Ohne Erdgas geht es eben nicht in Deutsch­land, das hat mitt­ler­weile auch die links­grüne Ampel­re­gie­rung in Berlin erkannt. Und nach der Sabo­tage der Nord Stream Gaspipe­lines durch mutmaß­lich ameri­ka­ni­sche Spezi­al­kom­mandos der U.S. Navy letzten September und der staat­li­chen Enteig­nung von Gazprom Germania im vergan­genen Früh­sommer dürfte Deutsch­land von seinem jahr­zehn­te­langem Haupt­lie­fe­ranten Russ­land auch keines mehr bekommen.

Doch Rettung ist in Sicht: durch bei extremen Tiefst­tem­pe­ra­turen verflüs­sigtes Erdgas, kurz LNG (Lique­fied Natural Gas), das in Amerika mittels Fracking aus dem Boden gepresst und dann mit großen Spezi­al­schiffen über den Atlantik nach Europa geschip­pert wird. Dass dabei hoch­gif­tige Chemi­ka­lien zum Einsatz kommen, rund ein Viertel der Energie durch Runter­kühlen, Seetrans­port und Wieder­ver­flüs­si­gung verloren geht und außerdem während des langen Trans­ports Teile des tief­ge­kühlten Gases als Klima­killer Methan tech­nisch bedingt wieder in die Atmo­sphäre entwei­chen (“Blower Gas”) ist den „Klima­ret­tern“ egal. Es geht ja um einen guten Zweck, es geht um den Sieg der Ukraine.

Doch derzeit können die LNG-Tanker, egal ob aus USA, Katar oder von sonst wo, ihre Fracht in Deutsch­land kaum loswerden. Denn Deutsch­land hat keinen LNG-Terminal, der irgendwie nennens­werte Mengen in das bestehende Gasnetz einspeisen könnte. Deshalb haben jetzt der Ener­gie­kon­zern RWE und die Landes­re­gie­rung von Meck­len­burg-Vorpom­mern beschlossen, einen solchen LNG-Terminal vor der Feri­en­insel Rügen in der Ostsee zu bauen. Entstehen soll der ca. 5 km vor dem male­ri­schen Seebad Sellin, wie vor zwei Wochen bekannt wurde. Und zwar mit mehreren FSRUs (“Floa­ting Storage and Rega­si­fi­ca­tion Units”). Das sind schwim­mende Verflüs­si­gungs­platt­formen, meist ausge­diente LNG-Tanker und je rund 150 m lang, die dann das Erdgas in das Pipe­line-Netz an Land einspeisen.

Bereits im Mai soll, so RWE, mit dem Bau begonnen werden. Damit das klappt, will die Bundes­re­gie­rung das soge­nannte LNG-Beschleu­ni­gungs­ge­setz noch im Schnell­ver­fahren anpassen. FSRUs sind eigent­lich nur als Notlö­sungen gedacht, auch wegen der von ihnen unwei­ger­lich ausge­henden Meeres­ver­schmut­zung durch Schmieröl, Abgase und derglei­chen. Aber Not scheint hier am Mann zu sein, und außerdem ist diese Vari­ante vergleichs­weise billig von den Inves­ti­ti­ons­kosten her.

Und warum ausge­rechnet Rügen, und dazu noch vor seinen schönsten Stränden? Nun, einer der Haupt­ein­spei­se­punkte im deut­schen Gasnetz liegt in Lubmin, nur rund 20 km südlich vom geplanten Terminal-Standort. Dort landeten bisher die vier Röhren der Nord Stream Pipe­lines an. Lubmin ist für einen Durch­satz von rund 120 Milli­arden Kubik­me­tern Erdgas pro Jahr ausge­legt und liegt jetzt still, weil eben nichts mehr durch die Röhren kommt. Außerdem verläuft östlich von Rügen das Fahr­wasser durch die Oder­mün­dung zum Hoch­see­hafen Stettin (polnisch Szczecin), so dass problemlos auch Dick­schiffe mit über 200 m Länge den LNG-Terminal errei­chen könnten. In Lubmin selber könnte man den Terminal nicht bauen. Der Meeres­grund ist dort für die Groß­tanker zu flach, was aber für den Pipe­linebau seiner­zeit ein Vorteil war.

Ob dieser Pläne herrscht bei Bewoh­nern, den Bürger­meis­tern und den Touris­mus­be­trieben der Insel blankes Entsetzen. Rügen gilt als eine der schönsten Inseln des gesamten Ostsee­raums, seine einzig­ar­tigen Krei­de­felsen und riesigen Buchen­wälder sind als UNESCO Welt­na­tur­erbe geschützt, das Ökosystem seiner sauberen Sand­stände und Brack­was­ser­la­gunen ist Kinder­stube der Kegel­robben und bietet im Spät­sommer etwa 50.000 Krani­chen aus Skan­di­na­vien eine Ruhe­zohne beim Vogelzug nach Süden. Die Lebens­grund­lage der Rüganer, wie sie sich selber nennen, ist Fisch­fang und vor allem sanfter Tourismus. Der datiert zurück bis in die Kaiser­zeit, als um 1900 der Seebäder-Tourismus auch bei “höheren Herr­schaften” in Mode kam.

Das alles wäre nun durch das geplante Gaster­minal bedroht. Die Auswir­kungen auf das fragile Ökosystem der Prorer Wiek und des Greifs­walder Boddens sind kaum abschätzbar. Und Feri­en­gäste, die Ruhe, klare Luft und sauberes Meer geniessen wollen, werden sich kaum freuen, wenn hinter der histo­ri­schen Seebrücke am Selliner Strand (unser Titel­foto) riesige Termi­nal­an­lagen und Tank­schiffe den Ausblick verschandeln.

Die Bürger der Region und die Lokal­po­litik haben jeden­falls massiven Wider­stand “auf allen Ebenen” gegen das Projekt ange­kün­digt. „Damit wird die Bundes­re­gie­rung das Ökosystem der Insel Rügen irrepa­rabel zerstören“, heißt es in dem Schreiben der Bürger­meister laut dem Nach­rich­ten­ma­gazin Focus. „Die einzig­ar­tige Natur der Insel ist die Grund­lage dafür, dass Rügen als Erho­lungs- und Sehn­suchtsort bei den Menschen im gesamten Bundes­ge­biet so beliebt ist.“ Doch die (SPD und Die Linke) in Schwerin scheint bislang entschlossen, das Vorhaben durchzupeitschen.

