Es ist schon ein Trep­pen­witz der Geschichte, dass die Grün­be­we­gung, die ja seiner­zeit aus der Anti-AKW-Bewe­gung entstanden ist, durch ihren CO2-Dogma­tismus jetzt eine Wieder­be­le­bung der Kern­tech­no­logie, wenn auch unge­wollt, hervor­ge­rufen hat.

Außer den Regie­rungen von Deutsch­land und Öster­reich und natür­lich der EU-Kommis­sion glaubt welt­weit niemand ernst­haft, oder tut zumin­dest so, dass man mit Photo­vol­ta­ik­an­lagen und Wind­räder eine stabile Strom­ver­sor­gung gewähr­leisten zu könnte. Ob dieser Glaube wirk­lich so felsen­fest ist, darf sowieso bezwei­felt werden, denn wozu wäre sonst die heiß umstrit­tene Nord­stream 2 Gaslei­tung notwendig?

Deutsch­land beschreitet mit seinem Atom­aus­stieg 2022 wieder einmal einen euro­päi­schen Sonderweg , dem nur Öster­reich folgt!!!

Bis spätes­tens 2050 will man also klima­neu­tral werden. Öster­reich gebärdet sich wieder als Muster­schüler und will dieses Ziel bereits 2040 errei­chen (www.energiezukunft.eu/politik/bis-2040-will-oesterreich-klimaneutral-werden/). Man stellt sich das so vor, dass der größte Teil der verbrauchten Energie elek­trisch bereit­ge­stellt werden soll und diese elek­tri­sche Energie zu 62 Prozent (!!!, siehe www.dw.com/de/wie-wird-europas-energie-klimaneutral/a‑46686023) durch Photo­vol­taik gewonnen werden soll. Es wurde an dieser Stelle bereits gezeigt, dass es so gut wie unmög­lich ist, den derzei­tigen Strom­be­darf Europas durch Photo­vol­ta­ik­an­lagen in der Sahara zu gene­rieren (unser-mitteleuropa.com/energie-aus-der-wueste/). In Europa selbst ist die Deckung des Strom­be­darfs durch Solar­an­lagen schon wegen des extremen Jahres­ganges der Solar­energie in den meisten Gebieten undenkbar:

Jahres­gang einer Photo­vol­ta­ik­an­lage, Bild: wiki­pedia, SechWat

Gerade im Winter soll aber der Strom­ver­brauch durch die im Vormarsch befind­li­chen Wärme­pumpen stark ansteigen!

Aller­dings zeigt es sich langsam, dass die genannten drei Akteure Rufer in der Wüste sind. Jeder andere, mit einem Rest­ver­stand begabter Akteur, der sich der CO2-Hype beugen will oder besser muss, verbleibt nur eine Möglich­keit, die stei­gende Strom­ver­sor­gung sicher­zu­stellen, nämlich durch die Kern­kraft. Vor allem ärmere Länder setzten verstärkt auf Kern­kraft (siehe de.statista.com/statistik/daten/studie/157767/umfrage/anzahl-der-geplanten-atomkraftwerke-in-verschiedenen-laendern).

Geplant sind folgende Anzahl von Kraftwerken:

z.B: China 44, Russ­land 24, Indien 14, Ägypten 4, USA 3, Ukraine 2, Türkei 2, Usbe­ki­stan 2, Rumä­nien 2

Aber auch in Europa gibt es ein Umdenken zu Gunsten der Kernkraft:

Frank­reich hält an der Kern­energie fest. Es betreibt derzeit 56 Kern­kraft­werke und will weitere bauen.

Polen plant den Bau von sechs Atom­re­ak­toren, von denen der erste 2033 in Betrieb gehen soll /https://www.tagesspiegel.de/politik/franzoesische-alt-atommeiler-sollen-laenger-laufen-fuer-europa-ein-gravierendes-sicherheitsrisiko/26953176.html)

Nieder­lande plant neue Kern­kraft­werke (www.energiezukunft.eu/politik/niederlande-erwaegt-den-bau-neuer-kernkraftwerke/)

England plant 15 Kern­kraft­werke (www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/renaissance-kernkraft-101.html)

Austra­lien setzt auf Kern­kraft­werke (www.cleanenergy-project.de/energie/konventionelle-energie/schnelle-brueter-vielleicht-doch-eine-loesung)

Inves­toren setzen auf Kernkraft!

