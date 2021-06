Dass die Sprache eine stän­dige Wand­lungen durch­läuft war wohl immer so. Und auch Ausdrücke die früher als normal und nicht anstößig empfunden wurden, verschwinden aus dem heutigen Sprach­ge­brauch. So wurde etwa aus dem „Zigeuner“ ein „Roma“ und nachdem der auch nicht mehr sonder­lich gut beleu­mundet ist, empfiehlt es sich für den poli­tisch korrekten Zeit­ge­nossen, sich der aktu­ellen und amts­deut­schen Bezeich­nung „Rota­ti­ons­eu­ro­päer“ für Ange­hö­rige dieser Volks­gruppe zu beflei­ßigen, wie es etwa die FAZ in vorbild­li­cher Weise prak­ti­ziert.



So weit so gut und fort­schritt­lich. Bedenk­lich wird die Sache nur, wenn unser wunder­barer offener, tole­ranter und bunter Zeit­geist rück­wir­kend ange­wendet wird, oder anders gesagt, ange­wendet werden muss. Das erin­nert an das orwell­sche „Wahr­heits­mi­nis­te­rium“, wo auch die Vergan­gen­heit dementspre­chend „korri­giert“ wurde. Und genau das findet aktuell in Enten­hausen statt.

Die seiner­zeit entstan­denen Geschichten um Donald Duck, seinen drei Neffen, Tick, Trick und Track und dem reichen Onkel Dago­bert, wurden von Erika Fuchs (1906–2005) in einer einzig­ar­tigen Form ins Deut­sche über­tragen. Fuchs wurde dafür mit einem Comic-Museum von deren Wohnort geehrt, eine Gesamt­aus­gabe der Comics lag in insge­samt 30 Leinen­bänden vor.

Seit zwei Jahren wird nun diese Ausgabe des derzei­tigen Rechts­in­haber Egmont Ehapa in Form der Serie „Lustige Taschen­buch Classic Edition“ vermarktet. Und damit das nicht gar zu lustig ausfällt, enthält die Edition (ab Band 9) den Warnhinweis:

„Die hier abge­druckten Geschichten sind reine origi­nal­ge­treue Nach­drucke in ihrer ursprüng­li­chen Über­set­zung, die zum Teil nicht den heutigen Zeit­geist widerspiegeln.“

Wer hätte sich das gedacht! Die Familie Duck spie­gelte in den 40er, 50er, und 60er Jahren nicht den heutigen Zeit­geist wider – waren die womög­lich „Nazis“?

Und ab Band 10 der Edition geht es dann los: Aus den „origi­nal­treuen Nach­dru­cken“ werden adap­tierte Versionen, aus dem Schwein „Fridolin Freu­den­fett“ wird etwa ein „Frie­dolin Freund­lich“ (Original aus „Walt Disney’s Comics and Stories“ Nr. 179 von 1954: „Porc­muscle“), berichtet die FAZ. Offen­sicht­liche will man Fett­lei­bige nicht „belei­digen“, wenn von einem fetten Schwein die Rede ist.

Erika Fuchs einst geniale freie Über­set­zungen der geliebten geliebten Klas­siker werden von Band zu Band immer mehr verän­dert, „um keinen Anstoß zu erregen“, so die STUTTGARTER ZEITUNG.

Je „fort­schritt­li­cher“ der Zeit­geist desto mehr sind die Zensoren nicht mehr zu bremsen. So werden zuletzt in Band 12 (April 2021) 109 (!) Sprech­blasen „nach­ge­bes­sert“ und für den tole­ranten und sensi­blen Leser von heute entschärft. Beispiel:

Aus den Original

„Will­kommen sind die Bleich­ge­sichter am großen Rats­feuer der Zwergindianer! Laßt uns die Frie­denspeife mit ihnen rauchen“

wird dann

„Will­kommen sind die Femd­linge am großen Rats­feuer unseres Volkes! Lasst uns die Frie­dens­pfeife mit ihnen rauchen“.

Besteht nicht da erneut Nach­bes­se­rungs­be­darf? Darf man denn „Fremd­ling“ oder „Volk“ noch sagen? Gut möglich, dass es in ein paar Jahren, wenn diese grund­ge­setz­wid­rige Entwick­lung so weiter­geht, aus volk­päd­ago­gi­schen Gründen heißen könnte „Will­kommen sind die Schutz­su­chenden bei denen, die schön länger hier leben! Lasst uns in den multi­kul­tu­rellen Dialog treten“. Oder wird man in letzter Konse­quenz solche und andere Klas­siker gleich „dem Feuer über­geben“, wie vor bald 90 Jahren bereits von den Brüdern im Geiste der heutigen Zensoren praktiziert.