Von David Berger

Die „Deutsch­spra­chige Musli­mi­sche Gemein­schaft e.V.“ hat am vergan­genen Heilig­abend ein Video veröf­fent­licht, das bis heute auf Youtube verfügbar ist und jetzt rund um die Weih­nachts­tage vermehrt im Netz Aufsehen erregt. Die Botschaft des Videos, in dem Abu Maher predigt: „Weih­nachten ist eine Belei­di­gung Allahs!“ (Blas­phemie).

Die „Deutsch­spra­chige Musli­mi­sche Gemein­schaft“ (DMG) ist ein einge­tra­gener Verein e.V., der sich selbst so beschreibt: „Als ein jahre­lang bestehender Verein in Braun­schweig vertreten wir den Islam nach dem Verständnis der ersten drei Genera­tionen nach dem Propheten Muhammad (Frieden und Segen sei auf ihm) und möchten den Islam – basie­rend auf Qurân und Sunna (Weg des Propheten) und seiner reinen Botschaft – an unsere Mitmen­schen und die Gesell­schaft über­mit­teln. Uns liegt es am Herzen, allen Inter­es­sierten zu ermög­li­chen, die Werte und Normen, die der Islam dem Menschen aufer­legt, kennenzulernen…

Gesetze ja, aber…

Unter der Über­schrift „Wichtig!“ lässt der Verein wissen: „Als musli­mi­sche Gemein­schaft stellen wir einen Teil der hiesigen Gesell­schaft dar. Wir achten die Gesetz der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land, aber bestehen zugleich auf unsere Grund­rechte, wie Reli­gions- und Meinungs­frei­heit und möchten wie jede Bürgerin und jeder Bürger in Frieden und gegen­sei­tige Tole­ranz leben und leben lassen.“

Ob solch ein Video zu Frieden und gegen­sei­tiger Tole­ranz beiträgt, möchte ich ernst­haft bezweifeln…

„Wer Blas­phemie begeht, hat kein Recht auch nur einen Augen­blick weiterzuleben“

Verlassen würde ich mich indes auf die Selbst­be­schrei­bung der musli­mi­schen Gemein­schaft nicht wirk­lich. Denn das könnte lebens­ge­fähr­lich sein, wie dieser Tweet zeigt:

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Philo­so­phie Perennis.