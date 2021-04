Patrioten wären jetzt bei Land­tags­wahl stärkste Kraft im Freistaat

Während linke Medien nicht müde werden, eine angeb­liche Krise der Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) herbei­zu­schreiben, kommen aus Sachsen ganz andere Nach­richten. Wären in dem Frei­staat jetzt Land­tags­wahlen, wäre die patrio­ti­sche Partei stärkste Kraft, wie eine von der „Säch­si­schen Zeitung“ in Auftrag gege­bene Umfrage ergab. Und damit hat die AfD die CDU von Minis­ter­prä­si­dent Michael Kret­schmer überholt.

Die AfD käme auf 29,6 Prozent, was im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 3,2 Prozent bedeutet, die CDU auf 27,3 Prozent (minus 2,9 Prozent), die Grünen auf zwölf Prozent (minus zwei Prozent), die Linke auf 9,6 Prozent (minus 0,3 Prozent), die SPD auf 7,3 Prozent (minus 1,3 Prozent) und die FDP auf 6,9 Prozent (plus 2,1 Prozent).

Bemer­kens­wert ist der Absturz der CDU. Im Februar lagen die Christ­de­mo­kraten in Umfragen noch bei 35 Prozent. Als Grund nennt die „Säch­si­sche Zeitung“ die Unzu­frie­den­heit der Sachsen mit der Corona-Politik der Landes­re­gie­rung, zumal rund 62 Prozent der Befragten unzu­frieden sind mit dem Krisen­ma­nage­ment von Minis­ter­prä­si­dent Kret­schmer. Aber auch die „Masken-Affäre“ auf Bundes­ebene dürfte nicht zur Beleibt­heit der CDU beitragen. Hingegen macht sich die kantige Oppo­si­ti­ons­po­litik der AfD Sachsen unter Jörg Urban bezahlt.

