächsten und Bedürftigsten.“

Nirgends zitiert Fran­ziskus Christus, die katho­li­sche Kirche oder die katho­li­sche Lehre über das Gemeinwohl.

Unter­wer­fung unter die globa­lis­ti­sche Agenda

Der Brief von Fran­ziskus ist keine große Über­ra­schung, da der 84-jährige Argen­ti­nier seine lang­jäh­rigen Verbin­dungen zu globa­lis­ti­schen Gruppen und Orga­ni­sa­tionen wie den Vereinten Nationen (UN) und dem WEF erheb­lich verstärkt hat.

Er hatte bereits vor kurzem eine „neue Welt­ord­nung“ gefor­dert und gesagt, dass das „verschwen­de­ri­sche Drama“ der COVID-19-„Krise“ schlimmer sei als die Störungen, die durch COVID-Maßnahmen auf der ganzen Welt verur­sacht würden.

Bei dieser Gele­gen­heit sprach er das Thema der Erlö­sung an, wobei er dieses jedoch erneut mit einem rein irdi­schen Verständnis betrach­tete und die Erlö­sung mit der neuen Welt­ord­nung und einer Ausrich­tung auf eine grüne Politik in Verbin­dung brachte: „Der Weg zur Erlö­sung der Mensch­heit führt über die Schaf­fung eines neuen Entwick­lungs­mo­dells, das unzwei­fel­haft auf das Zusam­men­leben der Völker in Harmonie mit der Schöp­fung ausge­richtet ist.“

Zu diesem Zweck hat Papst Fran­ziskus eine eigene Initia­tive mit der UNO und mit globa­lis­ti­schen Konzernen gestartet, um ein neues „Wirt­schafts­system“ des Kapi­ta­lismus zu fördern und die Errei­chung der Nach­hal­tigen Entwick­lungs­ziele (SDGs) der UNO sicher­zu­stellen. Die Part­ner­schaften fördern unter anderem „nach­hal­tige Lebens­stile“, „Geschlech­ter­gleich­heit“ und „globale Bürger­schaft“, während die SDGs selbst „sexu­elle und repro­duk­tive Gesund­heits­dienste“ fördern.

Quelle: MPI