Der Uran­preis steigt schon seit geraumer Zeit, nachdem er zu Beginn des Jahr­tau­sends abge­stürzt ist (www.finanzen.at/rohstoffe/uranpreis).

Die Uran­ak­tien steigen. Die Aktien des wich­tigsten Unter­neh­mens (Comeco) dieser Branche verdop­pelte sich in kurzer Zeit: www.lynxbroker.at/boerse/boerse-kurse/aktien/cameco-aktie/

Sogar Bill Gates hat die Kern­kraft als neues Geschäfts­feld entdeckt (www.heise.de/news/Bill-Gates-Mini-AKW-kommt-nach-Wyoming-6061033.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE). Diesem Mann kann man trauen, dass er weiß was gut für seine Geld­börse ist!

Auch der IPCC und Greta Thun­berg halten die Atom­kraft als mögliche „Lösung“ für das erfun­dene CO2 Problem (www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-greta-thunberg-sich-fuer-atomenergie-ausspricht-16099744.html)

Offenbar findet heim­lich still und leise eine Neube­wer­tung der Kern­kraft statt:

Welt­weit sind etwa 450 Atom­kraft­werke seit mehr als einem halben Jahr­hun­dert in Betrieb. Es ist zu hoffen, dass man aus den schweren Unfällen gelernt hat. Absolut sicher Kern­kraft­werke wird es nie geben, aber auch grüne Tech­no­lo­gien sind nicht völlig risi­kolos. Beispiels­weise sind schon Stau­dämme geborsten mit tausenden Todes­op­fern. Trotzdem werden Stau­dämme weiter gebaut.

Insbe­son­dere ist das Risiko einer unzu­ver­läs­sigen Strom­ver­sor­gung durch die Zappel­strom­pro­du­zenten zu bewerten. Bei einem euro­pa­weiten Strom­aus­fall über mehrere Tage könnten hunderte oder sogar tausende Menschen sterben.

Man bedenke nur was passiert, wenn:

den Kran­ken­häu­sern der Treib­stoff für die Notstrom­ver­sor­gung ausgeht,

jegliche Kommu­ni­ka­tion unter­bro­chen ist und krimi­nelle Banden das allge­meine Chaos für ihre Zwecke nutzen,

die Wasser­ver­sor­gung plötz­lich nicht mehr flächen­de­ckend gewähr­leistet ist,

die Lebens­mit­tel­ver­sor­gung unter­bro­chen wird

Völlig unbe­wertet ist noch das Risiko einer unver­meid­li­chen Wasser­stoff­tech­no­logie, ohne die die alter­na­tiven inter­mit­tie­renden Tech­no­lo­gien nicht funk­tio­nieren können.

Atom­müll:

Grund­sätz­lich bietet die Tech­no­logie der „Schnellen Brüter“ die Möglich­keit das Atom­müll­pro­blem dras­tisch zu redu­zieren (www.wiwo.de/technologie/green/atommuell-australien-will-radioaktiven-abfall-mit-neuem-kraftwerk-weiternutzen/13551992.html). Neben abge­brannten Brenn­ele­menten könnte diese Tech­no­logie sogar ausge­diente Atom­waffen sinn­voll entsorgen!

Diese Tech­no­logie benö­tigt kein mit U235 ange­rei­chertes Uran, sondern kann auch das normale Uran­isotop 238 nutzen. Die Uran­vor­räte würden noch für viele Jahr­hun­derte reichen.

Auch „grüne Tech­no­lo­gien“ wie z.B. das Elek­tro­auto oder Photo­vol­ta­ik­pa­neele produ­zieren Unmengen von Sonder­müll, über dessen Entsor­gung man sich vorerst keine Sorgen macht. Die Klima­hys­te­riker haben von den Kern­kraft­be­trei­bern gelernt!