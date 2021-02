Matteo Salvini hat sich für den Beitritt seiner Partei, der Lega, zu der neuen italie­ni­schen Regie­rung unter Mario Draghi ausge­spro­chen. Ein Mitglied der Lega, der Wirt­schafts­wis­sen­schaftler Gian­carlo Gior­getti, über­nimmt das stratre­gisch wich­tige Minis­te­rium für wirt­schaft­liche Entwicklung.

Es sei eine Regie­rung der „natio­nalen Einheit“, um sich dem „Krieg“ gegen Covid und den damit verbun­denen Maßnahmen zu stellen, so lautet die Argu­men­ta­tion, um eine eher unna­tür­lich wirkende Allianz mit mehr als diver­gie­renden poli­ti­schen Programmen zu recht­fer­tigen, nämlich zwischen dem EU-orien­tierten Banker Draghi und der souve­rä­nis­ti­schen Lega.

Es dauerte aller­dings nicht lange, bis dieses Alibi der „natio­nalen Einheit“ zu Unei­nig­keit inner­halb der Lega führte. Vincenzo Sofo, Euro­pa­ab­ge­ord­neter der Lega und Verlobter von Marion Maré­chal-Le Pen, hat die Partei nach 12 Jahren verlassen:

„Ich kann den einge­schla­genen Weg nicht teilen, indem ich mich der großen Allianz zur Unter­stüt­zung der neu gebil­deten Draghi-Regie­rung anschließe, von der ich befürchte, dass sie den Großen Reset von allem, wofür wir gekämpft haben, herbei­führen wird.“

Der Abge­ord­nete Sofo entschied sich zu diesem Schritt, nachdem die Lega der neuen Exeku­tive Draghis das Vertrauen ausge­spro­chen hatte. Gleich­zeitig verließ er die Frak­tion Euro­päi­sche Iden­tität und Demo­kratie und kündigte seine Bereit­schaft an, im Euro­päi­schen Parla­ment zu bleiben, indem er zur Frak­tion der Konser­va­tiven und Refor­misten (ECR) unter der Führung von Giorgia Meloni von der souve­rä­nis­ti­schen und iden­ti­tären Partei Fratelli d’Italia wech­selte, die der Draghi-Koali­tion ableh­nend gegen­über­steht, aber dennoch ein Verbün­deter der Lega ist.

Dazu der Leiter der Dele­ga­tion der Fratelli d’Italia in der ECR-Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment, Carlo Fidanza:

„Wir begrüßen die Entschei­dung Sofos mit Begeisterung“.

„Der Eintritt der Lega in die Draghi-Regie­rung stellt eine klare Abkehr von dem poli­ti­schen Projekt dar, an dem ich gear­beitet habe, seit Matteo Salvini Minister geworden ist“, erklärte Sofo in einem langen Kommuniqué :

„Ich schloss mich 2009 dieser Bewe­gung an, weil sie die einzige Alter­na­tive zur PDL (Berlus­conis Frei­heits­partei) und zu einer Mitte-Rechts-Abdrif­tung war, die Millionen Italiener verwaist zurück­ließ, die jemanden suchten, der ihre Iden­tität sowie ihre patrio­ti­schen und sozialen Forde­rungen vertei­digte. Genau aus diesem Grund war ich einer der ersten und enthu­si­as­tischsten Unter­stützer der von Salvini betrie­benen natio­nalen Wende, um eine poli­ti­sche Kraft aufzu­bauen, die in der Lage ist, in Brüssel zu kämpfen, um den Selbst­mord Europas und unseres Landes durch die verrückten euro­päi­schen Richt­li­nien zu verhin­dern. Zudem war ich einer der über­zeug­testen Befür­worter eines Bünd­nisses mit den Fratelli d’Italia als Alter­na­tive zum poli­ti­schen Monopol des Zentrismus.“

Mit der Entschei­dung, Draghi, dem ehema­ligen Gouver­neur der Euro­päi­schen Zentral­bank, das Vertrauen auszu­spre­chen, „ändert sich die Mission der Lega“, erklärt Sofo, „und zielt darauf ab, das Erbe der PDL zu über­nehmen, anstatt eine große patrio­ti­sche, iden­ti­täre, konser­va­tive und soziale Bewe­gung aufzu­bauen. Dies ist eine legi­time Entschei­dung, steht aber im Gegen­satz zu den Gründen, warum ich persön­lich dieser Bewe­gung beigetreten bin und den Grund­lagen, die meine poli­ti­sche Tätig­keit immer geprägt haben“.

In der glei­chen Pres­se­er­klä­rung nimmt Sofo diesen Wende­punkt in der Lega zur Kenntnis, „der mich leider, obwohl es schwierig und schmerz­haft ist, eine Bewe­gung nach fast zwölf Jahren und vielen ausge­tra­genen Kämpfen zu verlassen, daran hindert weiter­zu­ma­chen. Ich werde die Lega weiterhin als wich­tigen poli­ti­schen Gesprächs­partner in vielen Fragen betrachten. Ich muss hingegen das Mandat fort­setzen, das mir 2019 von den Italie­nern im Euro­päi­schen Parla­ment anver­traut wurde, um weiterhin gegen die vielen Verzer­rungen und Unge­rech­tig­keiten der aktu­ellen EU zu kämpfen. Dies ist meiner Meinung nach nicht im Einklang mit den Absichten von Zing­a­retti, Renzi und Di Maio, die, wie die Wahl der Minister zeigt, das Rück­grat der neuen Draghi-Regie­rung sein werden, was es für die Lega sehr schwierig machen wird, sie auf den rich­tigen Weg zu lenken“.

„Deshalb“, so schließt Sofo, „werde ich in den kommenden Tagen meinen Beitritt zur Familie der euro­päi­schen Konser­va­tiven, die derzeit von Giorgia Meloni ange­führt wird, anbieten, um meine Mission in Brüssel fortzusetzen.“

„Die von Euro­par­la­men­ta­rier Vincenzo Sofo geäu­ßerte Bereit­schaft, der ECR-Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment beizu­treten, zeigt, inwie­weit das poli­ti­sche Projekt der Euro­päi­schen Konser­va­tiven, deren inter­na­tio­nale Partei von Giorgia Meloni geführt wird, eine trei­bende und föde­ra­tive Kraft ist“, betont Carlo Fidanza als Leiter der Dele­ga­tion der Fratelli d’Italia in der ECR-Frak­tion im Euro­päi­schen Parlament:

„Ein Projekt, das in den letzten Tagen durch die konse­quente Haltung der Fratelli d’Italia auf natio­naler Ebene gestärkt wurde, indem sie Nein zu einer unna­tür­li­chen Regie­rung wie der von Draghi gesagt haben. Schließ­lich“, so Fidanza weiter, „regiert keine der 44 Parteien, die zu unserer poli­ti­schen Familie gehören, mit der Linken. „Wir sind über­zeugt, dass die gesamte ECR-Frak­tion Vincenzo Sofo mit Begeis­te­rung aufnehmen wird, da sie sein Handeln, seine Kompe­tenz und seine poli­ti­sche und kultu­relle Tiefe schätzen gelernt hat.“

Quelle: MPI