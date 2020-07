In der sommer­li­chen Hoch­saison muss sich Rimini mit einem neuen Ausbruch von Covid-19 ausein­an­der­setzen. Nach dem Coro­na­virus-Fall, der bereits vor zwei Wochen in der posta­kuten Abtei­lung des Infermi-Kran­ken­hauses aufge­treten ist, hat sich das Virus nun unter Sene­ga­lesen verbreitet, die im soge­nannten „Palazzo“, der ehema­ligen Pension La Fonte leben. In mindes­tens 11 Fällen wurde bereits eine Diagnose erstellt. Der Ausbruch wurde fest­ge­stellt, nachdem einer der Bewohner positiv auf das Virus getestet worden war. Alle Sene­ga­lesen leben bereits seit einiger Zeit in Rimini, verfügen über eine Aufent­halts­er­laubnis und arbeiten in Fabriken, Hotels und land­wirt­schaft­li­chen Gütern der Region.

Derzeit leben etwa fünfzig Menschen im „Palazzo“. Norma­ler­weise sind es neunzig Einwohner, aber fast die Hälfte konnte wegen des Virus vorerst nicht nach Italien zurück­kehren.

Quelle: Il resto del Carlino